Aride : Ugo de Gregorio réveille les disparus dans un western fantastique

58 °C. La radio ordonne de rester chez soi. Les stores baissent, les corps transpirent, le soleil écrase les maisons de bois. À Calico Sunflower, pourtant, personne ne respecte vraiment les consignes : on surveille les voisins, on fume à la fenêtre, on remet une girouette d’aplomb, on se raconte les mêmes histoires jusqu’à les croire vraies.

Calico, ville sous cloche

La ville tient dans une carte, quelques rues, une école, un bar, un bureau de shérif, une église et un désert qui commence au seuil des maisons. « Un bout de civilisation sur la route du Nulle Part. » Ugo de Gregorio installe ce territoire avec une jubilation de bâtisseur : Calico n’est pas seulement un décor, mais une bourgade close, persuadée que le monde s’arrête à ses frontières.

En 1982, la fête de fin d’année tourne à l’émeute. Les adolescents incendient, pillent, dansent sous la chaleur et disparaissent dans le désert. La phrase tombe avant le basculement : « Rien ne pourra les arrêter. » Vingt-six ans plus tard, les survivants vivent encore dans l’ombre de cette journée. La nouvelle canicule agit comme une allumette jetée dans un dépôt de poussière.

La première force d’Aride réside dans son imaginaire. Le roman mélange le western, le fantastique, l’horreur corporelle, le rock psychédélique et un humour volontiers gras. Bing Crosby croise les cocktails Molotov, les légendes locales voisinent avec les hallucinations et le désert devient une puissance hostile, prête à déformer les corps comme les consciences.

Cette profusion donne au texte sa vitesse. Les personnages surgissent avec des silhouettes immédiatement lisibles : Myriam et sa télécommande transformée en revolver, le shérif débordé, les habitants coincés dans leurs rancunes, les enfants qui regardent le désastre comme un spectacle impossible à quitter. L’écriture ne cherche jamais la retenue. Elle avance avec des comparaisons énormes, des descriptions luxuriantes et une énergie de série B assumée.

Le livre sait aussi donner au lieu une mémoire. Calico ne digère rien. « Cette histoire… elle obsède les gens. Elle les possède. » La disparition des lycéens a figé les familles, les élus, les anciens témoins et les enfants devenus adultes dans une temporalité malade. Personne ne parvient réellement à partir, même lorsqu’il prend la route.

Une horreur traversée de comédie

Ugo de Gregorio réussit particulièrement les scènes où le grotesque et l’effroi se contaminent. La violence arrive souvent avec une image incongrue, un détail ridicule, un éclat de rire qui se retourne. Ce décalage rend Calico instable : un nain de jardin, une vieille radio ou une bouffée de cigarette peuvent précéder une vision franchement cauchemardesque.

Cette tonalité a son revers. Le roman multiplie les saillies, les digressions, les références musicales ou cinématographiques, parfois au détriment de la tension. Certaines séquences gagneraient en puissance avec moins de commentaires et moins d’images ajoutées après le choc. À force d’en faire beaucoup, Aride atténue par endroits le trouble qu’il a si bien fabriqué.

Le même phénomène touche la galerie de personnages. Leur outrance les rend mémorables, mais elle les rapproche parfois de figures déjà dessinées avant d’avoir eu le temps de se déplacer. Le roman est plus fort lorsqu’il laisse affleurer, sous la caricature, la solitude, la honte ou l’épuisement.

Le passé comme incendie

Ce qui tient l’ensemble, c’est la conviction que Calico porte une faute collective. Les adultes de 1982 ont voulu régler l’Affaire entre eux, protéger « Les enfants sacrés de Calico. » Ils ont surtout laissé grandir le silence, les versions arrangées et les monstres qu’une ville fabrique lorsqu’elle refuse de regarder ce qu’elle a vu.

Aride ne se contente donc pas d’accumuler les bizarreries du désert. Il raconte comment une communauté transforme un drame en légende, puis une légende en poison. La chaleur devient le symptôme extérieur de ce qui brûle depuis longtemps dans les maisons, les familles et les souvenirs.

Au terme de cette traversée, Ugo de Gregorio laisse une porte ouverte, maigre mais réelle : « Vers la vie. » Elle n’efface ni les violences ni les disparitions. Elle rappelle seulement qu’après le désert, il reste peut-être autre chose qu’un trou dans la carte.

Roman débordant, inégal dans sa profusion mais porté par un vrai souffle, Aride impose un territoire, une voix et une température. On en ressort desséché, amusé, parfois secoué — avec l’impression d’avoir traversé un western halluciné qui aurait poussé trop près de l’enfer.

Ce premier roman est retenu dans la sélection du Prix Envoyé par La Poste 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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