Moon Knight : les vies réinventées du Poing de Khonsou

Il y a des anthologies qui alignent les curiosités comme on dispose des figurines sur une étagère. Et puis on tombe sur Les phases du Chevalier de la Lune, alimenté par cette vertigineuse idée que Marc Spector ne serait pas une exception, mais l’un des visages successifs d’un dieu vieux comme la nuit. Le pari de raconter les poings de Khonsou à travers les siècles (passés ou futurs), sous d’autres ciels est porté avec une liberté réjouissante.
Le 30/06/2026 à 16:18 par Nicolas Gary
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30/06/2026 à 16:18
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On croit connaître Moon Knight : Marc Spector, homme revenu du désert, avatar du dieu-lune Khonsou, justicier de New York sous ses costumes blancs. Les phases du Chevalier de la Lune (trad. Mathieu Auverdin) déplace le projecteur. Et l'on sait combien Moon Knight aime briller dans la nuit...
L’album ne demande plus qui se cache derrière le masque, mais combien de vies ce masque peut contenir. Il réunit les quatre fascicules de Phases of the Moon Knight et assemble neuf histoires, des croisades à des lendemains de science-fiction.
Chaque récit saisit un « poing de Khonsou » à l’instant où la promesse de justice se trouble ou change de visage. Avec « Crusader », Benjamin Percy et Rod Reis suivent Cassian, croisé écœuré par les tueries commises au nom de Dieu. Leur chevalier blanc, silhouette de linceul dans les sables, donne à l’album son axe de gravité : ni légende propre, ni croisade rédemptrice, mais la question de ce que l’on accepte de faire au nom d’une cause.
Le recueil évite le piège et la facilité d'une galerie de costumes : Jed MacKay et Jorge Fornés ramènent Marc Spector à une veine pulp, sèche et racée, à la lisière du polar ancien. Declan Shalvey, Eder Messias et Yen Nitro, eux, l’expédient sur une Lune au bord de l’extinction, en 2846 : Passage de flambeau pousse la logique de l’avatar jusqu’au vertige cosmique. Croisé, détective, survivant spatial ou héritière d’un monde fracassé : la figure change d’époque et d’échelle sans perdre sa part de nuit.
Justina Ireland et Daniel Bayliss en donnent une variation plus intime, dans une Amérique post-apocalyptique où porter le flambeau consiste à protéger les laissés-pour-compte. Moon Knight ne tient plus à un capuchon ; il devient une disponibilité au doute et à la colère.
C’est lorsque l’album risque la sortie de route qu’il devient franchement grisant. La contribution de Yûji Kaku, auteur de Hell’s Paradise, ne greffe pas une couche de manga sur une icône Marvel : elle la retourne comme un gant. Son « Moon Knight-Chan » convoque Michiru, qui promet en VO de « save you with the power of love and justice ». L’éclat pop de la formule est aussitôt traversé de noir : énergie sentimentale, violence et corps en mouvement composent un court-circuit jubilatoire.
Chris Giarrusso prolonge la secousse avec ses Mini Marvels, pochade faussement anodine qui fait de la prolifération des Moon Knights un gag — et un commentaire sur l’album. Puis « For Now », de Fabian Nicieza et Moisés Hidalgo, conduit à l’Alexandrie du XIXe siècle. Nakia Hunam y résume la morale de l'histoire : on n'a jamais que les connaissances d'hier et l'espoir de demain pour améliorer aujourd'hui. Elle ne croit pas résoudre l’histoire ; elle refuse de s’y résigner.
Rod Reis travaille la brume et l’icône, Fornés la tension noire, Kaku la déflagration graphique, Giarrusso la miniature railleuse. La diversité devient le sujet. En neuf fragments, Les phases du Chevalier de la Lune réussit ce que les anthologies de super-héros ratent souvent : donner la sensation d’un monde qui s’élargit au lieu de se disperser. Un livre de métamorphoses, généreux et électrisant, qui rappelle qu’un héros survit mieux qu’en acceptant de devenir autre.
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 11/06/2025
136 pages
Panini comics
19,00 €
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À Muircross, dans le Fife des années 1990, Cora Mowat a quatorze ans, une mère en fauteuil, une amie plus âgée qui l’agace autant qu’elle l’impressionne et un lotissement dont elle rêve de s’échapper. L’arrivée de Gunner, nouveau compagnon de sa mère, fait vaciller un quotidien déjà saturé de bruit, de manque et de vigilance. Traduit de l'écossais par Anatole Pons-Reumaux et Marguerite Capelle, Ici, maintenant de Tom Newlands sortira chez Métailié, le 21 août.
25/06/2026, 11:43
Jude Woods, enceinte, reçoit trois jours pour quitter le parc de mobil-homes où elle vit avec ses jumeaux de neuf ans. Evan et Virginia répondent à la menace par les jeux, les cabanes et une maison miniature arrachée à un programme immobilier. Traduit par Cécile Péronnet, le roman d’Evanthia Bromiley fait de l’urgence sociale une aventure d’enfance vive et bouleversante. Sortie le 27 août.
25/06/2026, 09:00
Camille et Paul ont quitté la grande ville et leurs boulots qui ne leur convenaient plus pour aller s’installer dans les Alpes. Après la pandémie de 2020, ils ont voulu de l’air pur, de l’espace, une existence plus conforme à leurs aspirations. Camille, qui était « plume » d’une personnalité politique, devient accompagnateur spirituel dans une clinique privée, tout en continuant à écrire dans un journal satirique. Paul, ancien aide-soignant, poursuit sa vocation : prendre soin des autres.
25/06/2026, 07:00
Avec Les Ensorceleuses, premier tome de la série Practical Magic, Alice Hoffman, traduite de l’anglais (États-Unis) par Fabien Le Roy, paraît aux éditions Verso : le roman suit Gillian et Sally Owens, deux sœurs marquées par la réputation de sorcellerie qui pèse sur les femmes de leur famille, et que les années, les blessures et un drame inattendu ramènent l’une vers l’autre.
25/06/2026, 06:30
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