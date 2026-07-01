Une adolescente fuit une secte chrétienne et choisit la vie sauvage

Gabrielle a grandi à Alès, dans un milieu bourgeois marqué par des règles strictes et une emprise religieuse de plus en plus pesante. Lorsque ses parents rejoignent une secte chrétienne, l’adolescente assiste aux conséquences de cet enfermement sur sa famille, jusqu’au drame vécu par son jeune frère. Déstabilisée, elle quitte tout avec un simple sac à dos et disparaît dans la montagne cévenole.

Loin des siens et du monde, Gabrielle apprend à vivre seule, au contact direct de la nature. Alors que sa disparition inquiète ceux qui l’ont connue, elle trouve dans cette existence sauvage une forme d’apaisement. Trois ans plus tard, sa solitude est rompue par Thomas, un jeune homme rencontré au détour d’un chemin. Lui aussi cherche à s’éloigner de sa souffrance, marqué par la maladie et porté par un rêve d’enfance : voir les aurores boréales dans le Grand Nord.

Entre ces deux êtres fragilisés par l’épreuve naît une relation fondée sur la confiance et l’envie de continuer malgré l’adversité. Gabrielle accepte alors de quitter sa vie d’ermite pour suivre Thomas dans une errance qui pourrait lui permettre de renouer avec le monde.

Le roman s’inspire de l’histoire vraie de celle que la presse a surnommée « la femme des bois des Cévennes », qui aurait vécu quatorze ans cachée dans la forêt. Cette trajectoire avait notamment fait l’objet d’une enquête de Florence Aubenas pour Le Monde en 2021, avant d’inspirer le film Sauvage de Camille Ponsin (avril 2026).

Christian Laborie, pseudonyme de Christian Van Duynslaeger, est un écrivain français né à Tourcoing en 1948. Après avoir enseigné plusieurs années dans le Nord et le Pas-de-Calais, il s’installe en 1978 dans les Cévennes, région qui devient l’un des principaux ancrages de son œuvre. Ses romans, souvent nourris par l’Histoire et les territoires, mettent en scène des destins familiaux et des personnages issus du monde rural comme urbain.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com