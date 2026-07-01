Les auteurs jeunesse lancent une campagne contre l’IA

Au Royaume-Uni, la contestation des usages de l’IA gagne le terrain de la littérature jeunesse : un groupe d’auteurs et illustrateurs a lancé “We Are Better Than This”, rapporte The Bookseller , présenté comme un soulèvement créatif contre l’exploitation non autorisée des œuvres par les entreprises d’intelligence artificielle.

La campagne est portée par Chris Haughton, Momoko Abe, Ged Adamson, Simona Ciraolo et Benji Davies. D’après Down the Tubes, elle bénéficie du soutien de l’Association of Illustrators, de la Society of Authors et de Good Ship Illustration. Un court film, écrit, conçu et réalisé par Chris Haughton, donne à l’initiative une forme immédiatement partageable ; il est porté par la voix de Miriam Margolyes et une création sonore de Matt Wand.

Le message vise deux pratiques liées : l’utilisation d’œuvres protégées pour entraîner des modèles, et l’arrivée de contenus générés par IA dans les univers destinés aux enfants. La campagne dénonce l’extraction par les plateformes d’IA de créations, d’histoires et de données personnelles sans autorisation.

Pour les illustrateurs, la menace est concrète : styles graphiques, compositions, personnages ou ambiances peuvent être imités à grande échelle, sans que le public sache toujours ce qui relève d’une création humaine.

Bataille autour des images et des livres pour enfants

La littérature jeunesse occupe une place singulière dans le débat sur l’IA. Elle repose sur une relation étroite entre texte, image, rythme, matérialité et confiance. L’illustration n’y accompagne pas seulement l’histoire : elle construit la lecture, l’émotion et la mémoire du livre. Voir ces gestes absorbés par des systèmes capables de produire des images « à la manière de » touche directement au cœur du métier.

Chris Haughton a déjà documenté cette inquiétude. Dans un texte publié sur son blog, l’auteur explique avoir demandé à ChatGPT de créer une histoire dans son style : « Il est revenu avec un langage et un contenu familiers, autour d’un animal perdu. Il faisait clairement référence à mes histoires. » Il affirme également avoir retrouvé de nombreuses images issues de son travail dans des jeux de données d’entraînement, parfois en plusieurs exemplaires.

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« We Are Better Than This » intervient aussi dans un contexte politique britannique tendu. Le gouvernement a été critiqué par de nombreux créateurs pour ne pas avoir clairement écarté une réforme du copyright qui faciliterait l’utilisation d’œuvres protégées par les entreprises d’IA.

En mars 2026, ActuaLitté avait déjà rendu compte d’une mobilisation à la Foire du livre de Londres avec la création d’un livre vide dénonçant les « vols » de l’IA, avec des revendications centrées sur la transparence, le consentement et la compensation.

Défendre les créateurs, mais aussi les lecteurs

La campagne jeunesse prolonge cette ligne, avec une tonalité propre. Elle insiste sur la responsabilité culturelle envers les enfants : leur proposer des livres et images produits par des créateurs identifiables, rémunérés, capables de porter une intention, plutôt que des contenus standardisés issus d’un entraînement opaque.

Chris Haughton formule aussi l’enjeu du côté de la lecture. Dans le même texte, il écrit que les livres « exigent de l’imagination » et ne relèvent pas seulement de la consommation : ils deviennent « une forme de co-création avec l’auteur ». L’argument dépasse la défense professionnelle. Il touche à la manière dont les enfants apprennent à regarder, écouter, interpréter et construire leur propre imaginaire.

L’initiative ne se limite donc pas à une revendication corporative. Pour les auteurs et illustrateurs, l’enjeu porte aussi sur la qualité de l’offre jeunesse. La production générée automatiquement peut saturer les plateformes, brouiller la visibilité des livres créés par des professionnels et affaiblir la rémunération déjà fragile de nombreux artistes.

Le risque est d’autant plus sensible que l’édition jeunesse dépend fortement de la découverte visuelle : couvertures, albums, premières lectures, séries illustrées, librairies scolaires ou bibliothèques. Si des images produites à bas coût envahissent ces espaces, les créateurs redoutent une dévalorisation progressive de leur travail et une confusion accrue pour les familles, enseignants et libraires.

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Par Clément Solym

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