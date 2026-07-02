Fayard ouvre “Parole libre”, une collection dirigée par Valérie Benaïm

« Parole libre » doit réunir des récits courts consacrés à des parcours personnels. Fayard indique vouloir y publier des témoignages en lien avec des enjeux de société, à partir d’expériences individuelles.

La direction de la collection revient à Valérie Benaïm. Journaliste, animatrice de radio et de télévision, elle est née en 1969 à Casablanca et a été diplômée de l’École supérieure de journalisme de Paris en 1992.

Son parcours s’est construit à la radio et à la télévision : notamment passée par Fun Radio, LCI, TF1, Europe 1, D8 puis C8, elle est aujourd'hui chroniqueuse régulière dans « Tout beau, tout n9uf », émission de Cyril Hanouna diffusée sur W9 et M6+.

Elle est également autrice de plusieurs livres, parmi lesquels Il n’est pas celui que vous croyez, paru chez Fayard en 2024, et Ils ont disparu, publié par le même éditeur en 2026.

Des témoignages courts publiés à rythme régulier

Les premiers titres de « Parole libre » doivent paraître au premier semestre 2027. Aucun nom d’auteur ni sujet concret n'a pour le moment été précisé.

Chaque ouvrage comptera 100 pages et sera vendu 10 €. Fayard annonce une publication tous les quatre mois. La collection prévoit aussi un « lien direct entre l’auteur et le lecteur », présenté comme un « prolongement [de] l’échange au-delà du livre ».

« Les histoires les plus personnelles sont souvent celles qui nous parlent le plus. Avec Parole libre, nous voulons donner toute leur place à ces témoignages qui nous aident à mieux comprendre les autres et notre société », déclare Valérie Benaïm.

Lise Boëll, présidente-directrice générale des Éditions Fayard, explique : « Avec Parole libre, Fayard poursuit sa mission : faire entendre celles et ceux qui éclairent notre époque par la force de leur témoignage. Je suis heureuse de confier cette collection à Valérie Benaïm, dont l'écoute, la sensibilité et l'exigence en font une directrice de collection particulièrement attentive à ces voix qui méritent d'être écoutées. »

Contactée par ActuaLitté, la maison Fayard souhaite préserver « un peu de suspense » sur les autrices et auteurs conviés dans cette collection. De même pour les thématiques qui seront véritablement abordées.

De « Pensée libre » à « Parole libre »

Cette annonce arrive un peu plus d’un an après celle de « Pensée libre », autre collection lancée par Fayard et confiée à Sonia Mabrouk, alors une figure de la « bollosphère ». Présentée en juin 2025 comme une série d’essais destinés à nourrir « les débats de notre temps », elle a depuis accueilli plusieurs titres signés Éric Zemmour, Rachel Khan ou encore Didier Raoult.

Les deux collections reprennent le même registre lexical autour de la « liberté » de parole ou de pensée, mais avec des formats distincts : l’essai d’intervention pour Sonia Mabrouk, le témoignage court pour Valérie Benaïm. Dans les deux cas, Fayard a confié la direction des collections à des personnalités venues de la radio et de la télévision, sous la présidence de Lise Boëll, nommée à la tête de la maison en 2024.

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En février 2026, Sonia Mabrouk a pris ses distances avec la chaine CNews et la radio Europe 1, où elle officiait, par « souci de cohérence » vis-à-vis du maintien en poste de Jean-Marc Morandini, condamné en 2025 pour corruption de mineur et harcèlement sexuel. D'après Lise Boëll, elle serait toutefois toujours directrice de la collection « Pensée libre ». Nous avons tenté à plusieurs reprises de joindre Sonia Mabrouk pour obtenir confirmation, sans succès.

Ces nouvelles collections suivent le virage très à droite assumé du catalogue Fayard depuis l’arrivée de Lise Boëll, dans le sillage de la prise de contrôle d’Hachette Livre par Vivendi, propriété de Vincent Bolloré. Après la publication de Ce que je cherche, de Jordan Bardella, en novembre 2024, Fayard a également fait entrer à son catalogue Alain de Benoist, figure de la « Nouvelle Droite » — un des courants idéologiques de l'extrême droite —, avec Un autre Rousseau, paru en mai 2025, mais aussi Marion Maréchal et Éric Ciotti.

Article coécrit avec Antoine Oury

Crédits photo : Portrait de Valérie Benaïm en couverture de son livre Ils ont disparu, publié par Fayard (DR/Fayard)

Par Ewen Berton

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