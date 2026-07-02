En Chine, les séries et les films font vendre les livres

Les éditeurs de l'Empire du Milieu le savourent : un livre ne vit plus seulement par son lancement éditorial. Sa rencontre avec le public se rejoue désormais au moment d’une adaptation, d’une diffusion en streaming ou d’une nouvelle exploitation audiovisuelle. L’analyse mensuelle publiée par Publishing Perspectives, à partir des données d’OpenBook pour mai 2026, en donne une nouvelle illustration.

Le classement fiction reste en partie stable : les trois premiers titres demeurent les mêmes que le mois précédent, dans un ordre légèrement modifié. Une nouveauté de Zhang Jiajia, The Echo of Farewell, entre toutefois directement à la quatrième place. Mais le signal le plus intéressant tient à la manière dont films et séries redonnent de l’élan à certains titres, parfois déjà installés.

Le phénomène apparaît notamment en jeunesse avec Bronze and Sunflower, de Cao Wenxuan. Le roman, connu hors de Chine grâce à sa traduction anglaise par Helen Wang chez Walker Books, bénéficie d’une attention renouvelée liée à son adaptation. L’auteur, lauréat du prix Hans Christian Andersen en 2016, incarne une littérature jeunesse chinoise capable de circuler entre marché intérieur, traduction et exploitation à l’écran.

Le livre comme propriété intellectuelle

Cette dynamique s’inscrit dans une transformation plus large du marché chinois. Les catalogues sont de plus en plus envisagés comme des réservoirs de propriétés intellectuelles, susceptibles d’alimenter films, séries, animation, bande dessinée numérique, jeux ou contenus courts. Le succès d’une adaptation peut ensuite ramener les lecteurs vers l’œuvre d’origine, relancer une édition ou soutenir de nouvelles ventes.

Publishing Perspectives soulignait déjà, à propos de la Foire internationale du livre de Pékin 2026, le glissement des échanges professionnels vers les licences de propriétés intellectuelles. Le commerce des droits ne se limite plus à la traduction ou à la cession territoriale : il intègre des usages transmedia, avec une attention croissante portée à la capacité d’un texte à circuler d’un support à l’autre.

Un autre exemple, rapporté par le Global Times le 4 juin 2026, confirme ce mécanisme. L’adaptation cinématographique de Home Letter (écrit par Fu Lei) a entraîné plusieurs réimpressions du livre et une hausse des ventes, selon Beijing October Literature and Art Publishing House. L’écran agit ici comme accélérateur commercial, mais aussi comme outil de redécouverte.

Une prescription devenue centrale

Pour les éditeurs, l’enjeu n’est pas uniquement de profiter d’un pic de ventes. Il s’agit de repérer les textes capables de porter un univers, d’entretenir l’attention des lecteurs et d’entrer dans des circulations médiatiques plus vastes. Les classements OpenBook permettent d’observer, mois après mois, les effets très concrets de cette prescription par l’image.

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Le mouvement concerne aussi les ouvrages étrangers suivis par Publishing Perspectives dans ses analyses mensuelles. Sur un marché où les achats sont fortement influencés par la visibilité médiatique, une traduction peut gagner en portée lorsqu’elle est reliée à un film, une série, un phénomène de plateforme ou une communauté de fans déjà constituée.

Les meilleures ventes chinoises de mai 2026 montrent donc quels livres ont trouvé leurs lecteurs, mais également comment la demande se fabrique : la circulation entre édition, audiovisuel et plateformes numériques, prouve en effet que la valeur d’un texte se mesure à sa capacité à changer de format. De plus en plus, manifestement.

Crédits photo : maminounou CC 0

Par Clément Solym

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