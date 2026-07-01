Quai des Bulles : 25 albums sélectionnés pour les prix 2026

Le festival Quai des Bulles a annoncé à Saint-Malo la sélection des 25 bandes dessinées retenues pour ses prix 2026. Trois distinctions sont concernées : le prix Ouest-France / Quai des Bulles, le prix Révélation BD ADAGP / Quai des Bulles et le prix BD jeunesse Ville de Saint-Malo. Les lauréats des deux premiers prix seront connus le 11 octobre, lors de la 45e édition du festival ; le prix jeunesse sera attribué en décembre.

Le prix Ouest-France / Quai des Bulles, organisé en partenariat avec ICI Bretagne, est attribué par un jury de neuf lecteurs et lectrices du journal Ouest-France, âgés de 18 à 35 ans. Dix albums figurent dans cette sélection : Akari, de Marco Kohinata, au Lézard Noir ; Avila, de Teresa Radice et Stefano Turconi, chez Glénat et Karl, de Cyril Bonin, chez Sarbacane.

Suivis de Mémoires d’un garçon agité, de Zabus et Valérie Vernay, chez Dargaud ; La mise à mort du tétras lyre, de David Combet, chez Glénat ; La montagne d’encre, de Nicolas Debon, chez Dargaud ; OFF, de Romain Renard, Olivier Tollet et Patrice Réglat-Vizzavona, chez Daniel Maghen ; Punk à sein, de Magali Le Huche, chez Dargaud ; Tekoha, de Clara Chotil, chez Actes Sud ; et Vaillantes, de Cécile Becq et Émilie Chazerand, chez Rue de Sèvres.

Le prix Révélation BD ADAGP / Quai des Bulles concerne les autrices et auteurs émergents de bande dessinée. Il récompense un artiste-auteur ayant publié au maximum trois albums. Le jury réunit des artistes, des journalistes et des professionnels.

Cinq titres sont en lice dans cette catégorie : L’été avec Olivia, de Melhia Martin, chez Biscoto ; Îles – T1 Petite chose, de Frédéric Maupomé et Aude Soleilhac, aux éditions de la Gouttière ; Mais où est donc Mini-Boulon ?, de Youri Roseau et Henriette Soleil, chez Biscoto ; La maison cachette, d’Erika Soucy et Geneviève Bigué, chez La Pastèque ; et Nuno les grandes oreilles, de Laura Lion, chez Sarbacane.

Le prix BD jeunesse Ville de Saint-Malo est attribué par un jury de lecteurs en milieu scolaire. Il concerne dix albums : Amère, de Lucrèce Andreae, chez Delcourt ; Salomé, d’Alice Bienassis, chez Delcourt ; De bonne foi, de Marguerite Boutrolle, chez Dargaud ; Trop tard, de Baptiste Delengaigne, chez 2042 ; Levure, de Juliette Hayer, chez Sarbacane ; Ces lignes qui tracent mon corps, de Mansoureh Kamari, chez Casterman ; Je reviens dans six mois, de Lucas Landais, chez Albin Michel ; Marly ou la neige en été, d’Emmanuel Lantam, chez Réalistes ; Les singes, de Yann Le Bec, chez Dupuis ; et Belle de soie, de Pavel Bart, chez Delcourt.

Le festival Quai des Bulles se tient à Saint-Malo autour de la bande dessinée et de l’image projetée. Il accueillie environ 46.000 visiteurs sur trois jours.

L’année dernière, les lauréats étaient L’abîme de l’oubli, de Paco Roca et Rodrigo Terrasa, aux éditions Delcourt, pour le prix Ouest-France / Quai des Bulles ; Azur Asphalte, de Sylvain Bordesoules, aux éditions Gallimard BD, pour le prix Révélation BD ADAGP / Quai des Bulles ; et Jefferson, d’Antoine Ronzon, aux éditions Gallimard BD, pour le prix BD jeunesse Ville de Saint-Malo / Quai des Bulles.

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Crédits illustration : Quai des Bulles

Par Dépêche

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