Les créateurs racontés par leurs maisons les plus folles

D’une maison à l’autre, du mausolée d’artiste de Jean-Pierre Raynaud au refuge de Samuel Beckett à Ussy, jusqu’au jardin envahi par les taupes ; de la maison de fous où s’éteint Georges Feydeau à la Maison démontable de Buster Keaton ; de la minuscule pièce d’Erik Satie, meublée notamment de deux pianos empilés l’un sur l’autre, à l’atelier d’Edward Hopper, à Cape Cod ; en passant par les antres de Céline ou la villa mythique de Malaparte, avec son grand escalier entre les murs rouges, ce guide anachronique nous invite à un voyage étrange et extravagant dans les coulisses et l’intimité de la création.

Les éditions Arléa vous proposent un extrait en avant-première :

Patrick Roegiers est l’auteur d’une quarantaine de livres, principalement consacrés à l’art et à l’écriture. Il a déjà publié aux éditions Arléa Éloge du génie en 2019. Son dernier livre, Satie, paru chez Grasset en 2025, a reçu le prix de la biographie Geneviève Moll.

Parution le 27 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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