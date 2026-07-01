Rien d’humain ne m’est étranger : Virginie Ollagnier explore la mémoire de la Roumanie soviétique

En décembre 1950, deux jeunes frères cherchent à quitter la Roumanie soviétique, après avoir déjà perdu leurs parents sous l’effet du régime. Leur tentative échoue : arrêtés puis emprisonnés, ils sont rapidement séparés, chacun confronté à la brutalité d’un système qui cherche à briser les corps autant que les liens.

Près de quarante ans plus tard, en décembre 1989, la chute de Nicolae Ceaușescu réveille chez Horatio l’espoir de retrouver son frère cadet. Réfugié en Bretagne depuis plus de trente-cinq ans, il prend la route vers Bucarest. Le voyage fait remonter les souvenirs de captivité, de peur, mais aussi de solidarité et de survie.

À mesure qu’il traverse l’Europe, une question s’impose : que reste-t-il de celui qu’il a perdu, et que peut-on retrouver après une telle séparation ?

Les éditions Noir sur Blanc vous proposent un extrait en avant-première :

Née à Lyon en 1970, Virginie Ollagnier est romancière et scénariste de bande dessinée. Cofondatrice de La Revue Dessinée et du mensuel Les Rues de Lyon, elle a publié plusieurs romans, notamment Toutes ces vies qu’on abandonne, L’Incertain, Rouge argile et Ils ont tué Oppenheimer. Son travail s’étend également à la bande dessinée, avec des albums récents comme Sucre noir et L’Escadron bleu, 1945.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Clotilde Martin

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