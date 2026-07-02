Aidez la reprise du Bal des Ardents à Lyon par l'une de ses salariées !

Dans un contexte particulièrement âpre pour les librairies, la continuité du Bal des Ardents et de son identité si particulière dans le paysage lyonnais, c'est particulièrement crucial ! Une campagne de financement participatif vient d'être lancée pour aider ce projet de reprise.

À Lyon, l’une des plus emblématiques librairies de la ville, dont la porte d’entrée est une icône, est sur le point de changer de propriétaire. Il s’agit de la très singulière librairie Le Bal des Ardents, dont le fonds est particulièrement réputé.

Une librairie emblématique, particulièrement courageuse dans la défense d’une littérature indépendante, qui résiste dans un secteur en crise multiple. En effet, plusieurs alertes récentes ont été faites sur l’état de santé du secteur de la librairie en France.

Au sein d’un commerce physique en difficulté, le cas des librairies n’est pas anodin, avec un nombre de fermetures qui augmente et des ventes de livres en contraction inquiétante.

Une salariée, Aintzane Noblia, s’active pour monter une offre de reprise du Bal, dans un esprit de continuité de l’identité de cette librairie hors-norme. Heureusement, la loi Hamon ouvre une petite porte aux salariés qui, comme elle, souhaitent faire une proposition de reprise alternative lorsque des négociations sont engagées avec un repreneur tiers.

Aintzane Noblia n’a que quelques semaines pour monter son projet. Elle vient de lancer une campagne de financement participatif pour l’aider. Par ailleurs, un projet de livre sera prochainement annoncé pour incarner la nouvelle danse du Bal des Ardents et soutenir cette campagne.

Découvrez la campagne sur Ulule.

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Par Projet Ulule

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