Neuf ouvrages retenus pour les Prix Apollinaire 2026

Dans la sélection du Prix Apollinaire 2026, Claudine Bohi figure avec Passage secret, paru à La rumeur libre. Guillaume Decourt est retenu pour Harmonica, etc., publié à La Table ronde. Julie Delaloye apparaît également dans la liste avec S’il reste une voix, paru chez Cheyne éditeur.

La sélection comprend aussi Benoît Reiss pour Vers les jardins de Kew, publié par Gallimard. Laurence Vielle y figure avec Les vies de Jésus, paru chez Abrapalabra. La liste du Prix Apollinaire 2026 compte donc cinq titres.

Le Prix Apollinaire Découverte 2026, lui, rassemble quatre ouvrages. Julie Gaucher est sélectionnée avec Les vieilles, publié par Nos accointances. Éléonore Ghiuritan est retenue avec En pièces, paru chez LansKine. Johanna Hess figure dans la sélection Découverte avec Ys, publié à La Crypte. Enfin, Hortense Raynal est également retenue pour Botte de foin, paru chez Cambourakis.

Une remise prévue aux Deux Magots

La remise du Prix Apollinaire 2026 et du Prix Apollinaire Découverte 2026 aura lieu le 2 novembre au café-restaurant Les Deux Magots. L’événement se tiendra avec le soutien de Catherine Mathivat, présidente des Deux Magots. Le Printemps des Poètes y est également associé.

Les deux prix sont dotés grâce à Catherine Mathivat. Jean-Pierre Siméon est président du Prix Apollinaire. Linda Maria Baros en est la secrétaire générale.

L'année dernière, le lauréat du Prix des Deux Magots était Joseph Incardona pour son roman Le monde est fatigué, publié aux éditions Finitudes.

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Crédits photo : Deux Magots

Par Dépêche

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