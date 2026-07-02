Une passion masculine au cœur de la guerre civile anglaise

Maria McCann compose un portrait dense et habité, où l’histoire collective agit sur les corps et les consciences, et où les désirs ne sont jamais séparés des rapports de force. Narrateur à la première personne, Jacob entraîne le lecteur sur une trajectoire intérieure instable, où s’entremêlent aspirations sociales, contradictions morales et forces obscures. Il tente de trouver sa place dans un monde en plein bouleversement, sans jamais parvenir à se défaire de ses propres tensions.

Au cœur du roman, la relation entre Jacob et Christopher Ferris cristallise cette dynamique. Ce qui se noue entre eux dépasse largement l’histoire d’amour : une relation d’attraction, de dépendance et de pouvoir, dont la violence souterraine ne cesse de se déplacer.

Par une écriture sensorielle et sa capacité à faire exister une voix, Comme la viande aime le sel propose de nous faire entrer dans une conscience qui dérange autant qu’elle fascine.

Les éditions Monsieur Toussaint Louverture vous proposent un extrait en avant-première :

Maria McCann (1956) est une écrivaine britannique. Elle a écrit Comme la viande aime le sel, son premier roman publié en 2001, sur plusieurs années, en parallèle de son activité professionnelle, dans un travail d’écriture patient et exigeant. Salué pour la force de sa langue et la densité de son univers, le livre s’est imposé comme une œuvre singulière. Depuis elle a également publié The Wilding (2010) et Ace, King, Knave (2013).

Parution le 21 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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