Québec : deux bourses d’écriture pour aider à finir son manuscrit

L’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) a annoncé, le 30 juin, l’attribution de deux bourses d’écriture destinées à accompagner des manuscrits en cours d’achèvement. Brigitte Vaillancourt reçoit la bourse Jean-Pierre-Guay — Caisse Desjardins de la Culture pour un projet de roman, tandis que Pierre-Alexandre Fradet obtient la bourse Charles-Gagnon pour un essai consacré à la philosophie québécoise.
Le 01/07/2026 à 12:17 par Dépêche
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01/07/2026 à 12:17
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Dotée de 3000 dollars canadiens, la bourse Jean-Pierre-Guay — Caisse Desjardins de la Culture a été créée en 2012 par l’UNEQ. Elle distingue chaque année l’un de ses membres pour un projet de fiction en phase finale d’écriture. Son intitulé rend hommage à Jean-Pierre Guay, président de l’organisation entre 1982 et 1984, notamment engagé dans le dossier des droits de reprographie et à l’origine de la création du Fonds de secours Yves-Thériault.
La lauréate 2026, Brigitte Vaillancourt, est distinguée pour La séparation des biens. Son roman aborde les effets d’une rupture amoureuse sur les relations sociales et matérielles, à travers le regard d’une femme confrontée à la manière dont les contraintes économiques transforment l’intime. Le jury réunissait Annie-Claude Thériault, récompensée en 2025, ainsi que les écrivains Jean Sioui et Julliana Léveillé-Trudel.
La bourse Charles-Gagnon, elle aussi dotée de 3000 dollars canadiens, revient cette année à Pierre-Alexandre Fradet. Créée en 2019 par la Fondation Lire pour réussir grâce à un don de 30 000 dollars de la Fondation Charles-Gagnon, elle soutient un projet d’essai ou d’ouvrage historique porté par un écrivain québécois, membre ou non de l’UNEQ.
Pierre-Alexandre Fradet a été retenu pour Essai sur le passé et l’avenir de la philosophie québécoise. Pour un éclectisme assumé. L’ouvrage entend examiner l’éclectisme de cette tradition intellectuelle et contester l’idée selon laquelle elle serait inexistante ou seulement dérivée de modèles étrangers. Anne-Marie Sicotte, lauréate 2025, Jérémie McEwen et Mathieu Bélisle composaient le jury.
L’édition 2026 sera la dernière de la bourse Charles-Gagnon. Dans son communiqué, l’UNEQ et la Fondation Lire pour réussir saluent le soutien de la Fondation Charles-Gagnon, qui aura permis d’accompagner des écrivains québécois pendant près d’une décennie.
Crédits photos : Brigitte Vaillancourt © Valérie Paquette - Pierre-Alexandre Fradet © Julie Demers
Par Dépêche
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