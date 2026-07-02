À New York, un cheeseburger offert pour un livre acheté

Le visuel publié par Yu & Me Books annonce directement la règle de l’opération : « Buy a book get a free cheeseburger ». La campagne est prévue du 1er au 31 juillet. Elle associe le logo de 7th Street Burger à celui de la librairie, avec une illustration de Lucy Yu, la propriétaire de la librairie montrant un livre et un burger côte à côte

Le coupon est remis lors d’un achat chez Yu & Me Books, puis utilisé au 7th Street Burger située à Mulberry Street. Yu & Me Books ajoute deux objets à sa campagne : un t-shirt en édition limitée est proposé en boutique et en ligne, dans la limite des stock, accompagné d'un marque-page en édition limitée.

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Le compte Must Do New York a également relayé l’opération en présentant Yu & Me Books comme la première librairie new-yorkaise détenue par une femme asio-américaine.

Crédits photo : Berkay AK - Pexels

Par Ewen Berton

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