Prix Françoise Sagan 2026 : onze romans en lice

Parmi les titres retenus figurent Puisque l’eau monte d’Adélaïde Bon (Le Soir venu), Si tu traverses les eaux de Justine Bo (Gallimard), Ethel Aden de Marie de Chassey (Alma), Des enfants uniques de Gabrielle de Tournemire (Flammarion) et Pas d’ici d’Espérance Garçonnat (Rivages).

La sélection comprend également La mauvaise joueuse de Victor Jestin (Flammarion), La mer et son double de Julia Lepère (Sous-Sol), Ma Gloire de Florent Oiseau (Gallimard), L’Incendiaire de Constance Rivière (Stock), SecondeMain de Grégoire Sourice (Corti) et Le Désir dans la cage d’Alissa Wenz (Les Avrils).

Le jury 2026 réunit notamment les romancières Nathalie Azoulai et Joffrine Donnadieu, l’actrice Anne Consigny, la journaliste Sophie Delassein, l’avocat Pierre-Olivier Sur, ainsi que Denis Westhoff. Les ouvrages ont été sélectionnés directement par les membres du jury, selon le principe historique du prix.

La remise est annoncée le 22 septembre prochain au Grand Hôtel Cayré, boulevard Raspail, à Paris. Les deux premières réunions de délibération se sont, elles, tenues au Café de Flore.

Lors de l’édition précédente, le jury avait distingué Mythologie du .12, de Célestin de Meeûs (Éditions du Sous-sol), couronné comme « le plus beau roman du printemps ».

Par Dépêche

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