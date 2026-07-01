Relations éditeurs, BD, manga : du mouvement chez Editis

Nicolas Gonçalves est une figure ancienne d’Editis. Diplômé de l’École centrale de Paris en 2003, il avait intégré Interforum à l’occasion de son stage de fin d’études, avant de faire l’essentiel de sa carrière dans les fonctions logistiques, industrielles et de fabrication du groupe.

Nommé directeur industriel d’Editis en 2018, il avait ensuite pris la direction des relations éditeurs et partenariats, une fonction créée pour structurer les liens entre le groupe, ses maisons et les éditeurs externes diffusés ou distribués par Interforum. Il quittera le groupe fin août.

Ce périmètre est bien entendu stratégique pour Editis. Interforum, filiale du groupe, intervient à la fois comme diffuseur et distributeur : la diffusion recouvre la commercialisation des livres auprès des librairies, grandes surfaces culturelles, enseignes et autres points de vente, tandis que la distribution renvoie davantage aux opérations logistiques, de la gestion des commandes à l’acheminement des ouvrages.

Les éditeurs partenaires sont donc ces maisons qui, sans appartenir au groupe, confient leurs ouvrages. Une manne économique significative pour toute structure de diffusion-distribution

“Raccourcissement des lignes hiérarchiques”

Pour reprendre ce dossier, la direction confie le relais à Marie-Christine Conchon. Directrice générale adjointe d’Editis, elle connaît déjà plusieurs pans du groupe, notamment le poche, l’audio et le manga, dont elle continuera à s’occuper. Son parcours l’a conduite à piloter Univers Poche, à accompagner le développement de Lizzie, marque de livres audio d’Editis, et à contribuer à l’essor de Kurokawa, label spécialisé dans le manga créé en 2005. Elle a également dirigé Les Humanoïdes Associés France.

La réorganisation touche également le pôle illustré, pratique, jeunesse et tourisme. Alexandra Bentz, qui en assure la direction, travaillera désormais directement avec Dalila Zein, directrice générale d’Editis, afin de poursuivre sa mission de pilotage et de développement.

Elle entend notamment consolider la position du groupe dans la bande dessinée et le manga. Pour accompagner cette orientation, elle s’appuiera sur Anne-France Hubau, directrice générale du groupe Delcourt, intégré à Editis au début de l’année 2025. Elle souhaite ainsi « renforcer la position d’Editis dans les segments BD et mangas ».

D’autres activités auparavant suivies par Nicolas Gonçalves seront, dans un premier temps, confiées directement à Dalila Zein. « Les activités liées aux relations éditeurs, aux métadonnées et aux référentiels me seront provisoirement confiées, avec une gestion opérationnelle assurée par Valentin Bouvet », indique la direction dans son message interne.

Valentin Bouvet, ingénieur diplômé de l’ESPCI Paris et d’HEC, il avait débuté sa carrière en 2018 chez onepoint, cabinet de conseil en stratégie, avant de rejoindre Editis en 2020 comme directeur des projets du secrétariat général.

Il devient ensuite secrétaire général des éditions Le Cherche Midi, puis, en 2022, secrétaire général adjoint du groupe Editis. À ce poste, il travaille notamment sur le pôle littérature générale, dans l’entourage direct de Jean Spiri, alors secrétaire général d’Editis, dont il apparaît comme l’un des proches collaborateurs.

Son départ avait alors retenu l’attention : il avait été débauché d’Editis pour intégrer Hachette Livre en septembre 2023, où il avait pris la direction générale de Lelivrescolaire.fr, filiale du groupe. Et ce, alors que Vivendi venait juste de revendre Editis pour s’approprier le groupe Lagardère.

Cette réorganisation répond à une volonté de simplification. « Ces changements expriment notre souhait d’un raccourcissement des lignes hiérarchiques pour accroître à la fois la marge d’action et la responsabilité de chacune et chacun », précise Dalila Zein.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clotilde Martin

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