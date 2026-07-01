Joséphine Tassy fait de l’amour un archipel dans Vagabondes

Thessa écrit à Blue, l’adolescente qui grandit sans connaître toute l’histoire des adultes qui l’ont précédée. Elle lui parle de Jypsi, de David, de Noé, de Zanzibar, des années de lycée et des liens qui ont modelé sa vie. Avec Vagabondes, publié chez L’Iconoclaste, Joséphine Tassy signe un vaste roman de transmission, charnel et politique, sur les identités mouvantes, les amitiés dévorantes et la difficulté d’aimer sans se perdre. Amour, fuite, trahison et retrouvailles, ce 20 août.
Le 01/07/2026 à 10:58 par Victor De Sepausy
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01/07/2026 à 10:58
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Thessa sait que le récit qu’elle adresse à Blue ne pourra jamais remettre les choses à leur place. La mémoire bifurque, mélange les pays, les visages, les versions de soi. Elle ne reconstitue pas un passé fiable : elle essaie de comprendre ce qui s’est joué, ce qui a été tu, ce qui continue d’agir. « Choisir un début, déjà mentir. »
Cette phrase donne au roman sa forme. Vagabondes avance par remontées, retours, bascules. Une noyade à Zanzibar ouvre le livre ; une cour de lycée parisien, les émeutes de 2005, une amitié adolescente, des désirs mal compris et des vies adultes viennent ensuite se déposer par strates. Joséphine Tassy ne cherche pas la chronologie parfaite. Elle suit une conscience qui revient vers ses failles pour les regarder autrement.
À Zanzibar, Thessa pense retrouver une part d’elle-même sur l’île d’où vient son père. Elle rencontre surtout une étrangeté plus aiguë : elle possède certains signes d’appartenance, mais ignore la langue, les gestes et les évidences de celles et ceux qui vivent là. Le voyage ne répare pas l’histoire familiale, il la rend plus complexe. « Elle était allée voir ailleurs si elle y était. Elle n’y était pas. »
Les pages consacrées au lagon, aux marées, aux algues et aux femmes qui les cultivent comptent parmi les plus belles du livre. La prose s’y fait physique, saturée de sel, de lumière, de fatigue et de peur. Tassy évite le retour aux sources en carte postale : Thessa n’est pas rendue à une vérité originelle. Elle découvre que l’héritage reste une matière trouble, traversée par l’exil, la couleur de peau, les silences du père et la tentation d’inventer une continuité là où subsistent des coupures.
La scène de noyade donne aussi au roman sa poussée intime. Sauvée in extremis, Thessa comprend que son vertige ne relève pas seulement de la mort : « Cette peur qui la suit hors de l’eau n’est pas celle de mourir, mais de vivre encore. » Toute la suite découle de cette phrase : vivre, oui, mais comment, et au prix de quelles dépendances ?
Le grand sujet de Vagabondes tient dans l’apprentissage des liens. Jypsi, Noé et David ne composent pas un simple jeu amoureux autour de Thessa. Chacun incarne une manière d’habiter le désir : s’exposer, séduire, posséder, attendre, se protéger, se raconter. L’amitié avec Jypsi devient ainsi aussi structurante que les relations hétérosexuelles qui jalonnent le livre, parce qu’elle engage chez Thessa un besoin de reconnaissance qui ne se laisse jamais réduire à la jalousie.
Noé formule avec une brutalité amusée la logique sociale qui travaille ces relations : « L’amour est un marché, et je compte devenir le plus offrant. » La réplique sonne comme une provocation, mais le roman la prend au sérieux. Tassy explore les hiérarchies de genre, de classe et de race qui organisent les désirs, les couples et les images que chacun se fait de sa propre valeur.
La force du livre vient de là : il refuse de considérer la vie sentimentale comme un sujet secondaire. Thessa le formule à Blue avec une gravité sans emphase : « L’amour est l’une des grandes expériences de nos vies. » L’amour façonne les corps, les fidélités, les ambitions et jusqu’aux récits que l’on se raconte pour tenir debout.
Joséphine Tassy possède une vraie puissance d’évocation. Sa langue, ample et nerveuse, fait circuler la honte, le désir, l’angoisse ou la joie sans les assécher dans le commentaire. Elle sait aussi installer des lieux : Zanzibar, Paris, les banlieues de l’Est, Londres ou Los Angeles deviennent moins des décors que des états successifs de l’existence.
Cette abondance constitue toutefois la limite du roman. Sa construction très ample, volontairement circulaire, répète parfois ses motifs — l’origine, l’emprise, l’insatisfaction, le besoin d’être vue — avant de leur faire trouver un déplacement véritable. Certaines séquences analytiques explicitent également ce que les scènes avaient déjà fait sentir avec plus de trouble et de force.
Ces réserves n’entament pas l’ambition de Vagabondes. Joséphine Tassy ne propose ni un récit de guérison ni celui d'une initiation bien rangée. Elle suit une femme qui comprend tardivement que l’on ne sort jamais intact des histoires d’amour, mais qu’on peut apprendre à ne plus s’y dissoudre. Un roman dense, inégal par endroits, mais profondément habité, dont la matière vive continue de remuer longtemps après la dernière page.
DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026
Par Victor De Sepausy
Contact : vds@actualitte.com
Paru le 20/08/2026
Iconoclaste (l')
22,00 €
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Portée par le triplé d’Ousmane Dembélé, la France a battu la Norvège 4-1, vendredi 26 juin à Foxborough, pour finir en tête du groupe I de la Coupe du monde. Mais entre la riposte immédiate de Thelo Aasgaard, le penalty repoussé par Mike Maignan et la rotation nordique, le score ne dit pas tout. Alain Damasio, Tom Stoppard et Émile Zola donnent à cette soirée ses trois lignes de fuite.
28/06/2026, 09:34
À nos marques, roman jeunesse de Bénédicte Rousset et Calouan, paraît aux Éditions La Trace le 27 août 2026 : premier tome de la collection Nos différences en équilibre, le livre suit Élaïa et Lucien, deux adolescents que tout oppose, contraints de cohabiter lorsque leurs parents décident de former un nouveau foyer.
28/06/2026, 09:00
Odyssée funambule, roman de Nicolas Deleau à paraître aux éditions Actes Sud le 26 août, s’ouvre sur l’arrivée nocturne d’un homme nommé Job sur les quais de Durban, porteur d’un deuil intime et d’une quête dont il ne mesure pas encore l’ampleur. De rencontres en traversées, du Zambèze aux Grands Lacs, d’Obock aux rives du Gange, le récit compose une épopée errante, peuplée de figures énigmatiques, sur près de trente ans.
28/06/2026, 08:00
Dans Glissando, à paraître le 27 août aux éditions Zoé, Anne-Sophie Subilia suit Béa, une jeune mère qui vient d’avoir son deuxième enfant et dont le quotidien se trouble sous le poids des tâches domestiques, des inquiétudes et des tensions familiales. Le roman observe, au plus près, la fatigue maternelle, la fragilité du couple et les moments de retrait par lesquels son personnage tente de retrouver une forme d’équilibre.
28/06/2026, 07:00
Cette semaine, Books suit cinq chemins où l’érudition rencontre les angles morts du présent. Les Cinq de Cambridge rappellent les ravages de la fidélité idéologique ; un biologiste démonte les mirages de la longévité ; Juan Villoro observe le football comme une religion ; Tocqueville reparaît dans une Amérique désenchantée, tandis que la paternité se lit jusque dans le cerveau. Chaque livre remet ainsi une évidence en jeu.
27/06/2026, 09:00
Lycéenne, née de parents algériens, Chérine vit dans la banlieue lyonnaise. D’un caractère réservé, passionnée de films bollywoodiens, elle imagine avec son amie Farah – extravertie et dotée d’un sens aigu de la repartie – des lendemains meilleurs.
27/06/2026, 09:00
À trente-cinq ans, du haut de son mètre quatre-vingt-cinq, Frédérique est perdue dans une vie qui manque d’éclat. Jusqu’au jour où une banale altercation sur un trottoir met Gabriel sur sa route. Pour Frédérique, c’est une évidence cosmique ils sont faits l’un pour l’autre : elle le voit, elle le sent, elle le sait.
27/06/2026, 08:00
Plonger, partir en apnée au fond des rêves, changer d'univers, pas de problème quand on a reçu un entraînement d'excellence. Or, une fois sur zone, les imprévus se multiplient, et les envoyées spéciales ne sont plus très sûres que leur mission ait un sens.
27/06/2026, 07:00
Un groupe d’étudiants se rend à Tsunojima, pour la retraite annuelle du Club des amateurs de roman policier. Un lieu chargé d’histoire, idéal pour ce rendez-vous : un an auparavant, l’île est devenu la scène de crime d’un quadruple meurtre. Une famille assassinée dans leur demeure. Seiji Nakamura, son épouse Kazié, leur domestiques. Un épisode sanglant, à ce jour encore inexpliqué, malgré quelques théories… Pourtant, ce n’est que le début.
26/06/2026, 17:18
La prof, de Freida McFadden, prend la première place du classement en semaine 25 avec 14.534 exemplaires vendus. Le poche de J’ai lu devance Mortelle Adèle tome 23 et Les heures fragiles pour cette nouvelle semaine (du 15/06 au 21/06).
26/06/2026, 11:27
And Now, Back To You, roman de B.K. Borison traduit de l’anglais des États-Unis par Fabrice Canepas, paraît le 3 juillet aux éditions Verso dans la série Heartstrings. Le livre suit Jackson Clark et Delilah Stewart, deux journalistes que tout oppose, contraints de collaborer lors d’une violente tempête de neige, où leur rivalité laisse peu à peu place à une complicité inattendue.
26/06/2026, 09:45
« Depuis combien de temps était-elle devenue fantôme ? Elle ne comptait plus les jours désincarnés, à avoir cette impression de flotter au-dessus de son existence, à observer le monde en oblique comme à travers un épais drap de cendres. »
26/06/2026, 09:00
Top ArticlesRadio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
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