Aidez la reprise du Bal des Ardents à Lyon par l'une de ses salariées !

Le Bal des Ardents, emblématique librairie lyonnaise, est sur le point de changer de propriétaire... L'une de ses salariées, Aintzane Noblia, souhaite faire une proposition de reprise. Elle n'a que quelques semaines pour faire une proposition dans le cadre prévu par la loi Hamon...
Le 02/07/2026 à 08:00 par Projet Ulule
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02/07/2026 à 08:00
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Dans un contexte particulièrement âpre pour les librairies, la continuité du Bal des Ardents et de son identité si particulière dans le paysage lyonnais, c'est particulièrement crucial ! Une campagne de financement participatif vient d'être lancée pour aider ce projet de reprise.
À Lyon, l’une des plus emblématiques librairies de la ville, dont la porte d’entrée est une icône, est sur le point de changer de propriétaire. Il s’agit de la très singulière librairie Le Bal des Ardents, dont le fonds est particulièrement réputé.
Une librairie emblématique, particulièrement courageuse dans la défense d’une littérature indépendante, qui résiste dans un secteur en crise multiple. En effet, plusieurs alertes récentes ont été faites sur l’état de santé du secteur de la librairie en France.
Au sein d’un commerce physique en difficulté, le cas des librairies n’est pas anodin, avec un nombre de fermetures qui augmente et des ventes de livres en contraction inquiétante.
Une salariée, Aintzane Noblia, s’active pour monter une offre de reprise du Bal, dans un esprit de continuité de l’identité de cette librairie hors-norme. Heureusement, la loi Hamon ouvre une petite porte aux salariés qui, comme elle, souhaitent faire une proposition de reprise alternative lorsque des négociations sont engagées avec un repreneur tiers.
Aintzane Noblia n’a que quelques semaines pour monter son projet. Elle vient de lancer une campagne de financement participatif pour l’aider. Par ailleurs, un projet de livre sera prochainement annoncé pour incarner la nouvelle danse du Bal des Ardents et soutenir cette campagne.
Découvrez la campagne sur Ulule.
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27/06/2026, 10:26
À l’heure où les écrans s’imposent dans le quotidien des enfants, le chef Olivier Chaput lance Souvenirs de Cuisine, un projet éditorial porté avec la Team Chabada. Pensé comme un ouvrage de transmission plus que comme un simple livre de recettes, il défend la cuisine comme acte éducatif et culturel dès le plus jeune âge.
27/06/2026, 10:00
De Toulouse à l’est parisien, les bibliothèques françaises ajustent leurs horaires et leurs espaces face à la canicule. Mais derrière le mot d’ordre des « îlots de fraîcheur », une réalité plus accidentée apparaît : un rez-de-chaussée reste accessible, un étage ferme ; un forum accueille le public, quand le reste du bâtiment demeure clos ; le prêt survit parfois, sans que les collections restent toutes immédiatement accessibles.
26/06/2026, 17:23
Le marché du livre de langue française en Fédération Wallonie-Bruxelles a reculé de 1,8 % en 2025, à 272,23 millions €. Les recettes des éditeurs belges francophones cèdent, elles, 1,38 %, à 324,94 millions €, le numérique limitant l’impact de la chute du papier. Derrière cette apparente résistance, l’export se dégrade, les grandes surfaces alimentaires décrochent et les éditeurs les plus fragiles encaissent un recul bien supérieur à la moyenne.
26/06/2026, 16:09
L’imprimerie Escourbiac, implantée à Graulhet dans le Tarn, rejoint le Groupe Messages, qui rassemble déjà TypoLibris, l’Imprimerie Messages et La Reliure Française. L’opération renforce un ensemble industriel positionné sur l’impression, la fabrication et le façonnage du livre en France. Les modalités financières de la reprise n’ont pas été communiquées.
26/06/2026, 13:37
Top ArticlesRadio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
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