Vieux de 1500 ans, ce livre garde encore ses couvertures en bois d'origine

À Barcelone, l'Universitat Pompeu Fabra conserve dans sa Bibliothèque des Humanités un évangéliaire copte du Ve siècle, issu de la collection Palau-Ribes. Mais le plus spectaculaire, dans ce livre vieux de plus de quinze siècles, n’est pas seulement le texte. C’est aussi ce qui l’entoure encore : sa reliure.

Le volume, étudié par María Jesús Albarrán Martínez, spécialiste de l’Égypte tardo-antique et de la papyrologie copte au CSIC, est décrit par l’institution comme le plus ancien codex conservé dans les bibliothèques catalanes et espagnoles.

Rédigé en copte sahidique, le manuscrit contient les évangiles de Luc, Jean et Marc. Le CSIC indique qu’il pourrait provenir de l’ancienne Thèbes, en Égypte. Surtout, il conserve ses couvertures originales en bois, fait rare pour un codex aussi ancien. Albarrán souligne que son intérêt dépasse la seule ancienneté du texte : « Le livre est un objet archéologique qui se distingue par la conservation intacte de sa reliure originale », explique-t-elle dans la communication du centre de recherche espagnol.

Le volume ne semble pas avoir été conçu comme un outil d’étude. Selon l’analyse de la chercheuse, l’absence de notes marginales et les traces d’usage plaident plutôt pour un livre de lutrin, destiné à un usage liturgique dans un monastère. La même source la cite décrivant « une œuvre de grande qualité, conçue à l’origine pour une grande bibliothèque ancienne ».

Un trésor trop fragile pour être consulté

La présence du codex à la UPF tient à l’histoire de la collection Palau-Ribes, réunie par le jésuite et papyrologue Josep O’Callaghan, puis cédée par la Compagnie de Jésus. Cet ensemble rassemble des papyrus, ostraca, parchemins et manuscrits en plusieurs langues, dont le copte occupe une place importante.

La fragilité du volume interdit sa consultation directe. La UPF et le CSIC insistent sur la nécessité de préserver l’original, tout en le rendant visible par la médiation scientifique et numérique. Le codex a notamment été présenté dans « La Vitrina », dispositif de valorisation des pièces remarquables de la bibliothèque universitaire.

On en trouvera ci-dessous une présentation en vidéo :

Par Clément Solym

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