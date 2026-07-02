100 000 £ de dotation, désormais, pour l'International Booker Prize

La somme remise au livre gagnant passera de 50.000 à 100.000 £, à partager à parts égales entre l’auteur et le ou les traducteurs. La dotation destinée à chacun des titres finalistes reste fixée à 5000 £, soit 2500 £ pour l’auteur et autant pour le traducteur ou la traductrice.

Le mécène annonce un financement annuel de 1,4 million £, consacré à l’organisation du prix et à des actions de médiation autour des œuvres nommées.

Fondée par Daria et Dmitri Bukhman, l’organisation philanthropique est adossée à une fortune issue du jeu vidéo mobile. Dmitri Bukhman a cofondé avec son frère Igor Playrix, studio connu notamment pour Gardenscapes, Homescapes, Fishdom et Township. Le financement de la fiction traduite par des revenus venus du jeu vidéo dessine ainsi un rapprochement peu habituel entre deux univers culturels souvent envisagés séparément.

La Fondation Booker prévoit notamment de maintenir la distribution de 500 exemplaires de chaque sélection finale à des communautés locales, via les bibliothèques britanniques et The Reading Agency, ainsi que des programmes de lecture en prison et des éditions en braille ou audio. Le partenariat doit aussi accompagner des initiatives en faveur de la formation et de la diversification des traducteurs, dont PEN Presents x International Booker Prize.

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La Fondation Booker prévoit notamment de maintenir la distribution de 500 exemplaires de chaque sélection finale à des communautés locales, via les bibliothèques britanniques et The Reading Agency, ainsi que des programmes de lecture en prison et des éditions en braille ou audio. Le partenariat doit aussi accompagner des initiatives en faveur de la formation et de la diversification des traducteurs, dont PEN Presents x International Booker Prize.

La fondation a simultanément dévoilé le jury de l’édition 2027. La romancière Katie Kitamura en assurera la présidence, entourée de l’écrivain, traducteur et universitaire Patrick McGuinness, de l’auteur et cinéaste Caleb Azumah Nelson, de l’autrice et traductrice danoise Olga Ravn, et de l’actrice et productrice Tessa Thompson.

Les éditeurs britanniques et irlandais peuvent désormais soumettre des romans ou recueils de nouvelles, traduits en anglais et publiés entre le 1er mai 2026 et le 30 avril 2027. La première sélection, composée de 12 ou 13 titres, sera révélée le 16 mars 2027 ; les 6 finalistes le 15 avril. Le lauréat sera annoncé lors d’une cérémonie organisée en mai.

Créé sous sa forme actuelle en 2016, le prix distingue une œuvre de fiction traduite en anglais et publiée au Royaume-Uni ou en Irlande. Le Booker Prize 2026 avait été attribué à l’autrice taïwanaise Yáng Shuāng-zǐ.

Crédits photo : Shehan Karunatilaka lauréat du Booker Prize 2022 © David Parry/Booker Prize Foundation

Par Dépêche

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