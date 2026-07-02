Werwulf : Robert Eggers met-il Aaron Taylor-Johnson à poils ?

Après les vampires et la figure de Nosferatu dans le film éponyme sorti en 2024, l'Américain Robert Eggers s'attaque à un autre monstre sacré du folklore, le loup-garou. Werwulf est d'ores et déjà annoncé pour le 6 janvier 2027 dans les salles françaises.

Comme prévu, le film a été tourné en couleurs — mais il ne faut pas s'attendre à une ambiance chatoyante — et réunit à son casting Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp, ou encore Willem Dafoe, un des acteurs fétiches du réalisateur.

Pour le scénario de ce long-métrage, Eggers a aussi retrouvé l'écrivain islandais Sjón, avec lequel il avait déjà collaboré pour le film The Northman, sorti en 2022. Romancier, poète, artiste et parolier pour Björk, Sjón a signé plusieurs livres, dont Blond comme les blés (trad. Éric Boury, Métailié) et Le chant du collectionneur de pierres et autres recueils (trad. Catherine Eyjólfsson et Séverine Daucourt, Points).

Par Antoine Oury

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