Prix Françoise Sagan 2026 : onze romans en lice

Le Prix Françoise Sagan a dévoilé la sélection de sa 17e édition, composée de onze romans publiés en langue française. Fondée en 2009 par Denis Westhoff, fils de la romancière, la distinction entend privilégier des écritures singulières et des auteurs encore peu installés dans le paysage littéraire.
Le 30/06/2026 à 15:36 par Dépêche
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30/06/2026 à 15:36
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Parmi les titres retenus figurent Puisque l’eau monte d’Adélaïde Bon (Le Soir venu), Si tu traverses les eaux de Justine Bo (Gallimard), Ethel Aden de Marie de Chassey (Alma), Des enfants uniques de Gabrielle de Tournemire (Flammarion) et Pas d’ici d’Espérance Garçonnat (Rivages).
La sélection comprend également La mauvaise joueuse de Victor Jestin (Flammarion), La mer et son double de Julia Lepère (Sous-Sol), Ma Gloire de Florent Oiseau (Gallimard), L’Incendiaire de Constance Rivière (Stock), SecondeMain de Grégoire Sourice (Corti) et Le Désir dans la cage d’Alissa Wenz (Les Avrils).
Le jury 2026 réunit notamment les romancières Nathalie Azoulai et Joffrine Donnadieu, l’actrice Anne Consigny, la journaliste Sophie Delassein, l’avocat Pierre-Olivier Sur, ainsi que Denis Westhoff. Les ouvrages ont été sélectionnés directement par les membres du jury, selon le principe historique du prix.
La remise est annoncée le 22 septembre prochain au Grand Hôtel Cayré, boulevard Raspail, à Paris. Les deux premières réunions de délibération se sont, elles, tenues au Café de Flore.
Lors de l’édition précédente, le jury avait distingué Mythologie du .12, de Célestin de Meeûs (Éditions du Sous-sol), couronné comme « le plus beau roman du printemps ».
Par Dépêche
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Paru le 22/08/2025
160 pages
Le soir venu
16,95 €
Paru le 08/01/2026
152 pages
Editions Gallimard
18,00 €
Paru le 22/08/2025
134 pages
Alma Editeur
17,00 €
Paru le 27/08/2025
224 pages
Flammarion
19,00 €
Paru le 02/01/2025
256 pages
Rivages
20,50 €
Paru le 20/08/2025
160 pages
Flammarion
18,00 €
Paru le 08/01/2026
272 pages
Editions du sous-sol
21,00 €
Paru le 15/01/2026
176 pages
Editions Gallimard
19,00 €
Paru le 20/08/2025
256 pages
Stock
20,50 €
Paru le 05/03/2026
160 pages
José Corti Editions
19,00 €
Paru le 20/08/2025
287 pages
Les Avrils
22,00 €
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