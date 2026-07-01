Le CHRD retrace l’épopée de L’Escadron bleu, de la BD aux archives

En avril 1945, Madeleine Pauliac est envoyée en Pologne par le général de Gaulle. Médecin-lieutenant, elle prend la direction de l’hôpital français de Varsovie, chargé d’organiser le rapatriement de Français dispersés dans un pays dévasté. Les opérations concernent près de 300.000 personnes.

Pour l’accompagner, onze jeunes femmes volontaires de la Croix-Rouge française rejoignent la Pologne à bord d’ambulances. Leur surnom, « Escadron bleu », vient de la couleur de leurs uniformes. Elles se déplacent dans des territoires détruits afin de retrouver des survivants et de les ramener en France.

La mission se déroule dans un climat d’extrême violence, au moment où les tensions entre l’Est et l’Ouest annoncent les débuts de la Guerre froide. Les volontaires s’appellent Violette Guillot, Janine Robert, Simone Saint-Olive, Aline Tschupp, Cécile Stiffler, Charlotte Pagés, Micheline Reveron, Jacqueline Heiniger, Élisabeth Blaise, Simone Braye et Françoise Lagrange. Leur histoire, longtemps peu connue, a été progressivement remise en circulation par le travail de Philippe Maynial, neveu de Madeleine Pauliac.

La bande dessinée comme point d’entrée

L’exposition est conçue en partenariat avec Virginie Ollagnier et Yan Le Pon, auteurs de L’Escadron bleu, 1945. L’album, paru le 16 janvier 2026 dans la collection Aire Libre des éditions Dupuis, est une adaptation du récit Madeleine Pauliac, l’insoumise de Philippe Maynial (XO Éditions, disponible en poche chez Texto).

Le parcours du CHRD réunit 19 panneaux issus du travail des deux auteurs. Ces éléments graphiques servent de point d’entrée vers une mission de rapatriement dont le musée présente aussi les traces matérielles. L’exposition associe ainsi les planches de la bande dessinée à des objets, des photographies et des documents conservés par les familles des membres de l’Escadron bleu.

Yan Le Pon s’est consacré à cet album à partir de 2023 et les dessins ont été mis en couleurs par Anne-Claire Thibaut-Jouvray. Le scénario est signé par Virginie Ollagnier, déjà publiée en bande dessinée et en littérature, avec un récit centré sur Madeleine Pauliac et le groupe d’infirmières-ambulancières qui l’accompagne.

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Avant cette bande dessinée, l’histoire de l’Escadron bleu avait déjà été abordée par le film Les Innocentes d’Anne Fontaine (2016), par le documentaire Les Filles de l’Escadron bleu, Prix Historia 2020, et par plusieurs ouvrages.

Crédits photo : Par Pierre Verrier — Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation, CC BY-SA 4.0



Par Ewen Berton

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