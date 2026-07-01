En Afghanistan, les femmes toujours privées d’école et d’espace public

Des livres à l'actualité... est une nouvelle rubrique produite par ActuaLitté en partenariat avec les éditions Actes Sud.

Le 25 juin dernier, The Guardian revenait sur l’indignation provoquée par la réception d’une délégation talibane à Bruxelles, où il était question de services diplomatiques et du retour d’Afghans présents sur le territoire de l’Union européenne. Reste une question difficile à trancher : comment négocier avec un pouvoir qui exclut les femmes de l’éducation, du travail et de l’espace public ?

Dans Inventer sa chambre à soi, Chantal Thomas ne commente pas simplement un classique féministe : avec Virginia Woolf, Colette et Patti Smith, elle interroge les conditions concrètes qui permettent à une femme de penser, d’écrire, de créer et de s’affranchir.

L’ouvrage se présente alors comme une véritable réflexion sur trois femmes d’époques différentes, qui ont chacune cherché à se construire et à préserver « une chambre à soi » : un espace nécessaire à leur indépendance.

D'ailleurs, nous racontions récemment le projet de Dua Lipa : l’ouverture d’une bibliothèque permanente consacrée aux livres censurés, à la Livraria Lello de Porto. Pouvoir, contrôle, voix, mémoire : les thèmes de cette Manifesto Library racontent, autrement, la même chose que Chantal Thomas. Quand on bannit un livre, c’est une chambre que l’on referme.

Patti Smith, troisième figure portée par l'essai, rappelle que la liberté de créer ne se trouve pas seulement dans l’intime : elle dépend aussi des rapports de force du monde professionnel.

À la mort de Clive Davis, The Guardian montrait l’hommage rendu par la chanteuse à ce producteur qui avait cru en elle et l’accompagné pendant des années. Et, quelques jours plus tard, Le Figaro (avec l’AFP) annonçait la réévaluation de la peine de prison d’Harvey Weinstein.

C’est dans cet écart que se retrouvent les réflexions de Chantal Thomas : une chambre à soi n’est pas qu’un lieu intime, c’est aussi la possibilité de créer sans dépendre d’un pouvoir qui peut lancer des carrières, mais qui peut tout aussi bien les détruire.

Lu par l’autrice elle-même et Marie-Sophie Ferdane, l’audiolivre Inventer sa chambre à soi est une écoute de l’intime : on entre chez Woolf, Colette, Patti Smith, mais également dans la mémoire de Chantal Thomas. L’audio transforme la chambre en un espace qu’on emporte partout : dans le métro, entre deux rendez-vous, jusque dans sa chambre à soi.

De quoi une femme a-t-elle vraiment besoin pour créer ? Se réinventer une chambre à soi, aujourd’hui comme hier, c’est encore se donner les moyens d’être libre.

On écoutera ci-dessous un extrait du livre, lu par l'autrice Chantal Thomas et Marie-Sophie Ferdane.

Crédits photo : Pixabay, CC

Par Samantha Trapier

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