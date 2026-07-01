Les Héros du Louvre : Élie Chouraqui adapte sa série BD au cinéma

Le héros du Louvre, titre de la série de bandes dessinées d'Élie Chouraqui et de Letizia Depedri publiée par Glénat en 2023 et 2024, devient Les Héros du Louvre, au cinéma, à l'occasion d'un long-métrage réalisé et écrit par Élie Chouraqui.

Coproduit par Fechner Productions et Les Films de l’Altaï, le film sera en salles à la rentrée 2026. Il a également reçu le soutien du musée du Louvre, qui a bien sûr accueilli le tournage de certaines scènes.

Le récit tient particulièrement à cœur à Élie Chouraqui, puisque Le héros du Louvre rendait hommage à son grand-père, Babi Maklouf, gardien au sein de la prestigieuse institution. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, il avait participé à l'évacuation des collections, centrale dans les BD et le film.

Par Antoine Oury

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