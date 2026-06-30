François Taillandier “jetait un regarde ironique et distancié” sur notre société

François Taillandier est mort quelques jours après son 71e anniversaire. Né le 20 juin 1955 à Clermont-Ferrand, il avait fait des études de lettres avant d’enseigner le français à Nantes. Il s’était ensuite tourné vers le journalisme littéraire, collaborant au fil des années à différentes publications. Cette pratique régulière de la critique et du commentaire accompagnait, sans jamais s’y substituer, un travail de fiction entrepris dès les années 1980.

Ses premiers livres avaient ouvert une œuvre attentive aux dérèglements du temps présent. Les Clandestins, publié en 1990, puis Les Nuits Racine, couronné du prix Roger-Nimier en 1992, avaient installé un écrivain porté vers les zones de frottement entre les êtres, les récits collectifs et les discours qui organisent une époque. Après Tous les secrets de l’avenir et Des hommes qui s’éloignent, parus chez Fayard en 1996 et 1997, Anielka lui apporte une reconnaissance plus large.

Le 28 octobre 1999, l’Académie française attribue son Grand Prix du roman, ex æquo, à François Taillandier pour Anielka et à Amélie Nothomb pour Stupeur et tremblements. Chez Stock, où Jean-Marc Roberts l’avait accueilli après Fayard, il publiera notamment Le Cas Gentile, en 2001, avant de lancer l’entreprise narrative qui allait le définir durablement.

Une vaste enquête par le roman

La Grande Intrigue demeure le centre de gravité de son parcours. Commencé avec Option paradis en 2005 et achevé avec Time to Turn en 2010, ce cycle de cinq volumes se présentait comme une grande suite familiale et sociologique. Taillandier y faisait circuler ses personnages d’un milieu à l’autre, d’une génération à l’autre, sans suivre une chronologie continue. Les épisodes se déploient entre 1955 et 2010, du monde rural à la province, de la ville classique à la banlieue moderne, jusqu’à l’espace mondialisé.

Cette architecture permettait de faire apparaître les glissements de la France contemporaine sans les réduire à une seule intrigue ni à une thèse. Les vies intimes, les héritages, les ruptures politiques et la transformation des manières de parler ou de croire y avançaient de front. Avec Il n’y a personne dans les tombes, publié en 2007, l’écrivain interrogeait encore la place de l’individu dans un monde où les repères moraux, spirituels et historiques paraissent se dérober.

Son intérêt pour les strates profondes de l’histoire l’avait ensuite conduit vers le haut Moyen Âge. En 2013, L’Écriture du monde ouvrait un ensemble romanesque situé au VIe siècle, après l’effondrement de l’Empire romain d’Occident. La Croix et le croissant, l’année suivante, puis Solstice, en 2015, poursuivaient ce travail sur les naissances politiques et religieuses de l’Europe médiévale. En 2019, François, roman ramenait l’écrivain vers son enfance et les origines de son désir de littérature.

« François Taillandier était un romancier subtil, à l’aise avec le passé comme avec nos sociétés du loisir sur lesquelles il jetait un regarde ironique et distancié. Il n’était pas dupe, ni enrôlé parmi les romanciers de la facilité. Son regard si humain nous manquera. Toute la maison Stock, où il a publié tant de livres, s’associe à moi », indique Manuel Carcassonne, Directeur général des éditions Stock sur Facebook.

L’auteur, les livres et leurs lecteurs

François Taillandier avait également pris part à la vie collective des lettres. La Société des gens de lettres le recense parmi ses présidents pour l’année 2006.

En septembre 2025, les éditions de l’Observatoire publiaient L’Expérience littéraire. Dans cet essai de 160 pages, il revenait sur le lien entre les écrivains, leurs ouvrages et les lecteurs, de l’invention de l’imprimerie aux défis de l’ère numérique. L’éditeur présentait ce livre comme une réflexion sur la littérature, à la fois institution, marché, vocation et refuge.

Crédits illustration : éditions Stock

Par Dépêche

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