Bruxelles accueille une exposition consacrée à la BD québécoise

Conçue par le commissaire Thomas-Louis Côté avec Québec BD, gestionnaire de la Maison de la BD à Québec, l’exposition propose d’entrer dans les différentes étapes de fabrication d’une bande dessinée. Elle entend également rendre compte de la diversité des récits, des techniques et des styles qui animent le neuvième art québécois.

Le parcours réunit notamment des œuvres de Michel Rabagliati, Denis Rodier, Julie Doucet et Juliette Miron. Il met en avant une production située à la rencontre d’influences européennes et nord-américaines, sans s’y réduire, selon les organisateurs. L’ensemble constitue l’une des expositions les plus importantes consacrées à la bande dessinée québécoise en Europe.

« Accueillir le Québec pour cette première mouture internationale de L’Art de la BD s’est imposé comme une évidence », souligne Isabelle Debekker, directrice du Musée de la BD de Bruxelles. « En plus des liens et amitiés qui nous unissent déjà, le 9e art québécois est très dynamique et possède une grande diversité qui reflète bien l’étendue de l’offre dans la bande dessinée contemporaine. »

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L’exposition est organisée en collaboration avec la Délégation générale du Québec à Bruxelles. Le Musée de la BD, installé dans un bâtiment Art nouveau conçu par Victor Horta, accueille chaque année près de 250.000 visiteurs, selon Québec BD.

Photographie : Musée de la BD de Bruxelles

Par Dépêche

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