La justice américaine renvoie l'affaire Neil Gaiman en Nouvelle-Zélande

Accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, Neil Gaiman a également été visé par plusieurs plaintes d'une de ses victimes présumées, Scarlett Pavlovich, auprès de tribunaux américains. Ces derniers les ont classées sans suite, estimant que les faits devaient être examinés en Nouvelle-Zélande, où ils se seraient produits. La Cour d'appel des États-Unis pour le septième circuit a confirmé, ce 29 juin, l'un des classements sans suite.
Le 01/07/2026 à 10:35 par Antoine Oury
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01/07/2026 à 10:35
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Scarlett Pavlovich, une des femmes ayant témoigné contre l'auteur dans le cadre des podcasts réalisés par le média Tortoise en juillet 2024, avait porté plainte contre l'auteur, mais aussi contre son ex-épouse, Amanda Palmer, aux États-Unis, auprès des États du Wisconsin, du Massachusetts et de New York.
Les procédures portaient sur des faits qui se seraient déroulés en 2022, en Nouvelle-Zélande, dans une résidence de Neil Gaiman. La plainte de Scarlett Pavlovich accusait ce dernier de « viol », « coercition » et « trafic d'être humain », tandis que son ex-épouse était citée pour l'avoir « présentée et mise à disposition » de l'auteur. Amanda Palmer et Neil Gaiman ont entamé une procédure de divorce en novembre 2022.
D'après la plaignante, sa route aurait croisé celle d'Amanda Palmer en 2020, à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Alors âgée de 22 ans, Scarlett Pavlovich était sans domicile fixe et vivait sur une plage : Palmer l'aurait invitée au domicile du couple, après avoir sympathisé, avant de lui confier quelques tâches ménagères, puis la garde de leurs enfants.
Une première agression sexuelle aurait eu lieu la nuit même de la rencontre entre Scarlett Pavlovich et Neil Gaiman, en février 2022. Auprès de Tortoise et alors simplement désignée par son prénom, la victime présumée avait évoqué des faits qui se seraient déroulés dans la baignoire du domicile.
Au moment de ce témoignage, Gaiman avait affirmé les actes, ce soir-là, se seraient limités à « des câlins » et « des embrassades », et qu'une relation sexuelle consentante aurait démarré, poursuivie pendant les trois semaines suivantes, et circonscrite à des pénétrations digitales. Scarlett Pavlovich évoquait pour sa part « des pénétrations sexuelles violentes et dégradantes ». Plusieurs femmes accusent Gaiman de « violences sexuelles » et de pratiques sexuelles liées à la soumission et à la domination (BDSM) qui auraient été pratiquées sans leur consentement
Au mois d'octobre 2025, la Cour de district des États-Unis pour le district ouest du Wisconsin s'était déclarée incompétente, préférant renvoyer le cas vers la Nouvelle-Zélande, où les faits présumés sont censés s'être déroulés. « Finalement, il apparait que la Nouvelle-Zélande a un intérêt bien plus grand à juger ce cas que les États-Unis et, plus généralement, la Nouvelle-Zélande apparait comme un lieu plus approprié que les États-Unis pour résoudre ce différend », avait alors conclu le juge James D. Peterson.
Quelques semaines plus tôt, en juin 2025, la plainte new-yorkaise avait été redirigée vers la procédure ouverte dans le Massachusetts. Le 6 février dernier, la justice américaine a également décidé, dans ce dernier État, de laisser aux tribunaux néo-zélandais le soin de se charger du dossier.
La défense de Neil Gaiman s'appuyait sur cet argument : les faits étant présumés s'être déroulés en Nouvelle-Zélande, les tribunaux américains étaient tout simplement incompétents. Elle qualifiait par ailleurs le récit de Scarlett Pavlovich d'« imposture ».
Scarlett Pavlovich a fait appel de la décision rendue par la Cour de district des États-Unis pour le district ouest du Wisconsin, mais la Cour d'appel des États-Unis pour le septième circuit a confirmé la décision. La plaignante assurait que la justice néo-zélandaise ne proposait « aucune compensation » pour le préjudice qu'elle aurait subi, si ce n'est un suivi médical inadapté, puisqu'elle réside désormais en Écosse.
À LIRE - Agression sexuelle : une “campagne de diffamation”, réplique Neil Gaiman
Rappelons que Scarlett Pavlovich avait déjà porté plainte en Nouvelle-Zélande, procédure classée sans suite en avril 2024, parce que « [Amanda] Palmer avait refusé de parler [aux autorités] », selon la plaignante. En juillet 2024, toutefois, au moment de la première médiatisation des accusations visant Neil Gaiman, la police néo-zélandaise avait indiqué que l'enquête n'était pas terminée.
La décision de la Cour d'appel des États-Unis pour le septième circuit est accessible ci-dessous, en intégralité.
Photographie : Neil Gaiman, en 2019 (nrkbeta, CC BY-SA 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Le Deutscher Bibliotheksverband et la Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare publient un guide consacré aux collections liées aux contextes coloniaux. Destiné aux bibliothèques publiques et scientifiques germanophones, le document propose des repères pratiques sur la provenance, la description, la numérisation et la médiation de fonds longtemps abordés comme de simples ressources patrimoniales.
27/06/2026, 10:26
À l’heure où les écrans s’imposent dans le quotidien des enfants, le chef Olivier Chaput lance Souvenirs de Cuisine, un projet éditorial porté avec la Team Chabada. Pensé comme un ouvrage de transmission plus que comme un simple livre de recettes, il défend la cuisine comme acte éducatif et culturel dès le plus jeune âge.
27/06/2026, 10:00
En Savoie, la librairie Des Livres et Vous ne pousse pas seulement les murs. Huit ans après son ouverture, Chiara Vallin-Canciani mise sur l’espace, le conseil et les rencontres pour accompagner ses lecteurs, malgré un marché du livre tendu et une nouvelle concurrence locale.
27/06/2026, 00:15
De Toulouse à l’est parisien, les bibliothèques françaises ajustent leurs horaires et leurs espaces face à la canicule. Mais derrière le mot d’ordre des « îlots de fraîcheur », une réalité plus accidentée apparaît : un rez-de-chaussée reste accessible, un étage ferme ; un forum accueille le public, quand le reste du bâtiment demeure clos ; le prêt survit parfois, sans que les collections restent toutes immédiatement accessibles.
26/06/2026, 17:23
Le marché du livre de langue française en Fédération Wallonie-Bruxelles a reculé de 1,8 % en 2025, à 272,23 millions €. Les recettes des éditeurs belges francophones cèdent, elles, 1,38 %, à 324,94 millions €, le numérique limitant l’impact de la chute du papier. Derrière cette apparente résistance, l’export se dégrade, les grandes surfaces alimentaires décrochent et les éditeurs les plus fragiles encaissent un recul bien supérieur à la moyenne.
26/06/2026, 16:09
L’imprimerie Escourbiac, implantée à Graulhet dans le Tarn, rejoint le Groupe Messages, qui rassemble déjà TypoLibris, l’Imprimerie Messages et La Reliure Française. L’opération renforce un ensemble industriel positionné sur l’impression, la fabrication et le façonnage du livre en France. Les modalités financières de la reprise n’ont pas été communiquées.
26/06/2026, 13:37
La Bibliothèque d’État russe affirme avoir transféré 18.000 livres ukrainiens, qualifiés de « russophobes », dans un dépôt spécial destiné aux chercheurs. Rapportée par Reuters, l’annonce s’inscrit dans un conflit où les collections, les langues et les bibliothèques sont devenues des enjeux politiques à part entière.
26/06/2026, 12:44
Dans une communication, l'agence culturelle de la région Nouvelle-Aquitaine (ALCA) fait part d'une « évolution » de son « engagement [...] en faveur de la lecture publique ». Dans les faits, la structure met fin à « certaines actions historiquement dédiées aux bibliothèques » et à sa mission centrée sur la lecture publique. Les professionnels de la région restent pour l'instant dans le flou.
26/06/2026, 12:10
Installée depuis le mois de juillet 2025 dans le 13e arrondissement de Paris, la Librairie Aïcha met depuis en valeur une offre littéraire et des événements autour des cultures du monde arabe. Mais le commerce s'est confronté, au tribunal, à son bailleur, Paris Habitat, qui lui réclame des loyers impayés. La libraire et sa défense opposent des « travaux structurels » d'envergure, qui ont retardé le démarrage de son activité.
26/06/2026, 11:49
Le Quartier Littéraire ouvre bientôt ses portes à Rennes, au 19 quai Lamennais à Rennes. Un café littéraire imaginé comme un refuge autour des livres, du café et du temps pour soi. Né d’un rêve d’adolescence, inspiré par la lecture et les émotions qu’elle procure, ce lieu mêlera bibliothèque de livres d’occasion, café chaleureux et espace de vie culturelle.
26/06/2026, 11:00
Du 16 au 26 avril 2026, l’opération Partager Lire a collecté près de 250.000 livres en Suisse romande, dans les librairies Payot, les magasins Nature & Découvertes Suisse et les points Coop participants. Les ouvrages seront redistribués à des bibliothèques, centres culturels, hôpitaux, établissements médico-sociaux et structures d’aide sociale, en Suisse romande ainsi qu’au Niger, au Mali et au Burkina Faso, afin de favoriser l’accès aux livres dans des lieux où ils sont moins disponibles.
26/06/2026, 10:40
Top ArticlesRadio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
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