Le Poisson arc-en-ciel reprend vie en marionnettes au cinéma

Studiocanal Allemagne s’associe à Claussen + Putz Filmproduktion et Zodiac Pictures pour porter à l’écran l’album de Marcus Pfister, publié en 1992. Les trois partenaires poursuivent une collaboration déjà engagée sur plusieurs productions familiales, dont The Robber Hotzenplotz, The Little Witch et Heidi. Studiocanal assurera la distribution du film ainsi que les ventes internationales, explique Deadline.

Le livre, connu en français sous le titre Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans, s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires dans le monde depuis sa publication. Il raconte l’histoire d’un poisson admiré pour ses écailles brillantes, mais isolé par son orgueil et son refus de partager. Guidé par une vieille pieuvre, il accepte peu à peu de donner ses écailles aux autres poissons et finit par trouver des amis.

Cette lecture du récit a suscité des débats aux États-Unis ces dernières années. Marcus Pfister a expliqué que son histoire porte sur la beauté du partage. Des critiques ont toutefois reproché au livre de transmettre un message ambigu sur l’individualité, l’acceptation, la contrainte et les limites personnelles.

Une adaptation retravaillée pour le cinéma

L’équipe du film a tenu compte de ces discussions dans son travail d’adaptation. Le projet conserve le message central du livre, mais le scénario introduit de nouveaux personnages et recentre certains éléments du récit. Le passage au long métrage permet aussi de développer davantage les enjeux seulement esquissés dans l’album.

Le synopsis du film présente le Poisson Arc-en-ciel comme « le plus beau poisson de tout l’océan », mais aussi comme un personnage « vaniteux et orgueilleux ». Après la perte de l’une de ses écailles, il part dans les profondeurs de l’océan avec le Petit Poisson Bleu. Ce voyage doit l’amener à comprendre que le courage se construit aussi avec les autres et que l’amitié vaut davantage que ses écailles.

« Le Poisson arc-en-ciel véhicule un message universel, compris et apprécié dans le monde entier. C’est une grande joie pour nous de réinterpréter cette histoire si particulière avec nos partenaires, afin d’offrir une expérience cinématographique majeure aux spectateurs de tous âges », ont déclaré Hooman Afshari et Lutz Rippe, codirecteurs de Studiocanal Allemagne.

La production s’appuie sur le Théâtre de marionnettes d’Augsbourg, institution allemande fondée il y a huit décennies. Le film est écrit et réalisé par Florian Moch, marionnettiste du théâtre. Il a conçu l’univers sous-marin et une grande partie des marionnettes utilisées pour donner vie aux poissons et aux créatures marines.

Un tournage à Augsbourg jusqu’à la mi-juillet

Florian Moch met en scène l’histoire avec des marionnettes traditionnelles, tout en l’adaptant à un format de cinéma contemporain. « Pouvoir créer un film de marionnettes contemporain et artisanal avec Le Poisson arc-en-ciel est quelque chose de très spécial, et un rêve d'enfant devenu réalité pour moi », a-t-il déclaré.

La distribution vocale allemande réunit Jannik Schümann, Luna Wedler, Tobi Krell, Bjarne Mädel, Oliver Kalkofe, Bela B. Felsenheimer, Andrea Sawatzki, Hella von Sinnen, Mechthild Großmann et Tom Böttcher. Ils prêteront leurs voix aux différentes créatures marines de cette adaptation.

Le tournage se déroule à Augsbourg et doit se poursuivre jusqu’à la mi-juillet. La sortie allemande est fixée au 19 novembre 2026. Aucune information n’a encore été donnée sur une sortie française.

Par Ewen Berton

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