Scandale en Angleterre quand la reine Camilla reçoit JK Rowling

La photographie est sobre : la souveraine et la romancière posent côte à côte dans une pièce du palais. Le message diffusé le 30 juin par le compte officiel de la famille royale met en avant « une passion commune pour les livres » et leur volonté de favoriser la lecture-plaisir chez les enfants. Les deux femmes, précise le texte, ont parlé de l’accès des jeunes aux ouvrages et du rôle de la lecture pour « ouvrir des portes » vers l’avenir, sans évoquer les positions de l’autrice sur le genre et les droits des personnes transgenres.

L’événement s’inscrivait dans la Royal Week écossaise, mais ,plus largement, dans l’engagement durable de Camilla en faveur du livre. Marraine du National Literacy Trust depuis 2010 et de BookTrust depuis 2011, la reine soutient également First Story et Coram Beanstalk, deux organisations engagées auprès des jeunes lecteurs et des enfants rencontrant des difficultés face à l’écrit.

Son initiative la plus personnelle, The Queen’s Reading Room, née en 2021 sous la forme d’un club de lecture en ligne avant de devenir une association en 2023, diffuse des recommandations et des contenus éditoriaux gratuits, tout en organisant des rendez-vous littéraires. La souveraine a par ailleurs inauguré plusieurs bibliothèques scolaires dans le cadre des programmes menés par le National Literacy Trust et participé, cette année encore, aux actions du National Year of Reading au Royaume-Uni.

Ainsi, en recevant l’autrice de la saga Harry Potter, le palais entendait donc souligner une préoccupation partagée pour la lecture des enfants. Aucun programme commun ni annonce éditoriale n’a toutefois été détaillé dans la publication officielle.

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Mais le choix de l’invitée et le calendrier ont immédiatement déplacé l’attention. Dans les commentaires du message royal, plusieurs internautes ont contesté la mise en avant de Rowling le dernier jour de juin, mois consacré aux fiertés LGBTQIA+. « Tous les jeunes ? Ou seulement certains d’entre eux ? », interrogeait l’un d’eux ; un autre estimait que « le faire pendant le Mois des fiertés est un message en soi ». Entertainment Weekly a relevé ces réactions, auxquelles se sont mêlés des messages de soutien à la romancière.

Promotion de la lecture et débat sur les droits trans

Cette mobilisation renvoie bien entendu à une controverse ancienne. Depuis 2020, J.K. Rowling défend publiquement une approche dite « gender critical », fondée notamment sur la reconnaissance du sexe biologique dans le droit et dans l’accès aux espaces non mixtes. Dans un long texte publié sur son site en juin 2020, elle écrivait vouloir que les femmes trans soient en sécurité, tout en exprimant sa crainte que certaines évolutions législatives ne fragilisent la protection des femmes et des filles.

Dans ce même texte, elle dit soutenir des personnes trans vulnérables, tout en présentant son engagement comme lié à la défense de droits fondés sur le sexe et à ses préoccupations pour les enfants. Cette position, qu’elle rattache aussi à la liberté d’expression, ne l’a pas préservée des accusations de transphobie – qu'elle récuse par ailleurs, réfutant que ses propos relèvent d’une hostilité envers les personnes transgenres.

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Ces déclarations ont, au fil des années, créé une fracture durable autour de son nom. Des acteurs de l’adaptation cinématographique, notamment Daniel Radcliffe et Emma Watson, ont publiquement exprimé leurs désaccords avec elle. À l’inverse, des soutiens saluent sa défense des droits des femmes et de la liberté d’expression.

La famille royale n'a pas apporté de commentaires à cette heure.

Au-delà des petites polémiques...

La controverse ne repose pas sur quelques déclarations publiques de l'autrice : en mai 2025, elle a créé le J.K. Rowling Women’s Fund, un fonds juridique privé financé sur sa fortune personnelle. Présenté par sa fondatrice comme un instrument de défense des « droits fondés sur le sexe », il vise à soutenir des femmes et des organisations contestant certaines politiques d’inclusion des personnes trans. Le dispositif est largement perçu par ses détracteurs comme un moyen de financer des actions hostiles aux droits transgenres.

J.K. Rowling a également versé 70.000 livres sterling à For Women Scotland, association à l’origine du recours ayant conduit la Cour suprême britannique, en avril 2025, à retenir une définition juridique des termes « femme » et « sexe » fondée sur le sexe biologique dans l’Equality Act de 2010. La juridiction avait toutefois rappelé que les personnes transgenres demeuraient protégées contre les discriminations et le harcèlement. L’autrice avait salué une victoire qui, selon elle, protégeait « les droits des femmes et des filles ».

Son intervention dans la controverse visant la sportive Imane Khelif a encore renforcé les critiques. Durant les Jeux olympiques de Paris, Rowling a relayé et amplifié des accusations contestant la présence de la boxeuse algérienne dans la compétition féminine, au sein d’une campagne de dénigrement nourrie par des discours sexistes, transphobes et en grande partie, supportée par des sympathisants de l’extrême droite.

Citée dans la plainte déposée en France par Imane Khelif pour des faits présumés de cyberharcèlement aggravé, elle avait notamment qualifié la participation de la championne de manifestation de « violence masculine contre les femmes ». Le Comité international olympique avait pourtant défendu l’éligibilité de l’athlète et affirmé qu’il ne s’agissait pas, scientifiquement, « d’un homme combattant une femme ».

Crédits photo : capture d'écran

Par Nicolas Gary

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