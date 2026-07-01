Australie : l’IA rouvre la bataille du copyright

Le débat australien sur l’intelligence artificielle se cristallise autour d’une question explosive : les entreprises technologiques doivent-elles pouvoir utiliser des œuvres protégées pour entraîner leurs modèles ? Selon The Guardian, le sénateur indépendant David Pocock a interpellé le gouvernement Albanese, l’accusant d’avancer sans transparence sur ce dossier.

Le parlementaire affirme s’appuyer sur les informations d’un lanceur d’alerte. Il évoque deux pistes discutées par les autorités : l’une autour d’une exception au copyright pour l’entraînement des IA, l’autre via des dispositifs de licences.ABC News a également documenté cette confrontation, en soulignant le désaccord entre Pocock et le gouvernement sur la nature réelle des travaux en cours.

Le gouvernement dément toute exception générale

Le ministre australien de l’Industrie, Tim Ayres, conteste l’idée d’un projet visant à fragiliser le droit d’auteur. D’après The Guardian et ABC, l’exécutif affirme ne pas soutenir une exception générale de text and data mining qui permettrait aux entreprises d’absorber des contenus protégés sans autorisation. Le gouvernement assure vouloir consulter les secteurs concernés.

Cette précision ne dissipe pas les inquiétudes. Dans plusieurs pays, les développeurs d’IA réclament des régimes plus favorables à l’entraînement des modèles, au nom de l’innovation et de la compétitivité. Les créateurs, eux, redoutent que leurs œuvres deviennent une matière première gratuite, utilisée à grande échelle sans consentement, sans transparence et sans rémunération.

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Pour le livre, la question est directe. Les catalogues éditoriaux, les archives numérisées, les articles, les essais, les œuvres de fiction ou de non-fiction constituent des corpus très convoités. Leur exploitation par des modèles génératifs peut créer de la valeur pour les plateformes, tout en brouillant l’origine des textes utilisés.

Consentement, traçabilité, rémunération

Le débat australien rejoint ainsi une controverse mondiale, mais avec un angle politique très net. David Pocock lie la question du copyright à la stratégie industrielle du pays : encourager l’IA ne peut pas, selon lui, se faire au détriment des créateurs australiens. En face, le gouvernement tente d’éviter l’image d’un arbitrage déjà rendu en faveur des entreprises technologiques.

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Pour les auteurs et éditeurs, trois points restent décisifs : savoir quelles œuvres sont utilisées, obtenir un consentement clair et définir une rémunération adaptée. Sans ces garanties, l’entraînement des modèles risque d’être vécu comme une nouvelle captation de valeur, comparable à celle déjà dénoncée dans d’autres secteurs culturels.

Copyright et politique publique

La mobilisation ne vise pas seulement l’hypothèse d’une exception générale au droit d’auteur. L’Australian Publishers Association, l’Australian Society of Authors et Copyright Agency contestent également toute licence légale ou voie obligatoire qui permettrait aux entreprises d’IA d’accéder aux œuvres protégées sans négociation directe avec leurs titulaires de droits.

La nuance est décisive : les organisations du secteur ne ferment pas la porte aux accords contractuels, mais refusent un dispositif qui imposerait par la loi l’exploitation des catalogues, en limitant la capacité des auteurs et éditeurs à consentir, négocier ou refuser.

Crédits photo : Barni1

Par Clément Solym

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