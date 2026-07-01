Passion libre de Julien Tribotté : l’été sera (encore plus) chaud

Hinge, Tinder, Bumble, Feeld et les autres, c’est toujours la même histoire : un match, quelques messages ; parfois, une rencontre ; rarement, un vertige — une étincelle, ce truc en plus, cette impression d’avoir en quelques swipes, trouvé la personne qu’on cherchait sans se l’avouer du bout des doigts.

Les moyens sont modernes, l’histoire est vieille comme le monde : dans la chaleur écrasante d’un été à Baltimore, un narrateur blasé voit apparaître Riley. Interne en médecine, polyamoureuse et pansexuelle, aux longues boucles rousses et aux yeux noisette, Riley, c’est « une partenaire spirituelle et sexuelle comme j’osais à peine en rêver ».

Entre eux, tout va très vite. Trop vite ? Passion libre raconte les quelques semaines entre le miracle de la rencontre et le moment où la machine se grippe, quand les certitudes sont balayées par l’angoisse qui grandit, et que la quiétude du cœur cède la place à des nuits blanches à rafraîchir son feed Instagram, des confessions nocturnes à des IA tête-à-claques, et des branlettes un peu honteuses devant un énième porno pas tout à fait éthique. Est-ce une histoire d’amour ? d’obsession ? d’algorithmes ? L’histoire d’un malentendu ? Un peu de tout ça, mais pas que.

Dans un geste qui mêle hommage au Passion simple d’Annie Ernaux et relents houellebecquiens, Julien Tribotté interroge la romance contemporaine et met en scène un Narrateur aussi horripilant qu’attachant, se débattant entre ses hautes aspirations philosophiques et la réalité désordonnée des relations amoureuses.

Alternant envolées lyriques et dissections froides, empruntant (non sans humour) au vocabulaire universitaire, Passion libre est un texte hybride, quelque part entre le récit, la chronique et la satire. Sans proposer de remède, ce texte capte quelque chose de notre époque, et des nombreuses contradictions qui la hantent : la fameuse solitude contemporaine à l’heure de l’ultraconnexion, ce qui reste de la quête de l’absolu quand l’humain croit pouvoir contrôler son destin, la capacité infinie de la vie à nous rire au nez.

Au propre comme au figuré, l’été sera chaud. Mais pas seulement : il sera sensuel, ironique, anxieux, confus, peut-être drôle, parfois humiliant, toujours vaillant. Court, nerveux, porté par une prose précise et des scènes « spicy », Passion libre se dévore, et nous entraîne, non sans nous questionner ou nous surprendre, dans les rouages de cette vieille machine, tantôt réac’ tantôt révolutionnaire, qu’on appelle le cœur.

Photographe à Baltimore, Camille Roche signe par ailleurs une newsletter bi-mensuelle baptisée Un état proche de l'Ohio, dans laquelle elle raconte un peu de son quotidien aux Etats-Unis, choses vues, perçues du moment vécu, fragments d'histoire personnelle dans l'histoire collective... A découvrir aussi sur Instagram.

Par Auteur invité

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