Joséphine Tassy fait de l’amour un archipel dans Vagabondes

Thessa sait que le récit qu’elle adresse à Blue ne pourra jamais remettre les choses à leur place. La mémoire bifurque, mélange les pays, les visages, les versions de soi. Elle ne reconstitue pas un passé fiable : elle essaie de comprendre ce qui s’est joué, ce qui a été tu, ce qui continue d’agir. « Choisir un début, déjà mentir. »

Cette phrase donne au roman sa forme. Vagabondes avance par remontées, retours, bascules. Une noyade à Zanzibar ouvre le livre ; une cour de lycée parisien, les émeutes de 2005, une amitié adolescente, des désirs mal compris et des vies adultes viennent ensuite se déposer par strates. Joséphine Tassy ne cherche pas la chronologie parfaite. Elle suit une conscience qui revient vers ses failles pour les regarder autrement.

Zanzibar, ou l’origine qui se dérobe

À Zanzibar, Thessa pense retrouver une part d’elle-même sur l’île d’où vient son père. Elle rencontre surtout une étrangeté plus aiguë : elle possède certains signes d’appartenance, mais ignore la langue, les gestes et les évidences de celles et ceux qui vivent là. Le voyage ne répare pas l’histoire familiale, il la rend plus complexe. « Elle était allée voir ailleurs si elle y était. Elle n’y était pas. »

Les pages consacrées au lagon, aux marées, aux algues et aux femmes qui les cultivent comptent parmi les plus belles du livre. La prose s’y fait physique, saturée de sel, de lumière, de fatigue et de peur. Tassy évite le retour aux sources en carte postale : Thessa n’est pas rendue à une vérité originelle. Elle découvre que l’héritage reste une matière trouble, traversée par l’exil, la couleur de peau, les silences du père et la tentation d’inventer une continuité là où subsistent des coupures.

La scène de noyade donne aussi au roman sa poussée intime. Sauvée in extremis, Thessa comprend que son vertige ne relève pas seulement de la mort : « Cette peur qui la suit hors de l’eau n’est pas celle de mourir, mais de vivre encore. » Toute la suite découle de cette phrase : vivre, oui, mais comment, et au prix de quelles dépendances ?

Une éducation sentimentale sans refuge

Le grand sujet de Vagabondes tient dans l’apprentissage des liens. Jypsi, Noé et David ne composent pas un simple jeu amoureux autour de Thessa. Chacun incarne une manière d’habiter le désir : s’exposer, séduire, posséder, attendre, se protéger, se raconter. L’amitié avec Jypsi devient ainsi aussi structurante que les relations hétérosexuelles qui jalonnent le livre, parce qu’elle engage chez Thessa un besoin de reconnaissance qui ne se laisse jamais réduire à la jalousie.

Noé formule avec une brutalité amusée la logique sociale qui travaille ces relations : « L’amour est un marché, et je compte devenir le plus offrant. » La réplique sonne comme une provocation, mais le roman la prend au sérieux. Tassy explore les hiérarchies de genre, de classe et de race qui organisent les désirs, les couples et les images que chacun se fait de sa propre valeur.

La force du livre vient de là : il refuse de considérer la vie sentimentale comme un sujet secondaire. Thessa le formule à Blue avec une gravité sans emphase : « L’amour est l’une des grandes expériences de nos vies. » L’amour façonne les corps, les fidélités, les ambitions et jusqu’aux récits que l’on se raconte pour tenir debout.

Le souffle et ses débordements

Joséphine Tassy possède une vraie puissance d’évocation. Sa langue, ample et nerveuse, fait circuler la honte, le désir, l’angoisse ou la joie sans les assécher dans le commentaire. Elle sait aussi installer des lieux : Zanzibar, Paris, les banlieues de l’Est, Londres ou Los Angeles deviennent moins des décors que des états successifs de l’existence.

Cette abondance constitue toutefois la limite du roman. Sa construction très ample, volontairement circulaire, répète parfois ses motifs — l’origine, l’emprise, l’insatisfaction, le besoin d’être vue — avant de leur faire trouver un déplacement véritable. Certaines séquences analytiques explicitent également ce que les scènes avaient déjà fait sentir avec plus de trouble et de force.

Ces réserves n’entament pas l’ambition de Vagabondes. Joséphine Tassy ne propose ni un récit de guérison ni celui d'une initiation bien rangée. Elle suit une femme qui comprend tardivement que l’on ne sort jamais intact des histoires d’amour, mais qu’on peut apprendre à ne plus s’y dissoudre. Un roman dense, inégal par endroits, mais profondément habité, dont la matière vive continue de remuer longtemps après la dernière page.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Victor De Sepausy

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