Roxanne : Romain Aguila compose un riff de guitare contre le manque

Néon. Désinfectant. Roulettes de brancard. Dans la clinique où Roxanne traverse le sevrage, chaque bruit devient une attaque : une porte grince, une voix surgit, un plafonnier se met à battre sa mesure cassée. « Le plus dur est passé. Il est important que vous teniez bon. » La phrase rassurante d’une soignante ne calme rien. Elle heurte. Le corps brûle, la salive manque, les nerfs grincent. Roxanne n’a plus que ses sensations et, enfouie quelque part sous le vacarme, une musique qui refuse de disparaître.

Romain Aguila écrit cette expérience à l’oreille. Sa prose procède par fragments brefs, syncopes, reprises et silences. Une phrase tombe. Une image s’impose. Puis tout repart, plus vite ou plus bas. Cette composition épouse la perception d’une héroïne qui entend le monde avant de parvenir à le dire : les sons la blessent, la menacent, puis deviennent peu à peu les éléments d’une partition possible.

Le bruit blanc et le riff

Le roman remonte vers Marseille, une chute d’enfant contre un fer à béton, la cicatrice qui coupe la lèvre de Roxanne, les moqueries et une mélodie de guitare entendue dans la rue. Ce riff devient son point fixe. Il ne guérit pas. Il donne une forme à ce qui ne passe pas par les mots.

À la clinique, Émilie comprend l’importance de cette mémoire. Elle apporte une guitare. Les doigts de Roxanne retrouvent les cordes, le ré mineur, la caisse de bois contre la hanche. « Celle qui l’a sauvée. » La formule reste volontairement nue. Une musique hésitante apparaît, aussitôt recouverte par le bruit du lieu, les pas du couloir, la télévision, les demandes de cigarettes. Roxanne rend l’instrument. « Ce sera peut-être pour plus tard. »

Ce plus tard donne au livre sa tension. Sortir de la clinique n’équivaut pas à revenir au monde. Il faut habiter un appartement, prendre des médicaments, travailler, accepter la lenteur d’un corps qui ne suit pas toujours. Il faut surtout traverser les jours où le manque se remet à battre, lourd, obstiné, prêt à couvrir tous les autres instruments.

Amy l’anthurium et les petits retours

La réussite de Roxanne tient aussi à ce que le texte laisse entrer de drôlerie dans la détresse. Sur son balcon, Roxanne s’occupe de plantes auxquelles elle a donné des noms. Quand Amy l’anthurium meurt, elle lui organise une cérémonie avec encens, guitare et discours funèbre : « Amy, tu faisais de mon appart un truc un peu moins moche. »

La scène pourrait paraître dérisoire. Elle touche au contraire au cœur du roman. Roxanne apprend à prendre soin, à faire place à une perte sans la laisser dévorer tout le paysage. Elle joue un peu pour Amy, beaucoup pour elle-même. Le riff, blessé mais vivant, recommence alors à circuler.

Romain Aguila ne transforme jamais cette remontée en ligne droite. La rechute, les rencontres qui réactivent les anciennes habitudes, les humiliations ordinaires et la violence masculine rappellent combien l’équilibre reste précaire. Le livre refuse les miracles, mais donne toute leur valeur aux gestes minuscules : quitter un lieu, monter dans un bus, réaccorder sa guitare, dire non, tenir une journée de plus.

Jouer assez fort pour s’entendre

La musique finit par ouvrir à Roxanne une place parmi les autres. Une répétition, une scène, une reprise improvisée : elle découvre l’énergie du groupe, les regards qui soutiennent plutôt qu’ils ne jugent, l’espace où sa langue trouve enfin des interlocuteurs. Elle ne devient pas soudain sûre d’elle. Elle joue. C’est déjà immense.

Le roman avance ainsi comme une chanson qui chercherait son tempo au milieu des parasites. Il connaît les faux départs, les silences trop longs, les accords qui blessent les doigts. Mais il sait aussi l’instant où plusieurs instruments se rejoignent et où quelque chose tient, même brièvement.

Roxanne ne raconte pas une guérison exemplaire. Il raconte mieux : une jeune femme qui réapprend à écouter son corps, ses peurs, ses désirs et sa musique. Romain Aguila signe un texte sensible, direct et pulsé, où le retour au vivant commence par quelques notes fragiles — mais assez justes pour ne plus se taire.

Livre sélectionné pour le Prix Envoyé par La Poste 2026

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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