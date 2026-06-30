Furet du Nord et Decitre prévoient la fermeture de 11 librairies

Jusqu'à 163 emplois seraient menacés par ce plan de restructuration, qui concerne près de la moitié des magasins des deux chaines de librairies, Le Furet du Nord et Decitre, toutes deux possédées par le groupe Nosoli.

Ce dernier, auprès de l'AFP, a indiqué que 7 librairies Le Furet du Nord devraient fermer, à Roubaix et Villeneuve-d’Ascq, dans le département du Nord, à Roissy, Saint-Quentin-en-Yvelines et Plaisir, en Île-de-France, et à Béthune, dans le Pas-de-Calais. Pour Decitre, 4 magasins sont sur la sellette, dont deux à Lyon et deux autres à Grenoble et Saint-Étienne.

À elles seules, précise l'AFP, ces librairies représentent 115 emplois, mais d'autres suppressions de postes surviendraient au sein des 16 autres points de vente du groupe, ainsi que dans les fonctions support de l'entité. Au total, Nosoli réunit 27 librairies et plus de 600 salariés.

Outre cette restructuration, la direction du groupe Nosoli entendait rééquilibrer ses activités en ajustant la répartition de l'offre livre et hors-livre dans ses boutiques, renforcer le numérique ou développer la vente aux professionnels, des collectivités aux librairies indépendantes. Aucune information n'a été communiquée, à ce stade, sur ces pistes de réflexion.

La fragilisation des grands groupes

En 2024, 50 postes avaient déjà été supprimés et cinq magasins fermés par le groupe Nosoli : 3 points de vente Le Furet du Nord, à Lille, Paris et Beauvais, ainsi que deux librairies Decitre, à Annemasse et Bezons.

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Fondé à Lille en 1921, Le Furet du Nord est devenu l’un des emblèmes commerciaux et culturels de la région, notamment avec sa grande librairie de la Grand-Place. Decitre, autre maison centenaire, a été rachetée en 2019 par Le Furet du Nord, avant la création du groupe Nosoli en 2022.

En fin d'année 2025, ActuaLitté avait fait état des difficultés économiques de Nosoli, quand le groupe avait injecté des fonds afin de maintenir l'activité de Decitre. Christophe Desbonnet, alors président directeur général de Nosoli, avait réclamé un droit de réponse pour assurer que l'opération « ne tradui[sait] pas une difficulté nouvelle mais confirm[ait] la volonté du Groupe de renforcer ses bases financières et de poursuivre le déploiement de son plan stratégique ».

Nosoli n'est pas le seul acteur de la librairie à rencontrer des difficultés. Les points de vente indépendants sont mis en danger par un recul général des ventes et une hausse des charges, tandis que les chaines font face à la concurrence de la vente en ligne, y compris sur la seconde main, à la baisse des ventes et à une fréquentation moindre des centres-villes.

Un contexte qui a fait d'autres victimes : le groupe Gibert a ainsi été placé en redressement judiciaire en avril dernier, tout comme la librairie Sauramps, institution culturelle de Montpellier, le 15 juin.

Photographie : L'enseigne Furet du Nord, à Lille, en juin 2020 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

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