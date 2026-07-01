Les coûts de rénovation du site François-Mitterrand de la BnF estimés à 527,6 millions €

Rapporteur spécial des crédits de la mission « Médias, livres et audiovisuel », le sénateur Jean-Raymond Hugonet (Essonne, Les Républicains) s'est penché sur la politique immobilière de la Bibliothèque nationale de France. Il relève, une nouvelle fois, le « mur d'investissement » que constitue la rénovation du site François Mitterrand, mais s'interroge également sur l'avenir du site de l'Arsenal, dans le 4e arrondissement parisien.
Le 01/07/2026 à 12:28 par Antoine Oury
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01/07/2026 à 12:28
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D'une valeur brute de 1,49 milliard € au 31 décembre 2024, le patrimoine immobilier de la Bibliothèque nationale de France se classe au 7e rang, parmi les établissements publics nationaux et les opérateurs de l’État. Il compte 7 implantations principales, dont le site François-Mitterrand — Tolbiac (13e arrondissement de Paris, 200.455 m2), le Quadrilatère Richelieu (2e arrondissement, 26.155 m2), la Bibliothèque de l’Arsenal (4e arrondissement, 7706 m2) ou encore le Centre technique de conservation de Bussy-Saint-Georges (11.177 m2).
Aussi imposant soit-il, ce parc immobilier se heurte au gigantisme d'une mission centrale de la BnF, le dépôt légal, qui fait croitre ses collections d’environ 6 kilomètres linéaires par an. Outre la production des éditeurs, l'établissement fait face au développement de l'autoédition, « qui représente désormais environ un quart des livres imprimés entrant par dépôt légal », souligne le sénateur Jean-Raymond Hugonet.
Pour limiter ces conséquences physiques et matérielles, il recommande « de substituer, lorsque cela est possible, le dépôt d’un fichier numérique au dépôt physique des publications imprimées, en particulier pour l’autoédition et la presse régionale ». A priori, ce dépôt légal numérique est en bonne voie : Florence Philbert, directrice générale des médias et des industries culturelles, indiquait en avril dernier au Sénat que sa mise en œuvre était espérée dès le 1er janvier 2027.
La construction du centre de conservation d'Amiens doit aussi répondre à cet impératif d'espace. L'ouverture de cet équipement est prévue pour 2026, tandis que son coût est estimé à 116,4 millions €. Le sénateur estime cependant que son financement doit être sécurisé : 3,1 millions € supplémentaires s'ajoutent à la facture, tandis que l'obtention des financements européens n'est pas finalisée et que les recettes liées à des cessions immobilières sont potentiellement surévaluées.
Déjà pointé à plusieurs reprises par les parlementaires, notamment par Jean-Raymond Hugonet lui-même, le « mur d'investissement » que représente la rénovation du site François-Mitterrand — Tolbiac reste toujours aussi imposant. D'après le rapport du sénateur, « le site arrive au bout d’un cycle technique » et l'état des installations atteint même « un niveau critique ».
Citant les outils d’analyse de la BnF pour l'année 2025, il avance que « 25 % des équipements du site sont en état “très critique” et 30 % en état “critique”, soit un taux de criticité de 55 %, incompatible avec la garantie d’un bon fonctionnement ». Dès 2029, 70 % des équipements pourraient présenter des niveaux critiques ou très critiques, « avec possibilité de fermeture partielle ou totale du site ».
D'après les témoignages recueillis par le sénateur, des pièces sont même « récupérées sur des équipements en panne pour réparer des installations plus stratégiques ». L'état des infrastructures de la BnF et ses besoins budgétaires sont pointés depuis plusieurs années déjà par les syndicats, et l'intersyndicale BnF CGT – SUD annonce d'ailleurs un mouvement de grève, ce vendredi 3 juillet, pour dénoncer des « destructions d'emplois », des « pertes importantes en termes de rémunérations » et des « conditions de travail dégradées ».
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Jean-Raymond Hugonet chiffre les besoins financiers, pour la rénovation du site François-Mitterrand – Tolbiac, à 527,6 millions €. Les urgences restent une dette de maintenance accumulée de 88 millions € dès 2025, « à laquelle s’ajouteraient 112 millions d’euros supplémentaires entre 2027 et 2029, soit un besoin cumulé de l’ordre de 200 millions d’euros sur cinq ans ». En 2029 seulement, 77,6 millions € couvriraient les besoins de renouvellement et de gros entretien correctif.
Or, les moyens alloués sont dérisoires face aux enjeux : la loi de finances 2026 prévoit 23,7 millions € en autorisations d’engagement et 12,8 millions € en crédits de paiement pour le site François-Mitterrand au titre du patrimoine immobilier... Le fonds de roulement de la BnF, pour sa part, n'est plus suffisant et se trouve même « proche de son niveau prudentiel ». Pour le sénateur, il est donc urgent d'élaborer la trajectoire budgétaire pluriannuelle de la rénovation du site François-Mitterrand et de regarder en face les défis à l'horizon...
Toujours sur le site François-Mitterrand — Tolbiac, il recommande par ailleurs d'adapter les objectifs de réduction de la consommation d’énergie aux spécificités de l’activité de la BnF, en prenant en compte les contraintes liées à la conservation des documents (température et hygrométrie).
Un autre site de la BnF fait l'objet d'une attention particulière du rapporteur : la Bibliothèque de l’Arsenal, située dans le 4e arrondissement de Paris. Ancienne résidence des grands maîtres de l’artillerie — d'où son nom —, elle est devenue bibliothèque publique en 1797 avant d’être rattachée à la Bibliothèque nationale en 1934.
L'ancienneté du site a imposé des travaux de rénovation ces dernières années, mais il reste exposé, par ailleurs, au risque d’une crue de la Seine. Si le sénateur note que des mesures ont été prises, il recommande « un plan spécifique de sauvegarde et de continuité d’activité, articulant les risques d’inondation, d’incendie, de surcharge structurelle et d’évacuation des collections ».
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Il appelle aussi de ses vœux un « programme de rénovation pluriannuel complet », mais s’inquiète surtout sur l'avenir de ce site. Le Schéma pluriannuel de stratégie immobilière 2026-2030 évoquait le développement des visites VIP et des privatisations, ou encore la création d'un espace polyvalent « valorisable par de la location de moyenne durée ».
Si ces pistes interrogent quant aux valeurs du service public portées par l'établissement patrimonial, elles restent imprécises aux yeux du sénateur, qui attend « une programmation culturelle compatible avec l’identité du lieu ».
Le rapport provisoire complet est accessible ci-dessous, en intégralité.
Photographie : Le site François-Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Le Royaume-Uni et l’Irlande comptent désormais 1086 librairies indépendantes, selon les chiffres de la Booksellers Association publiés pendant l’Independent Bookshop Week. Un niveau inédit depuis 2012, qui confirme le retour d’un réseau de proximité, sans effacer la fragilité économique de commerces toujours exposés aux loyers, aux charges et à la concurrence en ligne.
29/06/2026, 10:34
Les éditions Panthera, jeune maison d’édition indépendante basée à Rennes, lance une campagne de financement participatif sur Ulule pour leur prochain roman graphique : « Louise en quatre saisons » de Laura Olivieri. L’ouvrage raconte l’histoire d’amour passionnelle de Louise, une jeune pianiste lyonnaise, et Sara. Une œuvre intime et universelle, entièrement réalisée aux pastels gras, à paraître en novembre 2026.
29/06/2026, 10:30
Ouverte en décembre 2015 dans la ville des Hauts-de-France, La Librairie Dunkerque a été liquidée par le tribunal de commerce de Dunkerque, par un jugement rendu le 23 juin dernier. L'enseigne s'étendait sur 230 m2 et proposait à la fois des livres, des vinyles, des articles de papeterie et du matériel artistique.
29/06/2026, 09:52
Dans un entretien, Étienne Klein formule une reconnaissance explicite depuis le retrait de son doctorat en philosophie des sciences : il admet une faute dans l’appropriation de formulations d’autrui, tout en refusant d’y voir un manquement à l’intégrité scientifique. Cette distinction intervient après la décision de l’Université Paris Cité et l’arrêt annoncé de La Conversation scientifique sur France Culture.
28/06/2026, 20:16
Qui sait qu’il existe plusieurs espèces de girafes et que certaines disparaissent ? Qui sait ce que recèlent vraiment les territoires français d’Outre-mer, au-delà des cartes postales ? Mon Cahier d’Explorateur part de ces questions pour emmener les 9–11 ans à la rencontre de la biodiversité : ses merveilles, ses fragilités, et ceux qui se battent pour la préserver.
28/06/2026, 10:00
La Chambre des représentants du Massachusetts a adopté un projet de loi destiné à protéger l’accès aux livres dans les bibliothèques publiques et scolaires. Le texte renforce le rôle des professionnels, encadre les contestations et entend éviter que des retraits d’ouvrages soient décidés sous pression politique, religieuse ou idéologique.
27/06/2026, 20:26
Le Deutscher Bibliotheksverband et la Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare publient un guide consacré aux collections liées aux contextes coloniaux. Destiné aux bibliothèques publiques et scientifiques germanophones, le document propose des repères pratiques sur la provenance, la description, la numérisation et la médiation de fonds longtemps abordés comme de simples ressources patrimoniales.
27/06/2026, 10:26
À l’heure où les écrans s’imposent dans le quotidien des enfants, le chef Olivier Chaput lance Souvenirs de Cuisine, un projet éditorial porté avec la Team Chabada. Pensé comme un ouvrage de transmission plus que comme un simple livre de recettes, il défend la cuisine comme acte éducatif et culturel dès le plus jeune âge.
27/06/2026, 10:00
En Savoie, la librairie Des Livres et Vous ne pousse pas seulement les murs. Huit ans après son ouverture, Chiara Vallin-Canciani mise sur l’espace, le conseil et les rencontres pour accompagner ses lecteurs, malgré un marché du livre tendu et une nouvelle concurrence locale.
27/06/2026, 00:15
Le marché du livre de langue française en Fédération Wallonie-Bruxelles a reculé de 1,8 % en 2025, à 272,23 millions €. Les recettes des éditeurs belges francophones cèdent, elles, 1,38 %, à 324,94 millions €, le numérique limitant l’impact de la chute du papier. Derrière cette apparente résistance, l’export se dégrade, les grandes surfaces alimentaires décrochent et les éditeurs les plus fragiles encaissent un recul bien supérieur à la moyenne.
26/06/2026, 16:09
L’imprimerie Escourbiac, implantée à Graulhet dans le Tarn, rejoint le Groupe Messages, qui rassemble déjà TypoLibris, l’Imprimerie Messages et La Reliure Française. L’opération renforce un ensemble industriel positionné sur l’impression, la fabrication et le façonnage du livre en France. Les modalités financières de la reprise n’ont pas été communiquées.
26/06/2026, 13:37
La Bibliothèque d’État russe affirme avoir transféré 18.000 livres ukrainiens, qualifiés de « russophobes », dans un dépôt spécial destiné aux chercheurs. Rapportée par Reuters, l’annonce s’inscrit dans un conflit où les collections, les langues et les bibliothèques sont devenues des enjeux politiques à part entière.
26/06/2026, 12:44
Installée depuis le mois de juillet 2025 dans le 13e arrondissement de Paris, la Librairie Aïcha met depuis en valeur une offre littéraire et des événements autour des cultures du monde arabe. Mais le commerce s'est confronté, au tribunal, à son bailleur, Paris Habitat, qui lui réclame des loyers impayés. La libraire et sa défense opposent des « travaux structurels » d'envergure, qui ont retardé le démarrage de son activité.
26/06/2026, 11:49
Le Quartier Littéraire ouvre bientôt ses portes à Rennes, au 19 quai Lamennais à Rennes. Un café littéraire imaginé comme un refuge autour des livres, du café et du temps pour soi. Né d’un rêve d’adolescence, inspiré par la lecture et les émotions qu’elle procure, ce lieu mêlera bibliothèque de livres d’occasion, café chaleureux et espace de vie culturelle.
26/06/2026, 11:00
Top ArticlesRadio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
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