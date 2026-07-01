Neuf ouvrages retenus pour les Prix Apollinaire 2026

Le jury du Prix Apollinaire a arrêté en juin la sélection finale 2026 du Prix Apollinaire et du Prix Apollinaire Découverte. Cinq ouvrages sont retenus pour le premier prix, quatre pour le second. La remise aura lieu le 2 novembre au café-restaurant Les Deux Magots, avec le soutien de Catherine Mathivat et la participation du Printemps des Poètes.
Le 01/07/2026 à 11:34 par Dépêche
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01/07/2026 à 11:34
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Dans la sélection du Prix Apollinaire 2026, Claudine Bohi figure avec Passage secret, paru à La rumeur libre. Guillaume Decourt est retenu pour Harmonica, etc., publié à La Table ronde. Julie Delaloye apparaît également dans la liste avec S’il reste une voix, paru chez Cheyne éditeur.
La sélection comprend aussi Benoît Reiss pour Vers les jardins de Kew, publié par Gallimard. Laurence Vielle y figure avec Les vies de Jésus, paru chez Abrapalabra. La liste du Prix Apollinaire 2026 compte donc cinq titres.
Le Prix Apollinaire Découverte 2026, lui, rassemble quatre ouvrages. Julie Gaucher est sélectionnée avec Les vieilles, publié par Nos accointances. Éléonore Ghiuritan est retenue avec En pièces, paru chez LansKine. Johanna Hess figure dans la sélection Découverte avec Ys, publié à La Crypte. Enfin, Hortense Raynal est également retenue pour Botte de foin, paru chez Cambourakis.
La remise du Prix Apollinaire 2026 et du Prix Apollinaire Découverte 2026 aura lieu le 2 novembre au café-restaurant Les Deux Magots. L’événement se tiendra avec le soutien de Catherine Mathivat, présidente des Deux Magots. Le Printemps des Poètes y est également associé.
Les deux prix sont dotés grâce à Catherine Mathivat. Jean-Pierre Siméon est président du Prix Apollinaire. Linda Maria Baros en est la secrétaire générale.
L'année dernière, le lauréat du Prix des Deux Magots était Joseph Incardona pour son roman Le monde est fatigué, publié aux éditions Finitudes.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : Deux Magots
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 15/06/2025
114 pages
La rumeur libre Editions
18,00 €
Paru le 05/03/2026
160 pages
Editions de La Table Ronde
17,00 €
Paru le 10/07/2025
128 pages
Cheyne éditeur
22,00 €
Paru le 12/03/2026
56 pages
Editions Gallimard
12,00 €
Paru le 26/08/2025
84 pages
Abrapalabra
8,00 €
Paru le 14/04/2026
70 pages
Nos accointances
13,00 €
Paru le 09/04/2026
100 pages
Editions Lanskine
16,00 €
Paru le 03/03/2026
Editions de La Crypte
15,00 €
Paru le 06/05/2026
94 pages
Cambourakis
15,00 €
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