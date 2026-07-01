Trois finalistes pour le Prix du Livre Nohée 2026

Les finalistes du Prix du Livre Nohée 2026

On l'appelait Bennie Diamond, de Michaël Dichter, publié aux Léonides en janvier 2026

Loin du Mékong, de Louis Raymond, paru chez Calmann-Lévy en janvier 2026

L'enfant à la tête baissée, d'Alexis Salatko, publié chez Denoël en août 2025

Ils ont été choisis parmi six ouvrages en compétition. La sélection comprenait aussi Une mère en fuite, de Michka Assayas, Nourrices, de Séverine Cressan, et Haute-Folie, d'Antoine Wauters.

Le classement a été établi à partir des votes des lecteurs du Club de Lecture Nohée. Chaque participant attribuait une note globale aux ouvrages. Les livres étaient aussi évalués selon plusieurs critères, dont l’émotion, l’originalité et la qualité d’écriture.

Le fonctionnement du prix repose sur un coffret spécial remis en début d’année aux clubs de lecture des résidences. Ce coffret rassemble les six livres de la sélection finale. Les participants disposent ensuite de plusieurs mois pour les lire, les commenter et les évaluer avant de retenir trois titres.

Des récits centrés sur les héritages familiaux

Dans On l'appelait Bennie Diamond, Michaël Dichter situe son intrigue à Anvers dans les années 1970. Le récit suit Bennie Goodman, attiré par le quartier des diamantaires et par le monde du négoce. Le personnage cherche à suivre les traces de son grand-père Yéhuda, qui a fait fortune dans le diamant avant de rompre avec sa famille.

Le roman suit Bennie des ateliers de taille aux salles de marché de la Bourse d’Anvers. Il met en scène un univers où l’héritage familial pèse sur les trajectoires individuelles. Michaël Dichter, scénariste et réalisateur, signe avec ce livre son premier roman.

Loin du Mékong s’organise autour de deux récits séparés par un siècle. Un jeune Français cherche la tombe de sa grand-mère dans un village du delta du Mékong. En parallèle, une jeune Vietnamienne enceinte quitte sa belle-famille pour retrouver son mari parti travailler dans une plantation au Cambodge.

Le livre aborde une histoire familiale que les générations n’ont pas su transmettre. Louis Raymond y mêle enquête intime et récit romanesque lié à l’histoire de l’ex-Indochine. Journaliste spécialiste de l’Asie du Sud-Est, il publie avec ce titre son premier roman.

Dans L'enfant à la tête baissée, Alexis Salatko raconte l’histoire d’Alio, un enfant atteint d’un trouble rare qui l’empêche de manger devant les autres. Moqué par ses camarades, le personnage trouve refuge dans les livres que sa mère lui met entre les mains. Le récit, largement inspiré du parcours de l’auteur, traite de l’enfance, de la différence et du rôle de la lecture.

Alexis Salatko est scénariste et écrivain. Il a notamment publié Horowitz et mon père, Un fauteuil au bord du vide et Jules et Joe. Avec L'enfant à la tête baissée, il signe un texte présenté comme l’un de ses romans les plus personnels.

Le jury final tranchera en octobre

Le choix du lauréat revient désormais au jury final. Il est présidé par la comédienne Brigitte Fossey. Il réunit aussi Francesca Mantovani, Élodie Fondacci, Pascale Senk, Éric Bouhier et Philippe Grimbert.

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Créé en 2020, le Prix du Livre Nohée est doté de 5000 €. Il s’appuie chaque année sur une première sélection de 50 à 60 titres issus des parutions de l’année, avant de retenir six ouvrages pour la sélection finale. Les précédents lauréats sont Anne Icart, Olivier Mak-Bouchard, Mathias Malzieu, Marie Charrel, François Garde et Sandrine Collette, saluée l'année dernière.



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Par Dépêche

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