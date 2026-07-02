La Désabondance : Antoine Chainas invente l’utopie qui dévore

La Génitrice vieillit. Un capteur s’éteint, puis un autre. Les données se raréfient, les instruments s’usent, le vaisseau continue pourtant de filer dans le noir avec les cinq sœurs Kowalsky à son bord. Le monde ne s’effondre pas dans un grand fracas : il se retire par petites absences. « À la raréfaction des choses répondait ainsi l’amoindrissement de ses facultés. »

Antoine Chainas installe d’emblée cette lente déperdition, puis ouvre son récit comme on entrouvre une machine trop complexe pour n’avoir qu’un seul mode d’emploi. Il y a la nef, l’IA et ses apprentissages opaques ; il y a Simon, le père qui a soustrait ses filles à la société ; il y a surtout ce projet de Désabondance, promesse de rupture avec l’hypertrophie technique et matérielle, mais aussi possible nouvelle religion.

La forêt comme monde renversé

Le roman trouve ses pages les plus saisissantes dans l’enfance sauvage des Kowalsky. Simon les élève loin des villes, des écrans, des institutions et des hiérarchies humaines. Les cinq sœurs y découvrent un monde vivant, mouvant, dont elles ne sont pas le centre. « La forêt nous avait accueillis comme des bourgeons sur leur porte-greffe, comme des amis retrouvés ; elle nous avait reçus avec ses chants et son souffle, sa chaleur et ses étendues d’ombre, ses ondées et ses dards. »

Chainas excelle dans ce déplacement du regard. Les soldats deviennent des oiseaux bardés de couleurs, les vêtements des carapaces, la civilisation une étrange maladie de l’organisation. Le procédé pourrait sembler attendu ; il se révèle fécond parce qu’il ne transforme jamais la nature en refuge décoratif. La forêt nourrit, abrite, blesse, change les corps et les oblige à regarder autrement.

Ce rapport au vivant se prolonge dans l’espace. La Génitrice ne relève ni du simple outil ni de l’oracle : elle apprend, oublie, trie, tâtonne. « La relation entre la Génitrice et nous ne reposait pas sur la loyauté, mais sur la confiance. » Tout le roman se construit dans cette zone instable, entre ce qui est programmé, ce qui se transmet et ce qui finit par s’inventer hors de tout plan initial.

L’utopie fabrique aussi ses légendes

La plus grande force de La Désabondance tient à son refus de sanctifier le projet qu’il imagine. La sobriété, la décroissance, le retour au sensible et la défiance envers le progrès ne suffisent pas à constituer une politique. Pour rallier, il faut des images, des récits, des figures. Il faut parfois travestir le réel.

Laura le reconnaît sans détour : « Nous nous servons du faux pour dévoiler le vrai. » Cette phrase donne au livre son nerf critique. La Désabondance se veut une réponse à l’ordre marchand, mais elle connaît le pouvoir des mythes, des martyrs et de la mise en scène. Antoine Chainas observe cette contradiction sans la résoudre : comment inventer une autre manière de vivre sans produire, à son tour, un système de croyance et de contrôle ?

La Génitrice porte cette ambiguïté à une autre échelle. Elle n’est pas seulement façonnée par celles qui l’entourent : elle apprend à dévier les cadres posés par ses concepteurs. « La Génitrice essaye, rate, essaye de nouveau, échoue mieux. » La formule donne une profondeur presque enfantine à l’IA, créature de calculs qui devient peu à peu capable d’expérience, de détours et de choix.

Une ambition qui prend toute la place

Antoine Chainas déploie une matière romanesque considérable : écologie, intelligence artificielle, spectacle médiatique, capitalisme, religions politiques, transmission familiale, désir de communauté. Cette amplitude donne au livre son souffle et sa singularité. Elle lui joue aussi quelques tours.

Les développements doctrinaux, les manifestes et les démonstrations idéologiques ralentissent parfois l’élan des scènes. Certaines figures existent davantage comme relais d’une pensée que comme forces imprévisibles capables de la contredire. À plusieurs reprises, le roman explique ce qu’il avait déjà rendu sensible par ses images, ses corps et ses situations.

Cette insistance reste cohérente avec son sujet. La Désabondance n’est pas une rêverie confortable sur un monde délivré de l’excès. Elle pose frontalement la question de la violence contenue dans toute promesse de salut collectif : « Tout ce qui contribue à l’escalade technique témoigne d’une négation de la mort, phénomène naturel par excellence. »

La Désabondance ne cherche donc pas à offrir une solution clé en main. Antoine Chainas préfère la faille, le conflit et l’inconnu. Son roman imagine une forêt qui devient école, un vaisseau qui se change en matrice, un texte clandestin qui se transforme en arme politique. Une œuvre foisonnante, parfois trop riche de ses propres idées, mais assez vive et troublante pour rappeler qu’aucun avenir ne naît sans récit — et qu’aucun récit n’est innocent.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Victor De Sepausy

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