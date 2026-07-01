Lucioles : nouvelles pour réimaginer nos futurs

Avec ce recueil de nouvelles, co-édité par les Éditions La Volte et Reporterre, l’intention est claire : proposer des textes qui s’éloignent des dystopies habituelles, des discours éco-anxieux, pour se tourner vers des imaginaires plus optimistes. Et si on s’autorisait à croire à un avenir meilleur ? Au fait que l’humanité finira, d’une manière ou d’une autre, par sortir de la terrible impasse qui semble nous attendre ? Et si on créait un chemin vers l’espoir ?
Le 01/07/2026 à 10:34 par Valentine Costantini
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01/07/2026 à 10:34
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De l’humour, de la poésie, des analyses de notre système économique et social, des tentatives narratives, des points de vue au-delà de l’anthropologie… Le résultat final de ce recueil, c’est une multitude de possibles, portée par des voix uniques.
Parmi les textes les plus percutants, notons d’abord La Cure, signée par luvan. Ici, les fées sont réelles, habitent notre univers. Peut-être même qu’elles peuvent, à leur manière, avec leur langage, nous guider vers une amélioration de l’humanité. Ici, tout se dessine comme un souffle.
« Au pays des fées qui est notre monde, dans cet après que tu as pressenti, nous autres tes héritières — primates à l’esprit lent, au corps mal velu, aux pensées disparates — vivons dans les grottes et les bunkers, pondérons le sec et l’humide, jouons la musique des fougères, modelons le lœss. Les fées n’ont jamais déserté et le Nouveau Monde, chaque jour, surgit de l’ancien. » Pas de débordements, d’action en pagaille, juste un dialogue qui s’écrit avec les yeux et l’âme. Le tout, pour un voyage tout en douceur…
Avec Le ciel déraciné, Sabrina Calvo nous offre la destruction d’un monde corrompu, défiguré par la cupidité, qui arrache la liberté de l’individu, au point de couper tout accès à l’apprentissage, aux connaissances qui permettraient de développer une opinion construite. Ici, tout est question de révolte : une révolte par l’enfance, par la violence, par la transformation physique.
Les arbres s’emparent de ces corps vifs, assoiffés. « Ils mirent le feu à toutes les tours, toutes les villas. Les balles n’entraient plus dans leurs peaux de corne et de lianes tendues. Les derniers défenseurs du régime tombèrent dans la broussaille, dévorés par les fleurs carnivores aux lèvres de boutons rouges. »
Enfin, impossible de ne pas mentionner la nouvelle de Elio Possoz, Solar city, qui conclut le recueil. Petite surprise : le format, qui invite à choisir sa propre histoire et atteindre des conclusions très différentes. L’intérêt ? Au-delà de la multiplicité des histoires au sein d’un seul texte, l’exercice permet d’envisager différentes expériences, différents points de vue face à une situation similaire. Ce texte propose une remise en question de nos certitudes, de nos a priori, pour envisager d’autres réalités pouvant (peut-être) mener vers un chemin plus optimiste.
Petite mention spéciale pour Feelin de Jean-Marc Ligny, dans laquelle l’animal observe l’humain. « Je rêve de créatures qui marchent debout sur deux longues jambes, mais n’ont pas d’ailes ni de plumes comme les volants. Elles nichent dans les grandes cavernes hautes et me nourrissent, moi et mes petits, car je vis avec elle et dors sur des choses molles comme dans l’avachi — je n’ai même plus besoin de chasser. » La vie sauvage, rendue d’autant plus difficile par la stupidité humaine, est rude. Cruelle.
Pour autant, les légendes subsistent… Autre texte qui mérite une rapide mention : Nuclear Park de Hélène Laurain. L’autrice expose les biais qui nous constituent, à travers un narrateur bien ancré dans son déni, un certain Jean-Antoine. Il mène une vie confortable au sein de Nuclear Park, dans une belle résidence certes plus petite que ce qu’il a connu par le passé, mais indéniablement facile.
Pourtant, une réalité terrible existe sous ses pieds : « On vit sans penser au fait que, sous nos pieds, les radiations des déchets les plus radioactifs de France nous parviennent, invisibles, mais tenaces. S’infiltrent dans nos légumes, nos céréales, notre eau, nos poumons et nos os. » Oui, rien que ça…
Un grand bravo aux auteurices qui ont participé à la création de ce beau recueil plein de lumière : Wendy Delorme, Patrick K. Dewdney, Catherine Dufour, Sylvie Lainé, Li-Cam, Luvan, Vincent Message, Corinne Morel Darleux, Juliette Rousseau, Stéphane Servant et Ketty Steward.
Par Valentine Costantini
Contact : valentine.costantini@gmail.com
Paru le 14/05/2026
256 pages
La Volte
18,00 €
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26/06/2026, 11:27
En 2064, à San Francisco, Staybehind se réveille dans une cuisine inondée après des mois de mise à l’arrêt. Avec Sweetie, Cayenne et Hands, trois intelligences artificielles incarnées abandonnées par leurs employeurs, il découvre un restaurant fermé, des contrats précaires et une ville où les droits civiques n’empêchent ni l’exploitation ni la peur. Traduit par Emmanuel Chastellière, Le restaurant des robots rêveurs, d’Annalee Newitz, ouvrira le 28 août : une SF drôle, vive et délicieusement insoumise.
26/06/2026, 11:21
À la fin du XVe siècle, le fort portugais d’Elmina s’élève sur la côte du golfe de Guinée, tandis que l’empire songhaï étend encore son autorité jusqu’aux portes de Tombouctou. Entre royaumes, marchés, guerres et mondes invisibles, Nyanta et Yedyo affrontent des forces qui dépassent leurs vies. Avec Les maîtres du sol, publié chez Liana Levi, Ryad Assani-Razaki compose une fresque historique et spirituelle d’une puissance rare. L'aventure débutera le 20 août.
26/06/2026, 11:19
And Now, Back To You, roman de B.K. Borison traduit de l’anglais des États-Unis par Fabrice Canepas, paraît le 3 juillet aux éditions Verso dans la série Heartstrings. Le livre suit Jackson Clark et Delilah Stewart, deux journalistes que tout oppose, contraints de collaborer lors d’une violente tempête de neige, où leur rivalité laisse peu à peu place à une complicité inattendue.
26/06/2026, 09:45
« Depuis combien de temps était-elle devenue fantôme ? Elle ne comptait plus les jours désincarnés, à avoir cette impression de flotter au-dessus de son existence, à observer le monde en oblique comme à travers un épais drap de cendres. »
26/06/2026, 09:00
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