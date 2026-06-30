Thaïs Dia raconte l’adolescence quand tout semble déjà écrit dans Chérine

Un vieux monsieur critique son chewing-gum. Farah l’envoie promener. Chérine laisse filer. Il fait trop chaud, on va acheter des Mr. Freeze à la station-service, les scooters trafiqués passent devant la gendarmerie et les conversations se prolongent sur les bancs. Thaïs Dia commence là, sans forcer le trait : dans un été qui colle aux vêtements, dans les détails qui ont l’air de ne rien dire et qui, pourtant, fixent déjà tout un monde.

Chérine ne parle pas fort. Elle regarde Farah, les gens du quartier, ses parents, les garçons qui l’abordent ou ceux qui parlent d’elle sans la connaître. Un bulletin scolaire la résume un jour d’une phrase qui la blesse : « Élève si discrète qu’on en oublie sa présence. » Pourtant, elle se le répète avec une colère muette : « Elle était là. Elle existait. » C’est de cet écart que naît le roman : entre ce que les autres projettent sur elle et ce qu’elle garde, patiemment, pour elle-même.

Farah parle, Chérine encaisse

Farah parle vite, juge beaucoup, s’emballe pour Momo, les gens de Paris, les histoires du quartier et les garçons qu’elle entend caser dans la vie de son amie. Sa verve donne au livre son allant et sa drôlerie. Mais elle révèle aussi l’angoisse de Chérine, qui redoute de devenir une présence de secours dans une amitié dont elle dépend plus qu’elle ne veut l’admettre.

Quand Farah se fait rare, happée par son nouveau couple, Chérine finit par exploser : « Je suis pas ta bouche-trou, moi ! » La phrase est simple, presque brutale. Elle dit une peur ancienne : celle d’être abandonnée, remplacée, utilisée. Thaïs Dia ne dramatise jamais davantage qu’il ne faut. Elle laisse l’amitié se tendre, se réparer parfois, se déplacer surtout, comme le font les liens quand l’adolescence commence à distribuer chacun sur une route différente.

Dessiner, plutôt que répondre

À la maison, Chérine évolue entre la douceur inquiète de Samira et l’affection d’Ahmed, son père, ancien portraitiste venu d’Algérie. Il lui transmet le dessin, tout en lui imaginant un avenir plus balisé : un métier calme, un foyer, une vie qui ne déborde pas. Son amour n’en est pas moins réel ; ses certitudes pèsent simplement plus lourd que les questions de sa fille.

Le dessin devient alors une langue personnelle. Quand Mathieu l’interroge, Chérine répond avec prudence : « J’aime bien le dessin. C’est mon père qui m’a appris quand j’étais petite. Il était portraitiste, en Algérie. » Elle ne revendique rien. Elle avance par petites touches, à l’image de ses croquis, de ses messages qu’elle relit avant de les envoyer, de ses rendez-vous qu’elle imagine longtemps avant qu’ils n’aient lieu.

Mathieu n’apparaît pas comme un prince chargé de la sauver. Il est un autre adolescent, lui aussi fragile, qui donne à Chérine la possibilité d’être regardée autrement. La rencontre ne résout rien, mais elle ouvre un espace : celui où elle peut se penser hors des rôles que la famille, l’école ou le quartier ont préparés pour elle.

Une vie qui ne tient pas dans une étiquette

Chérine ne transforme jamais son héroïne en symbole. Elle peut se montrer sèche, jalouse, injuste ou hésitante. Elle aime ses parents, mais étouffe parfois dans les règles qu’ils lui transmettent. Elle veut partir, mais mesure ce que ce départ coûterait. Cette complexité fait la justesse du livre.

Thaïs Dia compose un roman d’apprentissage attentif aux mots qu’on emploie, aux silences qu’on impose et aux histoires familiales qui continuent de peser longtemps après avoir été tues. La langue est directe, fluide, très proche des gestes et des dialogues. Elle n’a pas besoin de hausser le ton pour faire entendre les rapports de classe, de genre, de génération ou de culture qui traversent la vie de Chérine.

Chérine raconte moins l’émancipation comme un grand geste que comme une série de mouvements minuscules : dire non, répondre à un message, garder un dessin, oser désirer autre chose. Thaïs Dia signe un premier roman sensible et précis, porté par une héroïne que l’on croyait effacée, mais qui apprend peu à peu à ne plus se laisser écrire par les autres.

Livre sélectionné pour le Prix Envoyé par La Poste 2026

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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