France 2 diffusera La mère et l'assassin, d'après le roman d'Alexandra Echkenazi

Mini-série en 4 épisodes de 52 minutes chacun, La mère et l'assassin est une coproduction audiovisuelle pilotée par Episode Productions (JLA Groupe), France Télévisions, Be-FILMS et la RTBF. Basée sur le roman d'Alexandra Echkenazi, elle s'appuie sur un scénario coécrit par l'autrice du roman original et l'écrivain et scénariste Franck Ollivier (Zodiaque, Un soupçon...).

Morgane Jourdan, la quarantaine, mène une vie bien réglée avec son mari restaurateur, Samuel, et leurs deux filles adolescentes, Océane et Alizée. Professeure, devenue principale d'un collège, elle jongle entre son travail exigeant et sa vie de famille. Mais tout bascule lorsqu’Océane, 17 ans, disparaît soudainement après une soirée où elle a surpris sa mère dans une situation compromettante avec Hugo Bennec, son professeur de sport. – Le synopsis de la série La mère et l'assassin

Le casting de l'adaptation réunit Hélène de Fougerolles (Morgane Jourdan), Florent Peyre (Samuel Jourdan), Vittoria Di Savoia (Océane Jourdan), François-David Cardonnel (Hugo Bennec), Juliette Delacroix (Chloé Rousseau), Vicky Andren (Alizée Jourdan), ou encore Alika Del Sol (Caro).

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La réalisation des épisodes a été assurée par Sandra Perrin (Haute Saison, Tom et Lola...). En Belgique, la mini-série a été diffusée en janvier dernier sur La Une.

Photographie : crédits France Télévisions/RTBF

Par Dépêche

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