La Vouivre et le dragon, une romantasy entre quête de justice et rédemption

Après la sortie du Choix du dragon, j’ai réalisé que je n’avais pas terminé d’explorer l’univers d’Hustria. Ce continent est construit autour de quatre clans : le clan d’Aeris peuplé par les Amazones possédant des chevaux ailés, celui d’Essos où vivent les dragons, Lios est le royaume des maîtres du poison et des manticores tandis qu’Hydris est celui des naïades et des panthères d’eau.

Chacun des clans vivant replié sur lui-même, à l’abri derrière des frontières qui maintenaient un semblant de paix. Seulement, à travers l’aventure d’Aselan et Shayde, on a pu voir que tout n’est pas si simple et que derrière les apparences se dissimulent des secrets et des complots mettant en exergue les failles de ces systèmes.

Si les intrigues avaient toutes été résolues, je laissais le système politique en plein milieu de réformes et j’avais envie de voir quelle direction les souverains de chaque clans allaient prendre. J’ai donc commencé à écrire La Vouivre et le dragon comme un tome compagnon. Les deux romans peuvent être lus indépendamment car ils possèdent chacun une fin propre ou ensemble pour ceux qui souhaitent explorer davantage l’univers et voir ce que deviennent certains personnages du premier opus.

L’ordre conseillé dans ce cas est le Choix du dragon, l’épée et le poison et la vouivre et le dragon par rapport à la chronologie des évènements.

Dans ce roman, j’ai voulu mettre en avant une héroïne qui n’en est pas une. Sa personnalité est « morally grey ». Après un passé douloureux qui lui a laissé des marques aussi bien psychologiques (troubles anxieux) que physiques (brûlures sur tout le côté droit du corps et du visage), elle s’est construite avec un désir de vengeance accompagné d’un besoin de justice.

C’est cette dualité qui fait d’elle une protagoniste vraisemblable. Si elle dissimule, littéralement, son vrai visage pour survivre, elle ne cache rien de ses valeurs. Elle n’a pas peur de s’opposer aux puissants lorsqu’elle estime qu’ils n’agissent plus dans l’intérêt du peuple tout en admettant que certains choix doivent être faits même s’ils ne nous plaisent pas.

Lorsqu’elle rencontrera Drake, c’est toute sa reconstruction qui est remise en cause. Il va bousculer ses a priori comme elle l’amènera à comprendre que parfois il y a des choses qui comptent plus que le devoir.

Au-delà d’une romance, ce sont deux vécus, deux personnalités et deux croyances qui se percutent et posent la question suivante : l’amour peut-il tout pardonner, tout dépasser ? Et si oui, que peut-il en ressortir ?

Publier un livre en étant indépendant n’est pas une aventure solitaire, La Vouivre et le dragon met en avant ce que l’on peut faire lorsque l’on est entouré de partenaires talentueux. Avec cette équipe, je suis heureuse de proposer une édition collector aux finitions soignées (jaspage, pages de garde illustrées, illustrations et carte en couleurs, jaquette, vernis sélectif), qui offriront aux lecteurs une expérience de lecture immersive.

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