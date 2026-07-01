La justice américaine renvoie l'affaire Neil Gaiman en Nouvelle-Zélande

Scarlett Pavlovich, une des femmes ayant témoigné contre l'auteur dans le cadre des podcasts réalisés par le média Tortoise en juillet 2024, avait porté plainte contre l'auteur, mais aussi contre son ex-épouse, Amanda Palmer, aux États-Unis, auprès des États du Wisconsin, du Massachusetts et de New York.

Les procédures portaient sur des faits qui se seraient déroulés en 2022, en Nouvelle-Zélande, dans une résidence de Neil Gaiman. La plainte de Scarlett Pavlovich accusait ce dernier de « viol », « coercition » et « trafic d'être humain », tandis que son ex-épouse était citée pour l'avoir « présentée et mise à disposition » de l'auteur. Amanda Palmer et Neil Gaiman ont entamé une procédure de divorce en novembre 2022.

D'après la plaignante, sa route aurait croisé celle d'Amanda Palmer en 2020, à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Alors âgée de 22 ans, Scarlett Pavlovich était sans domicile fixe et vivait sur une plage : Palmer l'aurait invitée au domicile du couple, après avoir sympathisé, avant de lui confier quelques tâches ménagères, puis la garde de leurs enfants.

Une première agression sexuelle aurait eu lieu la nuit même de la rencontre entre Scarlett Pavlovich et Neil Gaiman, en février 2022. Auprès de Tortoise et alors simplement désignée par son prénom, la victime présumée avait évoqué des faits qui se seraient déroulés dans la baignoire du domicile.

Au moment de ce témoignage, Gaiman avait affirmé les actes, ce soir-là, se seraient limités à « des câlins » et « des embrassades », et qu'une relation sexuelle consentante aurait démarré, poursuivie pendant les trois semaines suivantes, et circonscrite à des pénétrations digitales. Scarlett Pavlovich évoquait pour sa part « des pénétrations sexuelles violentes et dégradantes ». Plusieurs femmes accusent Gaiman de « violences sexuelles » et de pratiques sexuelles liées à la soumission et à la domination (BDSM) qui auraient été pratiquées sans leur consentement

Des tribunaux incompétents

Au mois d'octobre 2025, la Cour de district des États-Unis pour le district ouest du Wisconsin s'était déclarée incompétente, préférant renvoyer le cas vers la Nouvelle-Zélande, où les faits présumés sont censés s'être déroulés. « Finalement, il apparait que la Nouvelle-Zélande a un intérêt bien plus grand à juger ce cas que les États-Unis et, plus généralement, la Nouvelle-Zélande apparait comme un lieu plus approprié que les États-Unis pour résoudre ce différend », avait alors conclu le juge James D. Peterson.

Quelques semaines plus tôt, en juin 2025, la plainte new-yorkaise avait été redirigée vers la procédure ouverte dans le Massachusetts. Le 6 février dernier, la justice américaine a également décidé, dans ce dernier État, de laisser aux tribunaux néo-zélandais le soin de se charger du dossier.

La défense de Neil Gaiman s'appuyait sur cet argument : les faits étant présumés s'être déroulés en Nouvelle-Zélande, les tribunaux américains étaient tout simplement incompétents. Elle qualifiait par ailleurs le récit de Scarlett Pavlovich d'« imposture ».

Scarlett Pavlovich a fait appel de la décision rendue par la Cour de district des États-Unis pour le district ouest du Wisconsin, mais la Cour d'appel des États-Unis pour le septième circuit a confirmé la décision. La plaignante assurait que la justice néo-zélandaise ne proposait « aucune compensation » pour le préjudice qu'elle aurait subi, si ce n'est un suivi médical inadapté, puisqu'elle réside désormais en Écosse.

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Rappelons que Scarlett Pavlovich avait déjà porté plainte en Nouvelle-Zélande, procédure classée sans suite en avril 2024, parce que « [Amanda] Palmer avait refusé de parler [aux autorités] », selon la plaignante. En juillet 2024, toutefois, au moment de la première médiatisation des accusations visant Neil Gaiman, la police néo-zélandaise avait indiqué que l'enquête n'était pas terminée.

La décision de la Cour d'appel des États-Unis pour le septième circuit est accessible ci-dessous, en intégralité.

Photographie : Neil Gaiman, en 2019 (nrkbeta, CC BY-SA 2.0)

Par Antoine Oury

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