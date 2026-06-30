DG Distribution démarre avec quinze éditeurs partenaires

Le Groupe DG annonce l’entrée en phase opérationnelle de DG Distribution, sa nouvelle activité logistique destinée aux maisons d’édition indépendantes. Créée à la fin de 2025, cette branche revendique déjà quinze contrats de distribution, alors que le secteur cherche des organisations capables de dissocier les fonctions commerciales et logistiques.
Le 30/06/2026 à 17:27 par Dépêche
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30/06/2026 à 17:27
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Le dispositif a été déployé en mai 2026 auprès d’un premier éditeur, puis étendu à six autres maisons en juin. Les huit contrats restants doivent être activés progressivement entre août et octobre, indique l’entreprise, qui affirme parallèlement mener « plusieurs discussions » avec de nouveaux candidats.
DG Distribution propose la préparation et l’expédition des commandes, la gestion des stocks, le traitement des flux ainsi que l’accompagnement opérationnel des éditeurs. Sa particularité tient à la séparation entre distribution et diffusion : les maisons peuvent conserver leur autodiffusion ou travailler avec le diffuseur de leur choix.
Le groupe met ainsi en avant une offre logistique qui ne prescrit pas une organisation commerciale unique. Dans le communiqué, DG cite notamment une collaboration avec CED-CEDIF. L’objectif affiché est d’articuler la distribution assurée par ses équipes avec le travail des diffuseurs sélectionnés par les éditeurs, grâce à des échanges réguliers entre partenaires.
DG entend ainsi répondre à une demande de souplesse, dans un contexte où les petites et moyennes structures cherchent à préserver la maîtrise de leur développement commercial sans internaliser l’ensemble des opérations logistiques.
« Le lancement opérationnel de DG Distribution marque une étape importante pour notre groupe », déclare Amélie Maillot, PDG du Groupe DG. Elle estime que les premiers contrats signés confirment l’existence d’un besoin pour « une solution de distribution souple, capable de s’adapter à l’organisation propre de chaque maison d’édition ».
Historiquement présent dans la diffusion et la distribution à destination des librairies, le Groupe DG élargit donc son offre de services aux éditeurs indépendants. La montée en charge annoncée jusqu’à l’automne constituera le premier test concret de ce modèle, fondé sur la complémentarité avec les diffuseurs plutôt que sur leur substitution.
Crédits photo : DG Diffusion
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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