Arthur Grossmann signe son premier roman avec Si tu n’as jamais joué

En 2023, dans le sud du « 92 », Bazar, Camille et Nadir avancent sans véritable place ni horizon. Marqués par des difficultés scolaires, sociales et personnelles, ils portent malgré eux les représentations associées à la banlieue et à ses impasses. Leur quotidien bascule lorsqu’ils découvrent le rugby dans le cadre d’un programme de réinsertion.

À travers cette initiation sportive, le roman met en scène un apprentissage du collectif, de l’effort et de la confiance. Si tu n’as jamais joué raconte le parcours de trois jeunes déboussolés qui trouvent, dans le jeu et dans l’équipe, une manière de se reconstruire et d’exister autrement.

Les éditions Fayard vous proposent un extrait en avant-première :

Arthur Grossmann est professeur dans l’enseignement supérieur et entraîneur de rugby. Il a publié Vertige indien, récit de voyage paru chez Gallimard dans la collection « Le sentiment géographique » en 2016. Si tu n’as jamais joué est son premier roman.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Clotilde Martin

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