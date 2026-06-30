Le Prix RTS littérature ados 2027 lance ses inscriptions en Suisse romande

La sélection 2027 réunit quatre romans pour la jeunesse. Les titres retenus sont Touch de Marika Gallman, publié chez Rageot, La part du vent de Nathalie Bernard, paru chez Thierry Magnier, Rosaces & dragons de Ielenna, édité par Slalom, et Un phare sous l’océan de Camille Brunel, publié chez Casterman. Ces ouvrages seront lus et discutés par les groupes inscrits.

Le choix des titres a été effectué par le comité de sélection du prix. Il réunit des bibliothécaires, des libraires ainsi que les responsables du prix au sein de l’ISJM et de la RTS. La sélection doit permettre aux jeunes lecteur·rice·s de découvrir des textes « récents aux thématiques et aux styles variés ».

Créé en 2006, le Prix RTS littérature ados associe lecture, discussion et délibération. Il récompense un roman destiné à la jeunesse à l’issue d’un parcours mené par des adolescent·e·s. Le prix s’adresse aux jeunes de Suisse romande âgé·e·s de 13 à 15 ans.

Des lectures discutées en groupe

La participation se fait avec en classe, dans une bibliothèque ou une autre institution accueillant des jeunes. Les maisons de quartier et les centres de loisirs peuvent aussi prendre part au prix. Chaque groupe fonctionne comme un comité de lecture.

Les jeunes lisent les romans sélectionnés, échangent leurs avis et défendent leurs choix. Le parcours se poursuit ensuite dans des jurys cantonaux. Un jury final désigne le titre récompensé.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 septembre 2026 à cette adresse.

Les structures intéressées peuvent inscrire des groupes de jeunes de 13 à 15 ans. L'année dernière, la lauréate était Laureline Maumelat pour Vivre sans attendre (Rageot Editeur).

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Par Dépêche

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