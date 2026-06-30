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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026

Malgré nous...

Claire Norton

Tout commence par un morceau de papier glissé dans une main, à la fin d’une colonie de vacances. Théo et Maxime ont treize ans, trois semaines d’amitié derrière eux et la certitude enfantine qu’ils ne se quitteront plus. Claire Norton sait donner à ce détail la valeur d’un pacte : avant les drames et les années, il y a ce besoin très simple d’être enfin choisi par quelqu’un. Théo, habitué aux moqueries et à l’isolement, trouve auprès de Maxime une place dont il ne soupçonnait plus l’existence.

Malgré nous est un roman d’amitié, mais une amitié mise à l’épreuve de ce que la vie inflige et de ce que les proches croient devoir taire. Une catastrophe collective, des deuils et des révélations déplacent peu à peu le lien initial. Le livre trouve sa matière dans cette contradiction : la fidélité peut-elle justifier que l’on organise, à l’insu de celui qu’on veut sauver, une version supportable du monde ? Le récit n’évacue pas l’ambiguïté d’un tel geste ; il fait de cette zone morale son véritable suspense.

L’écriture va droit au but. Les scènes d’enfance, très concrètes, servent de socle aux épisodes plus sombres, et les dialogues portent l’essentiel des fractures. Claire Norton choisit des sentiments exposés, des enjeux immédiatement lisibles, une progression en vagues qui relance l’attente.

Cette manière de raconter privilégie le mouvement et l’émotion déclarée ; elle peut parfois appuyer la gravité, mais garde une efficacité certaine lorsqu’elle revient à la vulnérabilité première de Théo. « La confiance puis l’amitié entre eux deux avaient de suite été une évidence. »

Le roman atteint sa justesse lorsqu’il laisse l’amitié échapper aux discours convenus. Elle n’y constitue ni un remède sûr ni un simple décor affectif : elle oblige, elle trompe parfois, elle sauve aussi. À travers Théo, Maxime et ceux qui les entourent, Malgré nous examine le prix des promesses faites très tôt et la difficulté de rester fidèle à quelqu’un sans l’enfermer dans la protection qu’on lui destine.

 

 

DOSSIER - Le livre numérique fête ses 50 ans : un anniversaire, tout en histoire

#Roman francophone
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Une michronique de
Nicolas Gary

Publiée le
30/06/2026 à 15:47

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Malgré nous...

Claire Norton

Paru le 06/06/2019

393 pages

Robert Laffont

19,50 €

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Malgré nous...

Claire Norton

Paru le 11/06/2020

384 pages

Pocket

8,70 €

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