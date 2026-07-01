Scandale en Angleterre quand la reine Camilla reçoit JK Rowling

Le 30 juin, la reine Camilla a reçu J.K. Rowling au palais de Holyroodhouse, à Édimbourg, pour un échange consacré à la lecture des jeunes. Pensée comme une séquence de promotion du livre, la rencontre a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux : son annonce, publiée le dernier jour du Mois des fiertés, a ravivé les critiques visant les prises de position de la créatrice de Harry Potter sur les droits des personnes transgenres.
Le 01/07/2026 à 11:25 par Nicolas Gary
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
01/07/2026 à 11:25
0
Commentaires
0
Partages
La photographie est sobre : la souveraine et la romancière posent côte à côte dans une pièce du palais. Le message diffusé le 30 juin par le compte officiel de la famille royale met en avant « une passion commune pour les livres » et leur volonté de favoriser la lecture-plaisir chez les enfants. Les deux femmes, précise le texte, ont parlé de l’accès des jeunes aux ouvrages et du rôle de la lecture pour « ouvrir des portes » vers l’avenir, sans évoquer les positions de l’autrice sur le genre et les droits des personnes transgenres.
L’événement s’inscrivait dans la Royal Week écossaise, mais ,plus largement, dans l’engagement durable de Camilla en faveur du livre. Marraine du National Literacy Trust depuis 2010 et de BookTrust depuis 2011, la reine soutient également First Story et Coram Beanstalk, deux organisations engagées auprès des jeunes lecteurs et des enfants rencontrant des difficultés face à l’écrit.
Son initiative la plus personnelle, The Queen’s Reading Room, née en 2021 sous la forme d’un club de lecture en ligne avant de devenir une association en 2023, diffuse des recommandations et des contenus éditoriaux gratuits, tout en organisant des rendez-vous littéraires. La souveraine a par ailleurs inauguré plusieurs bibliothèques scolaires dans le cadre des programmes menés par le National Literacy Trust et participé, cette année encore, aux actions du National Year of Reading au Royaume-Uni.
Ainsi, en recevant l’autrice de la saga Harry Potter, le palais entendait donc souligner une préoccupation partagée pour la lecture des enfants. Aucun programme commun ni annonce éditoriale n’a toutefois été détaillé dans la publication officielle.
À LIRE - Les lesbiennes des "non-hommes" ? J.K. Rowling hallucine
Mais le choix de l’invitée et le calendrier ont immédiatement déplacé l’attention. Dans les commentaires du message royal, plusieurs internautes ont contesté la mise en avant de Rowling le dernier jour de juin, mois consacré aux fiertés LGBTQIA+. « Tous les jeunes ? Ou seulement certains d’entre eux ? », interrogeait l’un d’eux ; un autre estimait que « le faire pendant le Mois des fiertés est un message en soi ». Entertainment Weekly a relevé ces réactions, auxquelles se sont mêlés des messages de soutien à la romancière.
Cette mobilisation renvoie bien entendu à une controverse ancienne. Depuis 2020, J.K. Rowling défend publiquement une approche dite « gender critical », fondée notamment sur la reconnaissance du sexe biologique dans le droit et dans l’accès aux espaces non mixtes. Dans un long texte publié sur son site en juin 2020, elle écrivait vouloir que les femmes trans soient en sécurité, tout en exprimant sa crainte que certaines évolutions législatives ne fragilisent la protection des femmes et des filles.
Dans ce même texte, elle dit soutenir des personnes trans vulnérables, tout en présentant son engagement comme lié à la défense de droits fondés sur le sexe et à ses préoccupations pour les enfants. Cette position, qu’elle rattache aussi à la liberté d’expression, ne l’a pas préservée des accusations de transphobie – qu'elle récuse par ailleurs, réfutant que ses propos relèvent d’une hostilité envers les personnes transgenres.
À LIRE - Silence forcé des bibliothèques sur les Fiertés et l'Histoire des Noirs
Ces déclarations ont, au fil des années, créé une fracture durable autour de son nom. Des acteurs de l’adaptation cinématographique, notamment Daniel Radcliffe et Emma Watson, ont publiquement exprimé leurs désaccords avec elle. À l’inverse, des soutiens saluent sa défense des droits des femmes et de la liberté d’expression.
La famille royale n'a pas apporté de commentaires à cette heure.
La controverse ne repose pas sur quelques déclarations publiques de l'autrice : en mai 2025, elle a créé le J.K. Rowling Women’s Fund, un fonds juridique privé financé sur sa fortune personnelle. Présenté par sa fondatrice comme un instrument de défense des « droits fondés sur le sexe », il vise à soutenir des femmes et des organisations contestant certaines politiques d’inclusion des personnes trans. Le dispositif est largement perçu par ses détracteurs comme un moyen de financer des actions hostiles aux droits transgenres.
J.K. Rowling a également versé 70.000 livres sterling à For Women Scotland, association à l’origine du recours ayant conduit la Cour suprême britannique, en avril 2025, à retenir une définition juridique des termes « femme » et « sexe » fondée sur le sexe biologique dans l’Equality Act de 2010. La juridiction avait toutefois rappelé que les personnes transgenres demeuraient protégées contre les discriminations et le harcèlement. L’autrice avait salué une victoire qui, selon elle, protégeait « les droits des femmes et des filles ».
Son intervention dans la controverse visant la sportive Imane Khelif a encore renforcé les critiques. Durant les Jeux olympiques de Paris, Rowling a relayé et amplifié des accusations contestant la présence de la boxeuse algérienne dans la compétition féminine, au sein d’une campagne de dénigrement nourrie par des discours sexistes, transphobes et en grande partie, supportée par des sympathisants de l’extrême droite.
Citée dans la plainte déposée en France par Imane Khelif pour des faits présumés de cyberharcèlement aggravé, elle avait notamment qualifié la participation de la championne de manifestation de « violence masculine contre les femmes ». Le Comité international olympique avait pourtant défendu l’éligibilité de l’athlète et affirmé qu’il ne s’agissait pas, scientifiquement, « d’un homme combattant une femme ».
Crédits photo : capture d'écran
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
D'après la Cartographie des budgets Culture 2026 dessinée par le Syndicat des Musiques Actuelles (SMA), les budgets culturels des régions ont baissé de 6 % sur un an. Un recul global, qui concerne tous les territoires, à l'exception de deux collectivités, la Normandie et la Corse.
30/06/2026, 15:51
Sous-directeur des professions de la création, au sein de la Direction générale de la création artistique (DGCA) du ministère de la Culture, mais par intérim, depuis le début du mois d'avril dernier, Fabrice Benkimoun est finalement confirmé à ce poste, à compter du 1er juillet prochain.
25/06/2026, 09:14
Dans le district de Bone, au sud de Sulawesi, le service local des bibliothèques et des archives organise une opération de sensibilisation et de numérisation des naskah kuno, les manuscrits anciens. L’appel vise les textes transmis dans les familles, avant que l’humidité, l’âge ou l’oubli n’effacent leur contenu.
23/06/2026, 11:41
Le Syndicat national de l’édition et le Centre national du livre lancent une deuxième campagne estivale de promotion du livre et de la lecture. Ils sont rejoints cette année par le Syndicat de la librairie française, associé à l’opération pour encourager le public à renouer avec le plaisir de lire durant l’été.
23/06/2026, 10:45
À l'occasion du congrès annuel de l'Association des Bibliothécaires de France (ABF), le ministère de la Culture a confirmé la conditionnalité des aides du concours particulier de la dotation générale de décentralisation (DGD) au respect des obligations relatives à la déclaration d’accessibilité et au schéma pluriannuel d’accessibilité, à partir de 2027. Et annoncé une nouvelle date pour l'ouverture du Portail national de l'édition accessible et adaptée, repoussée à 2029.
22/06/2026, 09:55
Laurent Trupin, inspecteur général des finances, est nommé médiateur auprès de la Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins. Désigné par Yves Rolland, président de la Commission, il prend ses fonctions à compter du 16 juin 2026 pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
19/06/2026, 17:04
21 personnalités demandent au gouvernement français d’accorder un visa à Alaa Al-Qatrawi, poétesse gazaouie lauréate du programme PAUSE, porté par le Collège de France. La mobilisation, publiée dans La Tribune Dimanche, réunit des artistes, écrivains, intellectuels, universitaires et responsables culturels, parmi lesquels Natalie Portman, Élisabeth Badinter, Philippe Aghion, Leïla Slimani, Kamel Daoud, Marc Levy, Delphine Horvilleur, Michel Hazanavicius ou encore Valérie Zenatti.
18/06/2026, 16:07
Les associations régionales de librairies indépendantes lancent la deuxième édition de la campagne #TrouveTaLibrairie. Pensée comme un outil pratique pour les lecteurs en vacances ou en déplacement, l’opération permet de localiser rapidement une librairie indépendante proche de son lieu de séjour.
17/06/2026, 18:14
Cet été, 9500 livres seront remis à des enfants en grande précarité, accueillis avec leurs familles en centres d’hébergement d’urgence ou en hôtels sociaux, partout en France. Derrière ce geste simple - offrir un livre - se dessine une ambition plus vaste : rappeler qu’un enfant privé de stabilité, de chambre, parfois même d’un toit durable, ne devrait pas l’être aussi d’histoires, d’images, de beauté et de rêverie.
16/06/2026, 15:52
Nommée au ministère de la Culture, Isabelle Chardonnier quittera la direction de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de la région Grand Est le 22 juin prochain. La rue de Valois ouvre donc l'appel aux candidatures pour lui succéder.
15/06/2026, 10:11
La proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle, très suivie et encouragée par les ayants droit, notamment les éditeurs et les auteurs, n'a pas été examinée, ce 11 juin, par l'Assemblée nationale. L'agenda était particulièrement chargé, certes, mais le groupe macroniste Ensemble pour la République a fait preuve d'une étrange assiduité dans le dépôt d'amendements, compromettant un peu plus la perspective d'un vote... Le Syndicat national de l'édition, dans un texte reproduit ci-dessous, dénonce une « obstruction ».
12/06/2026, 14:38
Le mercredi 10 juin, l'examen en première lecture, au Sénat, de la proposition de loi relative au contrat d’édition, a été l'occasion pour la sénatrice Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, Socialiste, Écologiste et Républicain), coauteure du texte, d'avancer une « clause de confiance ». Cette dernière visait à renforcer la protection des auteurs en cas de changement de ligne éditoriale ou de rachat de maison d'édition, dans la foulée de l'affaire Grasset. Malgré un soutien surprise du gouvernement, la mesure n'a pas été retenue en raison de la mobilisation de la droite et du centre.
12/06/2026, 11:47
Le gouvernement avait prévenu voilà quelques jours : les conséquences de la guerre au Moyen-Orient imposeraient de prendre des mesures, et celles-ci sont forcément austéritaires. Afin de respecter les objectifs de la loi de finances 2026, le ministère de l'Action et des Comptes publics sabre dans les budgets, notamment celui du ministère de la Culture...
12/06/2026, 11:09
Ce 11 juin, la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle devait être examinée, en première lecture, à l'Assemblée nationale, après son adoption, en avril, par le Sénat. Le sujet a toutefois été relégué à la toute dernière place de l'ordre du jour en raison de nombreux amendements, dont une large partie a été déposée par le groupe macroniste Ensemble pour la République, présidé par Gabriel Attal.
11/06/2026, 16:36
En première lecture, le Sénat a adopté la proposition de loi des sénatrices Laure Darcos et Sylvie Robert, qui fait entrer dans la loi plusieurs éléments découlant de négociations interprofessionnelles. Malgré un avis favorable plutôt surprenant de la part du gouvernement, la « clause de confiance » n'a pas été ajoutée au texte. Les coauteures du texte assurent cependant qu'elles poursuivront le travail sur la protection des intérêts moraux et matériels de l’auteur en cas de changement de ligne éditoriale ou de rachat de maison d'édition.
11/06/2026, 11:58
Le jeudi 18 juin 2026, de 9h à 18h, le lycée Jean-Baptiste Corot de Savigny-sur-Orge accueillera la première étape de la tournée nationale 2026 du Livrodrome, parc d’attractions littéraires itinérant destiné aux jeunes de 11 à 18 ans. Près de 1000 adolescents sont attendus pour découvrir une autre manière d’aborder le livre et la lecture, à travers une vingtaine de dispositifs ludiques, créatifs et pluridisciplinaires.
11/06/2026, 11:50
Au Sénat, ce mercredi 10 juin, la discussion en séance publique de la proposition de loi sur le contrat d'édition, portée par Laure Darcos (Essonne, Les Indépendants - République et Territoires) et Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, Socialiste, Écologiste et Républicain), a été l'occasion pour Catherine Pégard de positionner le ministère sur un sujet d'ampleur. La durée de cession des droits d'exploitation d'une œuvre préoccupe en effet les auteurs, notamment après les secousses de l'affaire Grasset.
11/06/2026, 09:49
En conseil des ministres, ce mercredi 10 juin, la ministre de la Culture Catherine Pégard a proposé la nomination d'Isabelle Chardonnier à la tête de la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche (DGDCER).
11/06/2026, 09:41
À un peu plus d'un an de la Coupe du monde de basketball, organisée au Qatar du 27 août au 12 septembre 2027, la Commission d'enrichissement de la langue française saisit la balle au bond. Elle avance une liste de vocabulaire, afin de proposer des équivalents français aux termes anglophones, très répandus dans ce sport comme dans d'autres.
10/06/2026, 10:16
Conservateur général des bibliothèques et directeur de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes) depuis 2022, Nicolas Morin avait été reconduit à son poste en septembre 2025. Il a toutefois quitté ses fonctions début juin, et le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace a donc nommé son successeur provisoire.
10/06/2026, 10:07
Le cabinet de la ministre de la Culture Catherine Pégard a gagné une nouvelle membre, en la personne de Juliette Guépratte. Elle a ainsi été nommée conseillère en charge de l'éducation artistique et culturelle, de l'enseignement et des territoires.
09/06/2026, 09:58
Au Parlement, la droite se préoccupe des finances publiques et, estimant que l'État est à la fois trop dépensier et trop interventionniste, part en croisade contre l'« agencification » et pour la « simplification ». Après une remise en cause de l'Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (Abes) en 2025, à l'Assemblée nationale, des sénateurs Les Républicains s'en prennent cette fois au Centre national du livre (CNL), dont ils proposent simplement la suppression, dès le 1er janvier 2027.
09/06/2026, 09:44
Quelques jours après la disparition de Marjane Satrapi, le gouvernement français, par la voix de Jean-Noël Barrot, a indiqué, face au Grand Jury RTL-Le Figaro-Public Sénat-M6, que le Quai d’Orsay ouvrirait « à la fin de juin » un espace et une plateforme consacrés aux artistes iraniens en exil.
08/06/2026, 17:59
Après avoir achevé en novembre 2024 la 9e édition de son Dictionnaire - près de quatre décennies de travail, environ 53.000 mots, et de nombreuses critiques sur ses lenteurs comme sur certaines définitions - la Compagnie a mis en ligne les premiers articles de la 10e édition.
08/06/2026, 16:36
Bernadette Chirac, morte à 93 ans, ne laisse pas une œuvre littéraire, mais un vrai sillage éditorial. De son livre d’entretiens chez Plon aux biographies politiques qui ont relu son rôle, l’ancienne première dame s’est imposée comme personnage de librairie. Son action caritative croise aussi, plus discrètement, l’histoire des bibliothèques à l’hôpital.
06/06/2026, 12:38
La commission sénatoriale de la culture a voté, ce mercredi 3 juin, la proposition de loi de Laure Darcos et Sylvie Robert, relative au contrat d'édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap. Quelques amendements, suggérés par la sénatrice de l'Essonne, ont été adoptés.
04/06/2026, 10:57
Confronté aux coûts de la guerre au Moyen-Orient, entre les États-Unis et l'Iran, le gouvernement français avait annoncé de nouvelles restrictions budgétaires, afin de se conformer à l’objectif d’un déficit public équivalent à 5 % du produit intérieur brut. 3,2 milliards € de crédits seraient ainsi gelés, tandis que les annulations s'élèveraient à un total de 847 millions €.
01/06/2026, 12:31
Après les affaires Olivier Nora, dans l'édition, puis Zapper Bolloré, du côté du cinéma, Catherine Pégard fait toujours preuve d'une grande mansuétude vis-à-vis de Vincent Bolloré et de ses actifs dans la culture. Lors des questions au gouvernement, au Sénat, ce 27 mai, elle a à nouveau balayé les inquiétudes quant à la puissance du milliardaire d'extrême droite, assurant même qu'il ne fallait pas se tromper de « combat ».
28/05/2026, 09:56
En quelques semaines, le milliardaire Vincent Bolloré aura usé de son influence dans deux secteurs culturels. L'édition, tout d'abord, avec le limogeage de l'éditeur Olivier Nora, puis le cinéma, en menaçant, par la voix du directeur de Canal+, d'écarter des professionnels qui s'inquiétaient de la concentration à l'œuvre dans le 7e art français. Sollicitée par des députés et sénateurs, la ministre de la Culture Catherine Pégard est allégrement passée à côté du sujet.
22/05/2026, 10:12
Écartée par les présidents de groupes de l’Assemblée nationale, la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle sera finalement discutée en séance publique le 11 juin prochain, grâce au groupe Gauche Démocrate et Républicaine.
21/05/2026, 16:29
La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale recevait, ce mardi 19 mai, le ministre de la Culture et de la Communication du Québec, Mathieu Lacombe. Son intervention portait sur le sujet de la découvrabilité, un terme dont l'importance se confirme jour après jour dans l'espace francophone, mais aussi pour « toutes les langues et toutes les cultures », a-t-il assuré.
21/05/2026, 15:28
Pendant plusieurs décennies, des artistes-auteurs croyaient cotiser pour leur retraite, par l'intermédiaire d'un organisme dédié créé en 1978, l'Agessa. Or, des fautes de gestion ont conduit, au minimum, 190.000 créateurs à être privés de leur droit à la retraite. Ce « scandale Agessa » pourrait faire l'objet d'une commission d’enquête, comme le demandent plusieurs députés du groupe La France Insoumise, via une proposition de résolution.
20/05/2026, 11:47
Déposée en avril 2025, la proposition de loi relative au contrat d'édition des sénatrices Laure Darcos (Essonne, Les Indépendants - République et Territoires) et Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, Socialiste, Écologiste et Républicain) sera finalement examinée, en première lecture, par le Sénat. La discussion en séance publique est programmée pour le 10 juin prochain.
19/05/2026, 11:48
L'historienne Annette Wieviorka, vice-présidente du Conseil supérieur des archives depuis 2023, a été reconduite dans cette fonction par la ministre de la Culture Catherine Pégard. Depuis ce début d'année 2026, l'institution est présidée par Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre.
18/05/2026, 12:19
Ordre universel, l'ordre national du Mérite honore des personnes de nationalité française issues de tous les domaines d'activité. Particulièrement fournie en personnalités du secteur du livre, la promotion de ce 15 mai salue notamment les auteurs Bernard Werber, Bernard Capo, Miguel Bonnefoy, Olivier Guez, Anne Berest ou encore David Foenkinos.
18/05/2026, 09:44
Autres articles de la rubrique Métiers
Accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, Neil Gaiman a également été visé par plusieurs plaintes d'une de ses victimes présumées, Scarlett Pavlovich, auprès de tribunaux américains. Ces derniers les ont classées sans suite, estimant que les faits devaient être examinés en Nouvelle-Zélande, où ils se seraient produits. La Cour d'appel des États-Unis pour le septième circuit a confirmé, ce 29 juin, l'un des classements sans suite.
01/07/2026, 10:35
éditions fier·es est une maison d’édition queer, engagée et indépendante créée à Rennes en avril 2024. Sa fondatrice, Mélanie Molla, œuvre pour apporter plus de représentation LGBTQIA+ dans la littérature francophone. Cette maison d’édition rennaise fonctionne sans grand groupe littéraire, ni milliardaire à sa tête, et a une liberté éditoriale totale. Le 28 octobre sortira son 5e titre, La Marelle écrit par la rennaise Maelan Paranthoen. Un roman épistolaire autour de deux femmes qui n’avaient rien en commun et vont s’émanciper au fur et à mesure de leurs échanges.
01/07/2026, 08:00
Le romancier, essayiste et chroniqueur François Taillandier est mort le 23 juin, à Paris, à l’âge de 71 ans. Grand Prix du roman de l’Académie française pour Anielka en 1999, il laisse une œuvre marquée par La Grande Intrigue, ambitieuse suite de cinq romans sur la France contemporaine, et par une réflexion constante sur les pouvoirs du récit, de la langue et de la lecture.
30/06/2026, 22:21
Le Groupe DG annonce l’entrée en phase opérationnelle de DG Distribution, sa nouvelle activité logistique destinée aux maisons d’édition indépendantes. Créée à la fin de 2025, cette branche revendique déjà quinze contrats de distribution, alors que le secteur cherche des organisations capables de dissocier les fonctions commerciales et logistiques.
30/06/2026, 17:27
Les bibliothèques et médiathèques s'affirment aujourd'hui comme d'incontournables troisièmes lieux, véritables espaces de vie sociale, d'hospitalité et d'innovation culturelle. Par Isham Fleury, Directeur Associé chez ACANT.
30/06/2026, 17:20
Le groupe Nosoli, placé en redressement judiciaire au début du mois de juin, a présenté un projet de restructuration pour « restaurer rapidement sa compétitivité dans l’objectif d’assurer la pérennité de ses activités ». 11 librairies seront fermées, dont 7 enseignes Le Furet du Nord et 4 magasins Decitre.
30/06/2026, 15:54
Moon Jae-in, président sud-coréen de 2017 à 2022, a ouvert une librairie indépendante à Pyeongsan, dans le sud-est de la Corée du Sud. Financée sur ses fonds personnels, Pyeongsan Chaekbang vend et prête des livres, organise des rencontres et soutient d’autres lieux de lecture. L’ancien chef d’État présente ce projet comme le prolongement de son intérêt pour les livres ainsi qu'un moyen d'animer le village.
30/06/2026, 12:51
Aux États-Unis, deux annonces récentes rappellent que l’accès aux livres dépend aussi de la chaîne d’approvisionnement. Ingram Library Services et Penguin Random House lancent une offre d’impression à la demande pour les bibliothèques, tandis que ThriftBooks déploie LibraryAdvantage, un service mêlant nouveautés, occasion et titres épuisés.
30/06/2026, 12:27
À Busan, une bibliothèque éphémère installe environ 3000 livres face à la mer. À Londres, le navire Logos Hope fait escale avec sa librairie flottante. Deux opérations très différentes rappellent une même tendance : sortir le livre de ses lieux habituels pour le placer au cœur de l’espace public, du port et du voyage.
30/06/2026, 12:24
Les conditions du départ de Véronique Heurtematte, rédactrice en chef du Bulletin des bibliothèques de France entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023, ont été examinées par le tribunal administratif de Lyon. Dans une décision rendue en mai, ce dernier a conclu à un motif erroné de rupture du contrat de travail ayant occasionné un préjudice moral et économique pour la principale intéressée.
30/06/2026, 12:18
L'écrivain breton Joël Raguénès, auteur de près de vingt-cinq romans publiés chez JC Lattès puis chez Calmann-Lévy, s'est éteint à Brest, des suites d'une longue maladie. Il avait 84 ans. Ses obsèques seront célébrées à Landivisiau en fin de semaine. Et une vie plus romanesque encore que ses livres
30/06/2026, 12:07
La Bibliothèque de Shanghai a reçu un ensemble de 79 titres imprimés, 109 volumes et 14 manuscrits, lettres ou certificats issus de la collection Chengding Hall. Parmi eux figurent 22 incunables, dont une Bible imprimée par Anton Koberger, un Décaméron allemand de 1473 et une édition illustrée de Vitruve publiée en 1497.
30/06/2026, 11:18
Le projet Fantasy & Histoire, un ouvrage collectif dirigé par l’équipe de la revue Chimères, à savoir Anne Besson, Justine Breton et Victor Battaggion. À travers plus de 200 romans, BD et mangas, le livre explore la manière dont la fantasy réinvente les grandes périodes historiques, de l’Antiquité au XXe siècle.
30/06/2026, 11:00
Tout le circuit judiciaire américain a désormais eu entre les mains le cas de l'agression sexuelle de l'autrice et journaliste E. Jean Carroll par Donald Trump. La Cour suprême, tribunal de dernier ressort, a refusé, ce lundi 29 juin, d'examiner la décision rendue en mai 2023, confirmée en appel en décembre 2024. Le président des États-Unis, définitivement condamné, s'est acquitté d'une amende de 5 millions $.
30/06/2026, 09:52
Plus de 34.000 manuscrits ont été recensés en trois ans par la Bibliothèque nationale d'Algérie. Une grande partie de ces documents demeure conservée dans des maisons particulières, loin des magasins climatisés des institutions patrimoniales.
30/06/2026, 07:20
La police hongkongaise a arrêté mercredi 24 juin deux responsables d’une librairie indépendante de Sham Shui Po. Ils sont soupçonnés d’avoir vendu des publications qualifiées de séditieuses et d’avoir reçu des fonds provenant d’organisations politiques étrangères. L’affaire vise Hunter Bookstore, déjà remarquée pour la vente d’ouvrages liés à des figures de l’opposition, et a entraîné une réaction de la Fédération européenne et internationale des libraires.
29/06/2026, 17:22
Écrit en 1947 par Kiyoshi Tanimoto, pasteur méthodiste survivant du bombardement d’Hiroshima, un manuscrit de 230 pages a été retrouvé dans les archives de John Hersey à la Beinecke Library de Yale. Le texte paraîtra le 6 août 2026 sous le titre Hiroshima, 8:15, avant une adaptation au cinéma.
29/06/2026, 16:43
Un livre attribué à Julien Blanc-Gras a été mis en vente sur Amazon : jusque là, tout va bien. Sauf qu'il n'en est pas l’auteur. Intitulé Guide complet d’aventure : le manuel de survie du voyageur moderne, l’ouvrage comptait 134 pages, vendu 17,05 €. Disponible depuis le 20 mars, il a été retiré d’Amazon après les signalements de l’écrivain, qui l’a ensuite repéré sur d’autres sites marchands.
29/06/2026, 16:18
Du 3 au 5 juillet 2026, la boutique Aesop de Soho, à Londres, abandonnera ses produits de soin pour devenir une bibliothèque queer gratuite. Pour sa sixième édition, l’Aesop Queer Library mettra en avant des ouvrages d’auteurs LGBTQIA+ et alliés, avec deux Reading Rooms à Spitalfields et Brighton.
29/06/2026, 15:13
Christophe Gleizes est détenu en Algérie depuis un an. Alors que la Coupe du monde se déroule, Reporters sans frontières et les proches du journaliste sportif français réitèrent leur appel à une « libération immédiate », rapporte l'AFP.
29/06/2026, 13:16
Dua Lipa a ouvert la Manifesto Library, une bibliothèque consacrée aux livres « qui défient le pouvoir, la censure, l’exclusion et les récits dominants », au sein de la Livraria Lello, à Porto. Installé de façon permanente dans la célèbre librairie portugaise, le projet a été inauguré dans le cadre du festival BABELL – City of Books. Il réunit près de 100 ouvrages sélectionnés avec le Service95 Book Club, autour de thèmes liés au pouvoir, au contrôle, à la voix et à la mémoire.
29/06/2026, 12:24
Une coalition d'organisations et de structures, réunies autour du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, a porté devant le Conseil d'État la situation des artistes et scientifiques gazaouis lauréats du programme PAUSE. Mis en œuvre par le Collège de France, le dispositif se heurte à l'absence d'opérations d'évacuation du territoire, mais la juridiction administrative a rejeté la requête en référé.
29/06/2026, 12:15
Le Royaume-Uni et l’Irlande comptent désormais 1086 librairies indépendantes, selon les chiffres de la Booksellers Association publiés pendant l’Independent Bookshop Week. Un niveau inédit depuis 2012, qui confirme le retour d’un réseau de proximité, sans effacer la fragilité économique de commerces toujours exposés aux loyers, aux charges et à la concurrence en ligne.
29/06/2026, 10:34
Les éditions Panthera, jeune maison d’édition indépendante basée à Rennes, lance une campagne de financement participatif sur Ulule pour leur prochain roman graphique : « Louise en quatre saisons » de Laura Olivieri. L’ouvrage raconte l’histoire d’amour passionnelle de Louise, une jeune pianiste lyonnaise, et Sara. Une œuvre intime et universelle, entièrement réalisée aux pastels gras, à paraître en novembre 2026.
29/06/2026, 10:30
Ouverte en décembre 2015 dans la ville des Hauts-de-France, La Librairie Dunkerque a été liquidée par le tribunal de commerce de Dunkerque, par un jugement rendu le 23 juin dernier. L'enseigne s'étendait sur 230 m2 et proposait à la fois des livres, des vinyles, des articles de papeterie et du matériel artistique.
29/06/2026, 09:52
Dans un entretien, Étienne Klein formule une reconnaissance explicite depuis le retrait de son doctorat en philosophie des sciences : il admet une faute dans l’appropriation de formulations d’autrui, tout en refusant d’y voir un manquement à l’intégrité scientifique. Cette distinction intervient après la décision de l’Université Paris Cité et l’arrêt annoncé de La Conversation scientifique sur France Culture.
28/06/2026, 20:16
Qui sait qu’il existe plusieurs espèces de girafes et que certaines disparaissent ? Qui sait ce que recèlent vraiment les territoires français d’Outre-mer, au-delà des cartes postales ? Mon Cahier d’Explorateur part de ces questions pour emmener les 9–11 ans à la rencontre de la biodiversité : ses merveilles, ses fragilités, et ceux qui se battent pour la préserver.
28/06/2026, 10:00
La Chambre des représentants du Massachusetts a adopté un projet de loi destiné à protéger l’accès aux livres dans les bibliothèques publiques et scolaires. Le texte renforce le rôle des professionnels, encadre les contestations et entend éviter que des retraits d’ouvrages soient décidés sous pression politique, religieuse ou idéologique.
27/06/2026, 20:26
Le Deutscher Bibliotheksverband et la Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare publient un guide consacré aux collections liées aux contextes coloniaux. Destiné aux bibliothèques publiques et scientifiques germanophones, le document propose des repères pratiques sur la provenance, la description, la numérisation et la médiation de fonds longtemps abordés comme de simples ressources patrimoniales.
27/06/2026, 10:26
À l’heure où les écrans s’imposent dans le quotidien des enfants, le chef Olivier Chaput lance Souvenirs de Cuisine, un projet éditorial porté avec la Team Chabada. Pensé comme un ouvrage de transmission plus que comme un simple livre de recettes, il défend la cuisine comme acte éducatif et culturel dès le plus jeune âge.
27/06/2026, 10:00
En Savoie, la librairie Des Livres et Vous ne pousse pas seulement les murs. Huit ans après son ouverture, Chiara Vallin-Canciani mise sur l’espace, le conseil et les rencontres pour accompagner ses lecteurs, malgré un marché du livre tendu et une nouvelle concurrence locale.
27/06/2026, 00:15
De Toulouse à l’est parisien, les bibliothèques françaises ajustent leurs horaires et leurs espaces face à la canicule. Mais derrière le mot d’ordre des « îlots de fraîcheur », une réalité plus accidentée apparaît : un rez-de-chaussée reste accessible, un étage ferme ; un forum accueille le public, quand le reste du bâtiment demeure clos ; le prêt survit parfois, sans que les collections restent toutes immédiatement accessibles.
26/06/2026, 17:23
Le marché du livre de langue française en Fédération Wallonie-Bruxelles a reculé de 1,8 % en 2025, à 272,23 millions €. Les recettes des éditeurs belges francophones cèdent, elles, 1,38 %, à 324,94 millions €, le numérique limitant l’impact de la chute du papier. Derrière cette apparente résistance, l’export se dégrade, les grandes surfaces alimentaires décrochent et les éditeurs les plus fragiles encaissent un recul bien supérieur à la moyenne.
26/06/2026, 16:09
L’imprimerie Escourbiac, implantée à Graulhet dans le Tarn, rejoint le Groupe Messages, qui rassemble déjà TypoLibris, l’Imprimerie Messages et La Reliure Française. L’opération renforce un ensemble industriel positionné sur l’impression, la fabrication et le façonnage du livre en France. Les modalités financières de la reprise n’ont pas été communiquées.
26/06/2026, 13:37
La Bibliothèque d’État russe affirme avoir transféré 18.000 livres ukrainiens, qualifiés de « russophobes », dans un dépôt spécial destiné aux chercheurs. Rapportée par Reuters, l’annonce s’inscrit dans un conflit où les collections, les langues et les bibliothèques sont devenues des enjeux politiques à part entière.
26/06/2026, 12:44
Dans une communication, l'agence culturelle de la région Nouvelle-Aquitaine (ALCA) fait part d'une « évolution » de son « engagement [...] en faveur de la lecture publique ». Dans les faits, la structure met fin à « certaines actions historiquement dédiées aux bibliothèques » et à sa mission centrée sur la lecture publique. Les professionnels de la région restent pour l'instant dans le flou.
26/06/2026, 12:10
Top ArticlesRadio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Commenter cet article