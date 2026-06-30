Les amours de George

« La jeune cloîtrée dort mal. Trop de tourments, trop d’angoisses. Élevée à la campagne, habituée tôt à sentir la vie circuler en elle, l’adolescente a toujours meublé ses insomnies de lectures dangereuses ou d’irrésistibles plongées en soi. En ce matin du 14 février 1820, une agitation inhabituelle secoue le couvent des Fossés-Saint-Victor, Aurore se réveille en sursaut, au moment où elle se rendormait… L’heure de la messe matinale ayant été décalée pour cause de Lundi gras, c’est à n’y rien comprendre. »

Qui était réellement George Sand ? Si l’écriture était le grand amour de sa vie, quid du reste ? A-t-elle été, aussi, cette grande amoureuse comme décrite par ses biographes ? Mais avant de parler de George, il faut parler d’Aurore. Jeune fille passionnée, qui ne rêve que d’une chose : aimer à la folie. Quitte à commencer par Dieu, qu’elle délaisse rapidement car finalement peu charmée par l’individu, elle se tourne presque aussitôt vers l’un des sœurs du couvent dans lequel elle réside. Malheureusement, la réalité la rattrape et arrive l’imposition du mariage, à un homme qu’elle n’aura pas choisi… Un certain Dudevant. La passion, l’amour ? Ça ne sera pas avec lui. Une vie confortable, en revanche, oui. Mais qui veut d’une vie ennuyante lorsque la romance et la frivolité sont si faciles à saisir ? Comment refuser d’écouter ses désirs les plus profonds ? Entre batifolages et amourettes, c’est une farandole d’amants qu’on découvre avec un plaisir évident…

Avec ce roman, Stéphane Guégan s’amuse, c’est évident. C’est croustillant, léger. Une belle prouesse de littérature, qui choisit de lier chaque amour avec l’écriture. Entre liberté et séduction, la protagoniste est surtout vive d’esprit et fascinante à suivre. Car derrière l’amour, George Sand apparaît surtout comme une femme libre et dotée d’un immense talent, aussi bien sur les questions artistiques que politiques.