Thaïs Dia raconte l’adolescence quand tout semble déjà écrit dans Chérine

Dans une cité des environs de Lyon, Chérine entre en BEP secrétariat sans l’avoir vraiment choisi. Sa meilleure amie Farah occupe l’espace, ses parents imaginent pour elle une vie rangée et les garçons du quartier savent déjà ce qu’ils attendent d’elle. Chérine, elle, dessine et observe. Chérine de Thaïs Dia suit avec finesse une adolescente qui cherche sa place sans rompre avec les siens. Parution le 26 août.
Le 30/06/2026 à 15:28 par Nicolas Gary
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30/06/2026 à 15:28
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Un vieux monsieur critique son chewing-gum. Farah l’envoie promener. Chérine laisse filer. Il fait trop chaud, on va acheter des Mr. Freeze à la station-service, les scooters trafiqués passent devant la gendarmerie et les conversations se prolongent sur les bancs. Thaïs Dia commence là, sans forcer le trait : dans un été qui colle aux vêtements, dans les détails qui ont l’air de ne rien dire et qui, pourtant, fixent déjà tout un monde.
Chérine ne parle pas fort. Elle regarde Farah, les gens du quartier, ses parents, les garçons qui l’abordent ou ceux qui parlent d’elle sans la connaître. Un bulletin scolaire la résume un jour d’une phrase qui la blesse : « Élève si discrète qu’on en oublie sa présence. » Pourtant, elle se le répète avec une colère muette : « Elle était là. Elle existait. » C’est de cet écart que naît le roman : entre ce que les autres projettent sur elle et ce qu’elle garde, patiemment, pour elle-même.
Farah parle vite, juge beaucoup, s’emballe pour Momo, les gens de Paris, les histoires du quartier et les garçons qu’elle entend caser dans la vie de son amie. Sa verve donne au livre son allant et sa drôlerie. Mais elle révèle aussi l’angoisse de Chérine, qui redoute de devenir une présence de secours dans une amitié dont elle dépend plus qu’elle ne veut l’admettre.
Quand Farah se fait rare, happée par son nouveau couple, Chérine finit par exploser : « Je suis pas ta bouche-trou, moi ! » La phrase est simple, presque brutale. Elle dit une peur ancienne : celle d’être abandonnée, remplacée, utilisée. Thaïs Dia ne dramatise jamais davantage qu’il ne faut. Elle laisse l’amitié se tendre, se réparer parfois, se déplacer surtout, comme le font les liens quand l’adolescence commence à distribuer chacun sur une route différente.
À la maison, Chérine évolue entre la douceur inquiète de Samira et l’affection d’Ahmed, son père, ancien portraitiste venu d’Algérie. Il lui transmet le dessin, tout en lui imaginant un avenir plus balisé : un métier calme, un foyer, une vie qui ne déborde pas. Son amour n’en est pas moins réel ; ses certitudes pèsent simplement plus lourd que les questions de sa fille.
Le dessin devient alors une langue personnelle. Quand Mathieu l’interroge, Chérine répond avec prudence : « J’aime bien le dessin. C’est mon père qui m’a appris quand j’étais petite. Il était portraitiste, en Algérie. » Elle ne revendique rien. Elle avance par petites touches, à l’image de ses croquis, de ses messages qu’elle relit avant de les envoyer, de ses rendez-vous qu’elle imagine longtemps avant qu’ils n’aient lieu.
Mathieu n’apparaît pas comme un prince chargé de la sauver. Il est un autre adolescent, lui aussi fragile, qui donne à Chérine la possibilité d’être regardée autrement. La rencontre ne résout rien, mais elle ouvre un espace : celui où elle peut se penser hors des rôles que la famille, l’école ou le quartier ont préparés pour elle.
Chérine ne transforme jamais son héroïne en symbole. Elle peut se montrer sèche, jalouse, injuste ou hésitante. Elle aime ses parents, mais étouffe parfois dans les règles qu’ils lui transmettent. Elle veut partir, mais mesure ce que ce départ coûterait. Cette complexité fait la justesse du livre.
Thaïs Dia compose un roman d’apprentissage attentif aux mots qu’on emploie, aux silences qu’on impose et aux histoires familiales qui continuent de peser longtemps après avoir été tues. La langue est directe, fluide, très proche des gestes et des dialogues. Elle n’a pas besoin de hausser le ton pour faire entendre les rapports de classe, de genre, de génération ou de culture qui traversent la vie de Chérine.
Chérine raconte moins l’émancipation comme un grand geste que comme une série de mouvements minuscules : dire non, répondre à un message, garder un dessin, oser désirer autre chose. Thaïs Dia signe un premier roman sensible et précis, porté par une héroïne que l’on croyait effacée, mais qui apprend peu à peu à ne plus se laisser écrire par les autres.
Livre sélectionné pour le Prix Envoyé par La Poste 2026
DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 26/08/2026
384 pages
Flammarion
21,90 €
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À trente-cinq ans, du haut de son mètre quatre-vingt-cinq, Frédérique est perdue dans une vie qui manque d’éclat. Jusqu’au jour où une banale altercation sur un trottoir met Gabriel sur sa route. Pour Frédérique, c’est une évidence cosmique ils sont faits l’un pour l’autre : elle le voit, elle le sent, elle le sait.
27/06/2026, 08:00
Plonger, partir en apnée au fond des rêves, changer d'univers, pas de problème quand on a reçu un entraînement d'excellence. Or, une fois sur zone, les imprévus se multiplient, et les envoyées spéciales ne sont plus très sûres que leur mission ait un sens.
27/06/2026, 07:00
Un groupe d’étudiants se rend à Tsunojima, pour la retraite annuelle du Club des amateurs de roman policier. Un lieu chargé d’histoire, idéal pour ce rendez-vous : un an auparavant, l’île est devenu la scène de crime d’un quadruple meurtre. Une famille assassinée dans leur demeure. Seiji Nakamura, son épouse Kazié, leur domestiques. Un épisode sanglant, à ce jour encore inexpliqué, malgré quelques théories… Pourtant, ce n’est que le début.
26/06/2026, 17:18
La prof, de Freida McFadden, prend la première place du classement en semaine 25 avec 14.534 exemplaires vendus. Le poche de J’ai lu devance Mortelle Adèle tome 23 et Les heures fragiles pour cette nouvelle semaine (du 15/06 au 21/06).
26/06/2026, 11:27
And Now, Back To You, roman de B.K. Borison traduit de l’anglais des États-Unis par Fabrice Canepas, paraît le 3 juillet aux éditions Verso dans la série Heartstrings. Le livre suit Jackson Clark et Delilah Stewart, deux journalistes que tout oppose, contraints de collaborer lors d’une violente tempête de neige, où leur rivalité laisse peu à peu place à une complicité inattendue.
26/06/2026, 09:45
« Depuis combien de temps était-elle devenue fantôme ? Elle ne comptait plus les jours désincarnés, à avoir cette impression de flotter au-dessus de son existence, à observer le monde en oblique comme à travers un épais drap de cendres. »
26/06/2026, 09:00
Alaska, 1925 : la mer de Béring se fige et l’hiver enferme pour six mois la petite ville côtière de Nome. Arrivée de Seattle par l’ultime bateau, Betty découvre les lieux et leurs habitants. Parmi eux, l’autochtone Ada Blackjack élève seule son fils. Elle vit parcimonieusement de ses heures de ménage dans le « Salon » où Madame Augusta règne sur ses « colombes », et dans le dispensaire local que dirige le docteur Curtis.
26/06/2026, 08:00
Dans la grande maison au bout de l’allée, la famille se réunit. Tout le monde est venu passer les vacances, comme chaque été. Grande famille dit grande tablée et salade de pommes de terre. Comment vont les amours ? On accueille les pièces rapportées. Tu en es où dans tes études ? On se réjouit de l’arrivée d’un nouveau bébé. Le papa n’a pas pris de congés ?
26/06/2026, 07:00
D’un côté, il y a ces personnes pour qui tout va bien, à qui la vie sourit dès leur premier souffle sur cette Terre. Une existence proche d’un long fleuve tranquille, sans soubresaut. De l’autre côté, il y a le reste de l’humanité : une part, certainement plus importante, qui se démène pour atteindre un idéal, parfois impossible, et un bonheur qui leur glisse entre les doigts, encore et toujours. Le Poids des os, ce sont 25 nouvelles, entre rêve et réalité.
25/06/2026, 16:46
Quand un messager halve, englué dans une matière noire, échoue près de l’Acropora, Discrète pressent que l’équilibre de son peuple vient de céder. Gardienne dakhana capable de lire l’avenir dans les nuages, elle doit quitter le récif et rejoindre les peuples de la forêt. Avec La Nuit gagnera l’océan, publié chez Scrineo, Nadia Coste compose une fantasy aquatique inventive, dense et portée par une héroïne qui apprend à agir sans attendre d’être délivrée de ses peurs.
25/06/2026, 11:29
Camille et Paul ont quitté la grande ville et leurs boulots qui ne leur convenaient plus pour aller s’installer dans les Alpes. Après la pandémie de 2020, ils ont voulu de l’air pur, de l’espace, une existence plus conforme à leurs aspirations. Camille, qui était « plume » d’une personnalité politique, devient accompagnateur spirituel dans une clinique privée, tout en continuant à écrire dans un journal satirique. Paul, ancien aide-soignant, poursuit sa vocation : prendre soin des autres.
25/06/2026, 07:00
Avec Les Ensorceleuses, premier tome de la série Practical Magic, Alice Hoffman, traduite de l’anglais (États-Unis) par Fabien Le Roy, paraît aux éditions Verso : le roman suit Gillian et Sally Owens, deux sœurs marquées par la réputation de sorcellerie qui pèse sur les femmes de leur famille, et que les années, les blessures et un drame inattendu ramènent l’une vers l’autre.
25/06/2026, 06:30
Top ArticlesRadio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
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