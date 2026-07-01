Glissando : Anne-Sophie Subilia écrit la fatigue au millimètre

Les jouets sous le radiateur. Les serviettes roulées devant les fenêtres. La pluie brune, le linge refroidi dans le tambour, la tétine introuvable. Puis les pleurs du bébé. Anne-Sophie Subilia entre dans l’appartement de Béa comme dans une pensée déjà saturée : aucune plage libre, seulement des urgences qui se superposent, des gestes interrompus et des détails qui s’accrochent.

Béa vient d’avoir une petite fille. Jan, son aîné, réclame, s’agite, tombe malade. Martijn, le père, travaille sa clarinette dans une pièce insonorisée. Elle-même reprend la natation, signe un contrat de traduction, prépare un séjour auprès de son père malade. Tout devrait pouvoir s’organiser. Rien ne tient vraiment. « La pensée même est en lambeaux. »

Le titre désigne très exactement ce mouvement. Le glissando relie deux notes sans passer par un seuil net ; il produit une coulée, parfois vertigineuse. Béa ne franchit jamais des étapes propres. Elle glisse de la tendresse à la colère, du soin à l’épuisement, de la concentration à la peur. Martijn entend cette vie commune sous la forme d’« une phrase extrêmement longue et puis saccades et glissando. Le sol se dérobe sous nos pieds. » Le roman épouse les modalités de cette perception : une continuité sans repos, traversée de brusques accrocs.

L’eau, le linge et les nerfs

La grande réussite de Glissando tient à l’acuité de ses notations. Lait caillé sur un col, sable dans les yeux de Jan, cheveux qui tombent, poussière chaude, chlore, linge humide : les matières ne décorent pas l’épuisement, elles le produisent. La prose s’attarde sur une vitre à récurer ou un bassin chloré, avant de repartir dans le flux des repas, des changes et des horaires.

La piscine ouvre une trouée, sans jamais permettre à Béa de sortir tout à fait de son rôle de mère. Elle nage, pense aux enfants, boit la tasse, remonte trop tôt. La traduction offre une autre échappée : un texte allemand à faire passer dans une nouvelle langue, la mer des Wadden, les dunes de son enfance, puis la présence vacillante du père. Ces scènes redonnent au roman de l’espace et du lointain.

Martijn, lui, possède la musique et le temps long de la répétition. « Clarinette et clairière. » Béa associe les deux mots comme une promesse d’espace préservé. Pourtant, l’instrument devient aussi le signe d’une inégalité silencieuse : lui peut fermer une porte et travailler ; elle demeure accessible à chaque appel.

Le quotidien ne se résout pas

Le livre évite les grandes scènes démonstratives. Une crise passe par un sapin trop léger qui tombe sur le parquet, les décorations éparpillées, un cri lancé à Jan, puis la culpabilité qui revient avec la nuit. Anne-Sophie Subilia ne commente pas : les objets, les corps et les silences ont déjà tout dit.

Béa n’est jamais réduite à une mère épuisée. Elle est aussi fille, compagne, lectrice, traductrice, nageuse. Elle peut rire d’un détail absurde, désirer une soirée entre amis, s’absorber dans une confiture d’argousier ou retrouver, quelques pages durant, la lenteur nécessaire à son travail. Ces éclats empêchent le livre de s’enfermer dans une seule tonalité.

Le risque du ressassement

La forme choisie possède néanmoins son revers. En revenant avec insistance aux mêmes gestes — nourrir, ranger, surveiller, laver, craindre — le roman maintient parfois le lecteur au niveau même de saturation qu’il décrit. Le parti pris est cohérent, souvent puissant ; il atténue aussi par endroits la progression narrative.

Martijn gagne en densité lorsque la musique le reprend, Jan lorsqu’il entre dans la « tanière du tigre » du musicien. Mais les personnages restent presque toujours saisis depuis le foyer mental de Béa. Cette restriction produit une lecture exigeante, moins romanesque au sens classique que physique, discontinue, respiratoire.

C’est aussi ce qui donne à Glissando sa singularité. Anne-Sophie Subilia ne raconte pas une guérison ni une libération nette. Elle suit une femme qui cherche des appuis mouvants : une longueur de piscine, une page traduite, le vent de Norderney, une main sur l’épaule d’un enfant. Le chaos ne disparaît pas. Il glisse, dévie, revient. Et Béa apprend, par instants, à ne pas couler avec lui.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Lucy L.

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