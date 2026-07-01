L’été dans les pages, avec Claire Norton : émotion et réparation

Claire Norton a construit, livre après livre, des romans de bascule. Un accident, une faute, une disparition, une trahison, parfois une rencontre ou un héritage familial qui contraignent ses personnages à redéfinir ce qui les tient debout.
Le 01/07/2026 à 12:18 par Nicolas Gary
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01/07/2026 à 12:18
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En bientôt 10 années de carrière, elle a construit une identité immédiatement perceptible. Le style de Claire Norton, c’est le roman de l’émotion et de la réparation : une écriture claire, très incarnée, qui part d’un drame intime pour interroger la culpabilité, l’amour, le pardon et ce qui permet à ses personnages de se relever.
Durant deux mois, notre nouvelle émission « L’été dans les pages » se déroulera avec elle, pour remonter le fil de huit romans, du premier, En ton âme et conscience, jusqu’aux Enracinés (tome 1, sortie le 13 août).
Huit livres, huit manières de regarder ce qui nous brise et ce qui nous relève : la culpabilité, l’amitié, l’aide, l’emprise, la transmission, l’amour, le pardon, puis la mémoire des terres et des familles. Claire Norton, bonjour.
En suivant ses romans dans l’ordre, on voit se dessiner une même fidélité : des personnages tombent, se débattent, se trompent parfois, mais cherchent toujours une main, une vérité, une parole ou une racine à laquelle se tenir. C’est peut-être cela, cet été que nous passerons en sa compagnie : traverser des drames, mais ne jamais renoncer à ce qui relie les êtres.
L’été dans les pages, avec Claire Norton, c’est en podcast, sur Actualité. Et ça démarre la semaine prochaine.
Crédits photo : bibliothèque de l'hôtel Cheval Blanc - ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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