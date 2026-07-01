Une tapisserie Salammbô d’après Philippe Druillet dévoilée à Aubusson

La tapisserie reprend un dessin lié à la trilogie Salammbô, publiée à partir de 1980 par Philippe Druillet et inspirée du roman de Gustave Flaubert paru en 1862. La composition représente Salammbô, prêtresse placée au centre de l’image, entourée de guerriers disposés dans des médaillons. Le format annoncé est de 3,88 mètres sur 3 mètres.

Le passage du dessin au textile a été réalisé à partir d’un carton de Mathilde Claude. Le tissage a été confié aux Ateliers Françoise Vernaudon et Ines Herlin. L’œuvre mobilise les techniques d’Aubusson inscrites au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, avec un travail manuel sur les matières, les dégradés et la restitution du dessin initial.

La présentation prendra la forme d’une tombée de métier. Ce moment correspond à la séparation de la tapisserie et du métier à tisser, qui permet d’en découvrir l’ensemble pour la première fois. L’événement marquera aussi l’entrée d’une œuvre issue de la bande dessinée dans les collections de la Cité internationale de la tapisserie.

Tissage Salammbô de Philippe Druillet, Cité internationale de la tapisserie

Philippe Druillet est cofondateur de Métal Hurlant et des Humanoïdes Associés, il est notamment connu pour Lone Sloane. Son travail s’est aussi développé hors de la bande dessinée, dans le dessin, la sculpture, le mobilier et la scénographie d’opéra.

Une commande contemporaine dans un savoir-faire ancien

La Cité internationale de la tapisserie conserve et présente ce savoir-faire, inscrit en 2009 au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO. Elle réunit une collection retraçant six siècles de production et un fonds contemporain destiné à accompagner de nouvelles créations.

Installée dans l’ancienne École nationale d’art décoratif réhabilitée, la Cité propose depuis 2016 un parcours muséographique consacré à la tapisserie. Labellisée « Musée de France », elle comprend notamment une bibliothèque-centre de ressources, un espace de formation, une plateforme de création contemporaine, une résidence d’artistes, un service éducatif, un atelier de tissage pour grands formats et l’atelier de restauration de tapisseries du Mobilier national.

Carton Salammbô de Philippe Druillet, Cité internationale de la tapisserie

La formation fait partie de ses missions. L’institution développe notamment un Brevet des Métiers d’Art et une formation de lissiers avec le GRETA-Limousin. Cette activité s’inscrit dans une filière locale évaluée à près de 250 emplois.

La réalisation de Salammbô bénéficie du soutien du ministère de la Culture, de la Région Nouvelle-Aquitaine, du Département de la Creuse et de la Communauté de communes Creuse Grand Sud. Elle reçoit aussi le mécénat de la Baronne Benjamin de Rothschild et de la Fondation Rémy Cointreau pour la transmission.

Crédits photo : Mathilde Claude, Delphine Mangeret et Philippe Druillet, préparation du carton de la tapisserie Salammbô - Cité internationale de la tapisserie 2025

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com