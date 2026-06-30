Le Garçon d'encre : Se rappeler de sa peine pour se souvenir des temps heureux

L’ouverture du testament réserve une surprise : avant de disposer de l’héritage, elle doit cohabiter dans la maison de famille pendant deux mois avec un inconnu, Alex, que son père avait pris sous son aile. Alex est prévenant, sensible, terriblement sexy et toutes ces qualités énervent fortement Maxine qui ne comprend pas la présence de ce jeune poète , très proche de son père et qui semble tout connaître de sa vie.

Ce retour au pays de l’enfance est l’occasion de retrouver ses amis qu’elle a délaissés sans dire au revoir, peut-on vraiment faire table du passé et faire comme si rien ne c’était passé ?

Marie-Christine Chartier est une habituée du succès littéraire au Québec avec des romans populaires, et celui-ci ne déroge pas à la règle en nous proposant un « feel-good » qui fleure bon les sentiments. Mais ne vous fiez pas à la narration dans laquelle un chassé-croisé amoureux semble cousu de fil blanc ainsi que des retrouvailles un peu chaotiques qui sont bien attendues au rendez-vous, car sous une apparence légère, l’autrice aborde des thèmes profonds tels que l’abandon, les non-dits et la colère qui minent dans le silence les relations humaines.

Maxine a perdu jeune sa mère et aurait voulu que son père prenne en charge son chagrin. Accablé par la tristesse, celui-ci ne pouvait pas aider sa fille qui prenait son silence pour de l’indifférence. Pourquoi les émotions sont-elles si difficiles à exprimer au point de fausser la communication entre deux êtres qui auraient dû s’épauler l’un l’autre, vivre un deuil à deux pour mieux le surmonter.

Autant de questions auxquelles nous sommes ou serons confrontées et auxquelles Marie-Christine Chartier apporte par petites touches des réponses, des pistes pour nous aider à nous consoler d’invivables chagrins. Le manque qui grandit dans le silence accouche de la colère, une colère souvent dirigée contre soi, il faut toujours dire les choses, partager ses émotions parler, tant qu’il en est encore temps.

Marie-Christine Chartier nous rappelle que la vie est courte et qu’elle pourrait être belle si nous le décidions, une bonne fois pour toutes. Et si vous pensez connaître dès le début l’issue de l’histoire, attendez-vous à une fin surprenante, Marie-Christine Chartier comme Peter, le père disparu, sont deux auteurs, et il faut compter avec l’imagination de ces deux romanciers !

Par Christian Dorsan

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