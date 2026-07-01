Le carnet où Theodore Roosevelt raconta le pire jour de sa vie mis en ligne

Le carnet tient presque dans la paume. À l’intérieur, une page datée du 14 février 1884 porte une croix noire et quelques mots devenus célèbres : « La lumière a quitté ma vie ».

Le 18 juin 2026, la Library of Congress a annoncé la mise en ligne, pour la première fois en couleur et en haute résolution, de l’intégralité du journal de poche tenu par Theodore Roosevelt en 1884. Le document appartient aux Theodore Roosevelt Papers conservés par la division des manuscrits de l’institution.

L’objet mesure environ 2,5 sur 3,75 pouces, soit un peu plus de 6 sur 9 centimètres. Il est depuis longtemps considéré comme l’une des pièces les plus poignantes du fonds Roosevelt. Le 14 février 1884, le jeune élu de l’État de New York perd, le même jour, son épouse Alice Hathaway Lee Roosevelt, qui venait de donner naissance à leur fille, et sa mère Martha Bulloch Roosevelt. Toutes deux meurent dans la même maison new-yorkaise.

À cette date, Roosevelt a 25 ans. Diplômé de Harvard, auteur dès 1882 de The Naval War of 1812, il siège à l’Assemblée de l’État de New York. Après cette double tragédie, il s’éloigne temporairement de la vie politique et part dans les Badlands du Dakota, épisode souvent présenté comme décisif dans la construction de son image publique.

Une archive intime désormais consultable

La Library of Congress avait déjà numérisé de nombreux documents du fonds Roosevelt. La nouveauté tient ici à la qualité de reproduction du carnet : les images en couleur permettent d’observer plus finement l’encre, le papier, l’usure des pages et la matérialité de l’objet.

Bien sûr, ce journal ne se borne pas à une page endeuillée : nous parcourons les activités politiques, les lectures, les déplacements et les expériences de Roosevelt dans l’Ouest américain. Le Theodore Roosevelt Center signale notamment que le carnet contient, outre l’entrée du 14 février, des passages sur ses activités de chasse et de ranch dans les Badlands, ainsi que des listes de photographies et des notes financières.

Crédits photo : Theodore Roosevelt (1858-1919) en 1884 et sa première épouse, Alice Hathaway Lee Roosevelt (1861-1884). Département des estampes et des photographies, Bibliothèque du Congrès.

Par Cécile Mazin

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