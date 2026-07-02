Une femme arrachée à un bordel se retrouve accusée de tout

Aujourd’hui, on raconte volontiers que Mỹ n’est pas une victime de trafic, plutôt une manipulatrice qui a su profiter de la naïveté d’un expatrié pour le dépouiller. Une expédition s’organise par le fleuve afin de la retrouver.

Chiens de rizières nous plonge dans les eaux du delta et les marges de Saigon, parmi les filles trafiquées, les laissés-pour-compte et les paumés décidés à rebattre les cartes de leurs vies. Sans oublier ceux qui se saisissent de ces proies.

Les éditions Phébus vous proposent un extrait en avant-première :

Marin Postel est né à Paris. Après des études de droit, il s’installe au Vietnam où il travaille plusieurs années pour une association engagée dans la lutte contre la traite des femmes. Chiens de rizières, son deuxième roman après La mer est un mur, puise dans cette expérience brutale.

Parution le 20 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com